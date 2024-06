Cort justifica la prohibició de la xerrada propalestina a la biblioteca amb les disculpes del rector de la UIB

L'Ajuntament de Palma ha defensat que la denegació de la cessió de la biblioteca pública de Cort per a la celebració de la xerrada 'Com combatre la propaganda sionista? Palestina més enllà dels mites d'Israel' està motivada per la disculpa que va emetre aquest dimarts el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, en permetre la celebració d'aquest mateix acte a dependències de la universitat.

Així ho ha indicat la portaveu del Consistori, Mercedes Celeste, en respostes a preguntes de la premsa sobre el perquè de rebutjar la cessió de l'espai al col·lectiu Ciutadans per Palestina, organitzador de la conferència.

La representant municipal ha apuntat que ha tingut “molt pes” el que ha passat a la UIB i el comunicat emès posteriorment pel rector, en què ha explicat que “si ho hagués sabut, no hauria permès la seva realització”, per la qual cosa des de l'Ajuntament van optar per denegar el permís.

Tot i això, ha assenyalat que des de la corporació municipal “defensen la llibertat de tots els ciutadans perquè defensen les seves idees”, cosa que ha reivindicat en permetre les xerrades de l'antropòleg Francisco Gil-White -partidari de la part israeliana- o d'Anticapitalistes al centre Flassaders -partidaris de Palestina-.

“Quan se sap que aquesta conferència ha produït problemes seriosos que han fet que el rector de la UIB s'hagi pronunciat d'aquesta manera, és quan l'Ajuntament decideix dir no”, ha manifestat. Consultada per si tenia coneixement que aquesta decisió s'hagi comunicat als organitzadors de l'acte, ha afirmat que “suposa que sí”.