Misses en plena nit contra el turisme d'excessos a Mallorca: “No volem moralitzar, sinó compartir la nostra fe”

“Estem entusiasmats amb Déu i la vida. Anar a les zones de festa més famoses del món amb Jesús i centenars de joves de totes les nacions és la nostra visió i la nostra passió”. Des del 2011, Reach Mallorca congrega centenars de joves alemanys perquè portin “la fe en Crist” als punts negres del desfasament a l'illa. Aquest any, més de 300 voluntaris del país germànic es van desplaçar fins a la major de les Balears, considerades per molts com el dissetè Bundesland d'Alemanya, per compartir l'Evangeli amb els turistes i “dissuadir-los” de l'ingesta d'alcohol excessiva. “No som a la platja per moralitzar, sinó per compartir la nostra fe en Crist”, asseveren. La iniciativa, tot i això, no és ben vista pels veïns d'aquestes zones, que acusen el soroll i la brutícia provocats pels participants.

L'últim dels cultes, com prefereixen trucar a aquesta celebració, va tenir lloc la setmana passada a la Platja de Palma, com recull Diario de Mallorca. La Platja de Palma és l'epicentre del turisme alemany a Mallorca i una de les destinacions pioneres a l'explotació del sol i la platja. El país centreeuropeu és, de fet, el principal mercat emissor de Balears: el 2023, Espanya va rebre 10.989.659 turistes alemanys, el 42% dels quals van triar les illes per passar les vacances, segons dades recents difoses per Turespaña. A més, Mallorca continua sentuna de les destinacions turístiques preferides dels germans malgrat la pèrdua de població alemanya resident a l'illa: actualment, 5.867 compten amb residència habitual a l'arxipèlag.

Tot i això, el turisme d'excessos per part dels alemanys s'ha acarnissat amb el pas dels anys amb part de la Platja de Palma, principalment la situada a l'alçada del balneari 6 de s'Arenal -més conegut com a Ballermann-, on són habituals les exaltacions alcohòliques i les festes desenfrenades, cosa que ha portat les diferents administracions a llançar campanyes contra aquest tipus de gaudi de vacances ia impulsar normatives com el Decret de Turisme d'Excessos -aprovat per l'anterior Govern progressista i avui anomenat Decret de Turisme Responsable-.

Aquesta mateixa setmana, tres turistes alemanys eren detinguts per propinar una pallissa a un taxista que acabava de recollir-los a la coneguda -i polèmica- 'carrer del Pernil', a s'Arenal, per traslladar-los a un agroturisme de la localitat de Petra. Mentre la víctima està ingressada en espera de ser intervinguda quirúrgicament, els tres joves ja han estat posats en llibertat.

Els veïns ja han mostrat el seu cansament davant d'un turisme que atenta contra la convivència i la tranquil·litat dels que resideixen a la zona. La situació ha aconseguit tal extrem que el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma han posat en marxa aquest estiu una campanya sota el lema 'Diverteix-te amb respecte' que busca prevenir els comportaments incívics per part dels que visiten la Platja de Palma. Les tanques publicitàries, distribuïdes al llarg del passeig principal, llancen missatges com 'Les vacances dels teus somnis haurien de ser així, no així', contraposant el gaudiment de qualitat amb el basat en els excessos i els disturbis. Davant d'això, el tabloide sensacionalista alemany Bild titulava així un dels seus articles el mes de juny passat: “Mallorca ja no ens vol. Ara toca comportar-se”.

Neix Reach Mallorca

Enmig de la problemàtica generada pels desfasaments etílics, el 2011 va néixer Reach Mallorca de la mà de Gernot Elsner i la seva família, actualment residents a l'illa. Inspirats per la comunitat 24/7 Prayer d'Eivissa, van decidir portar cap a s'Arenal -ia altres zones de 'festa' com Magaluf- al seu equip de Gospeltribe, que, com indica a la seva web, es dedica a ajudar els joves de tothom “a desenvolupar una relació apassionada amb Jesús ia utilitzar els seus dons per assolir totes les persones amb l'Evangeli”. En el cas de Mallorca, la seva missió era “portar Jesús el Ballermann”.

Com assenyala Elsner en declaracions a elDiario.es, Gospeltrive porta a terme viatges a curt termini amb joves d'esglésies luteranes, catòliques i evangèliques “a molts llocs del món, sobretot del tercer Món”, per compartir la seva “fe en Crist”. “El 2011 vam ser a Mallorca i vam pensar: 'Per què no vam organitzar un viatge d'aquest tipus a la zona de festa'? Vam veure que no hi havia cap barrera d'idioma i que la gent també tenia necessitats, no econòmiques, però sí d'un altre tipus. Aleshores pensem que possiblement, durant les seves vacances, els turistes estaven més preparats per reflexionar sobre les grans preguntes de la vida”.

