Balears redueix l'atur un 7% en un any fins a 26.742 aturats, mínim des del 2002

Balears va registrar el maig passat un total de 26.742 aturats al maig, un 7,1% menys d'atur que un any abans (2.058 desocupats menys) i un 5,2% menys que a l'abril (1.483 aturats menys), segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

L'estadística situa Balears com la Comunitat que més redueix l'atur en termes relatius en comparació amb l'abril. Amb la baixada del maig, ja s'acumulen dos mesos consecutius de descensos en la desocupació a la regió. Alhora, és la tercera regió que més baixa l'atur en un any, per darrere de Galícia (-9%) i Múrcia (-8,2%).

Aquest nombre total de desocupats és la xifra més baixa en un mes de maig des del 2002. Seguint l'estacionalitat de l'economia balear, des de l'inici de la sèrie històrica comparable (1996), l'atur sol baixar a les Balears d'abril a maig, mentre que només va créixer el 2020, en plena pandèmia de COVID. En aquest sentit, la del 2024 ha estat la baixada més suau des que hi ha registres.

Dels 26.742 desocupats registrats al maig, 15.400 van ser dones, 2.761 menys que a l'abril (-15,2%) i 11.342 homes, un descens de 2.206 (-16,28%).

Mentrestant, l'atur entre els joves menors de 25 anys va baixar al maig, amb 1.162 aturats menys que al tancament del mes passat (-32,85%). Així mateix, l'atur entre els estrangers va baixar un 7,4% mensual i un 4,7% anual, fins a 5.030 treballadors.

Per sectors, l'atur va baixar en tots els sectors, amb les retallades més grans en serveis, 1.359 menys (-6,6%); indústria, 42 menys (-3,3%); agricultura, vuit menys (-2,3%); mentre que a penes va variar a la construcció (dos aturats menys). Al col·lectiu sense ocupació anterior, l'atur es va reduir en 72 persones (-2,9%).

Al tancament del mes, els sectors amb més aturats són serveis (19.171), construcció (3.554), mentre que els sectors amb menys desocupats són agricultura (345), indústria (1.240), i el grup sense ocupació anterior (2.432).

Contractació

Al maig es van registrar 52.700 contractes a les Balears, un 2,5% menys que el mateix mes de l'any anterior, però un 24% més que a l'abril (10.178 més).

Del nombre de contractes registrats al maig, el 21,6% va ser temporal i un 78,4%, indefinits, els mateixos percentatges que el mes precedent. Els contractes indefinits, 41.318, han baixat un 1% respecte del 2023; els temporals, 11.382, han baixat un 7,25%.

Per sectors, 48.254 contractes se signaren en serveis, 2.976 en construcció, 1.136 en indústria i 334 en agricultura. Els treballadors estrangers van subscriure 19.896 contractes aquest mes a la regió.

622.275 afiliats a la Seguretat Social

Així mateix, Balears va assolir una mitjana de 622.275 afiliats a la Seguretat Social el maig passat, un 9,3% més que a l'abril (52.949 cotitzants més) i un 3,4% més que el 2023 (20.719 afiliats més), aconseguint un nou rècord per a aquest mes.

D'aquests més de 600.000 afiliats, la major part, 515.415, corresponen al règim general. Dins d'aquest, 8.952 treballadors estan inscrits al sistema especial de la llar i 2.649 a l'agrari.

103.816 cotitzants més a Balears són autònoms, i 3.045 més estan en el règim del mar.

Si en lloc de l'afiliació mitjana s'observa la dada a darrer dia de mes, Balears va tancar el maig amb 627.943 cotitzants, 37.978 més que en acabar abril.

A darrer dia de mes constaven 97 treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) a Balears, dels quals 60 són dones i 37 homes; 16 estan afectats per una suspensió parcial i 81, per una total.