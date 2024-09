Balears va rebre al juliol 2,5 milions de turistes, un 4,3% més que l'any anterior

Balears va rebre al juliol un total de 2.542.500 turistes, cosa que representa un increment interanual del 4,3%, segons les dades de Moviments Turístics de Frontera publicats aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons les mateixes dades, des de començament d'any han viatjat a l'arxipèlag 8.715.335 turistes, amb un augment respecte al mateix període del 2023 del 6,97%.

Amb aquestes dades, Balears va ser la destinació principal dels turistes al juliol, amb el 23,4% del total. El van seguir Catalunya (22,1%) i Comunitat Valenciana (13,6%).

Per la seva banda, aquests turistes es van gastar més de 3.700 milions d'euros, un 16% més que el mateix període de l'any anterior, amb una despesa per persona de 1.488 euros i una despesa mitjana diària per persona de 220 euros.

Per tipologia de viatge, una mica més d'un milió de turistes que van viatjar al juliol a Balears ho van fer amb un paquet turístic, mentre que 1,5 milions ho van fer sense paquet.

Alemanya va ser el principal país d'origen dels turistes estrangers al juliol (692.849), seguida del Regne Unit (559.040). A les Illes, la gran majoria (1,4 milions) van ser viatges de 4 a 7 nits, seguits dels de 8 a 15 nits (684.782).

La gran majoria dels turistes que van arribar a les Illes al juliol es van allotjar en hotels (2,03 milions) seguits dels que van optar per habitatges de lloguer (233.766).

Dades nacionals

En termes generals, Espanya va rebre el setè mes de l'any 10,8 milions de turistes, després de créixer un 7,26% respecte de l'any anterior. Des de començament d'any han visitat Espanya 53,3 milions de turistes, assolint la xifra més alta i representant un 12% més que en els set primers mesos del 2023.

Al juliol, Regne Unit va ser el principal país de residència , amb més de 2,0 milions de turistes i un augment del 2,6% respecte al juliol del 2023. De França van arribar 1,6 milions (un 3,4% més) i d'Alemanya 1,2 milions (un 6 6% més).

També a l'acumulat, els principals països emissors en els set primers mesos van ser Regne Unit (amb més de 10,5 milions i un augment del 8,6%), França (amb gairebé 7,1 milions i un increment del 10,6%) i Alemanya (amb més de 6,8 milions, un 10,1% més).

A tot Espanya, la despesa total realitzada pels turistes internacionals va assolir els 15.535 milions d'euros, amb un augment de l'11,9% respecte al mateix mes del 2023.

La despesa mitjana per turista va ser de 1.432 euros, amb un increment anual del 4,3%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària va créixer un 2,1%, fins a 195 euros.