I aquí va sorgir tot. Aquest any, els organitzadors van començar amb onze persones per dur a terme l'experiència, el 2017 van assolir les 80, l'any passat, les 250, i la setmana passada van ser més de 300 els voluntaris que van anar fins a Ballermann. En contrast amb el primer any, quan els participants es limitaven a parlar a la platja amb només uns quants turistes, el 2018 es van posar en marxa els cultes a peu de sorra -amb els pertinents permisos del departament de Costes i de la Conselleria d'Agricultura , Pesca i Medi Natural-, amb oracions cada nit entre les 21:30 i les 23.00. Càntics, precs, actuacions teatrals i fins i tot festes de rap units per conscienciar el turisme alemany que Mallorca “no és un destí de borratxera”.

“Estem totalment en contra de l'excés d'alcohol i de drogues”

“Nosaltres coneixem el problema i veiem com es comporten molts dels alemanys que vénen de vacances. Ens sembla molt malament. No som a la platja per moralitzar ni per dir que 'són dolents', però ens adonem del que passa i, com a alemany, també em fa una mica de vergonya veure com cada any els alemanys estan al punt de mira”, confessa Elsner. A la seva web, Reach Mallorca deixa clar: “Ens entusiasma la idea de parlar a la gent sobre Jesús aquí, celebrar serveis a la platja i parlar sobre com Déu ha canviat les nostres vides”. “Nosaltres estem totalment en contra de l'excés d'alcohol i de drogues i creiem que, si algú comença a seguir Crist, aquest també canviarà la vida. Per això confiem que la nostra presència també ajudi la gent que viu a la zona”, abunda Elsner.

Queixes dels veïns

De fet, Reach Mallorca també compta amb els anomenats Street Angels, que ajuden les persones èbries “a arribar a casa oa l'hotel fora de perill, a prendre aigua freda o simplement a mantenir una agradable conversa”. “També a dones que hagin pogut patir una mala experiència durant la nit les acompanyem a l'ambulància oa la policia, a més de recollir les escombraries per deixar nets els carrers”, afegeix Elsner.

Precisament, la neteja dels llocs on Reach Mallorca realitza els seus cultes ha portat alguns veïns a mostrar les seves queixes. Tot i que són minoria, alguns dels residents critiquen la brutícia i els sorolls generats per les activitats religioses i festives. Un empresari de la zona comenta amb ironia que els voluntaris acudeixin a la zona del Ballermann perquè és aquí “on són els dimonis”, però assenyala que, “amb tot el que hi ha a s'Arenal, això pràcticament és una anècdota”.

Sobre això, el president de l'Associació de Veïns Amics de s'Arenal, David Servera, comenta que en aquest punt de la Platja de Palma “hi ha problemes molt més greus”. “Pel que tinc entès, [els participants als cultes] són una mica sorollosos, però a s'Arenal tenim altres problemàtiques: carteristes, baralles, drogues, alcohol. És lògic que vinguin aquí, perquè aquesta zona és el més semblant al malament”, subratlla.

Per la seva banda, Elsner rebutja les crítiques: “Nosaltres no volem molestar ningú. En el passat hi va haver un parell de persones que ens van traslladar que no estaven felices amb el que estem fent. Una, l'amo d'una discoteca propera que deia que per nosaltres estava perdent clients. I l'altra, l'amo d'un hotel que deia que els seus clients volien dormir abans de les dotze de la nit. a tècnics especialitzats que controlen els decibels per evitar sorolls. I els cultes els fem una vegada a l'any durant set nits i amb autorització”, al·lega.

L'organitzador de les activitats de Reach Mallorca apel·la, finalment, a la necessitat de potenciar entre els visitants alemanys una imatge de Mallorca allunyada del turisme d'excessos: “La zona de festa de s'Arenal són uns 500 metres, quan la illa hauria de ser coneguda per tanta bellesa, per la seva naturalesa i per un estil de viure. És una pena que els joves que vénen no coneguin l'illa i la seva gent com realment són”. “Nosaltres coneixem la gent, comprem les nostres coses aquí, vivim d'una manera diferent de la dels turistes que vénen per dos o tres dies”, afegeix. Per això, a través de Reach Mallorca, Elsner vol conciliar Alemanya amb l'illa: “Volem mostrar amb les nostres activitats que volem ser turistes diferents”.