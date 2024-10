La discoteca més gran del món reobrirà tres dècades després del tancament de KU, el local de l'Espanya felipista

De tant en tant, la literatura regala una Pedra de Rosetta. Hi ha escenes que, narrant una cosa molt concreta, desvetllen un codi, ofereixen un llenguatge, permeten llegir una època. La festa al terrat roman seria una d'elles: el pròleg de La grande bellezza va convertir l'hedonisme en un jeroglífic comprensible. La conquesta del plaer, en moltes de les seves formes, amb força de les seves ombres, està condensada a l'aniversari de Jepp Gambardella.

La història de KU també es pot imaginar com una gran coreografia sota les estrelles. Aquesta marca, als vuitanta, va configurar el model de club nocturn que, replicat per la competència, va convertir Eivissa a la meca de l'electrònica. Com Gambardella i els seus amics, KU va haver d'enfrontar-se a la ressaca. Va tancar portes, aclaparada pels deutes, tretze anys després d'haver encès la primera cançó el 1978. Reanomenada com a Privilege, als noranta, va ostentar amb orgull el títol de ser la macrodiscoteca més voluminosa del món: capacitat, 10 mil persones. Moltes nits durant molts anys es va vendre tot el paper. Igual que KU, Privilege semblava un Titanic insubmergible. Igual que KU, Privilege també va naufragar.

Ara, després de cinc anys tancat, el gegantí edifici tornarà a cobrar vida la primavera del 2025. Empreses Matutes i Ushuaïa Entertainment, els actuals propietaris, posaran en marxa un nou projecte. Es dirà [UNVRS] i es pronunciarà univers, en anglès. Ho defineixen els seus promotors, sense donar-ne més detalls, com “el primer hyperclub del món”. Will Smith és el seu ambaixador internacional i un plat volador, el logo. La seva publicitat domina la terminal des Codolar -l'aeroport de l'illa- i les tanques de l'autovia que condueix a l'aeroport. Sobre la macrodiscoteca, grues i bastides. Fonts de la propietat asseguren que les cases que envolten [UNVRS], algunes a menys de cent metres, no es veuran afectades per cap mena de soroll, que l'estructura quedarà completament insonoritzada. En paral·lel, Roberto Santamaría, un empresari amb llarga experiència al sector de la nit, ha anunciat que vol reflotar la marca KU Ibiza obrint un nou local a l'illa. Encara no té espai ni s'ha reunit amb cap institució per tramitar la llicència ni tampoc concreta la inversió a realitzar, però ja comercialitza marxandatge a través de la pàgina web. L'atractiu de la mística és temptador.

En escoltar testimonis, revisar hemeroteca, aturar-se en els detalls de les fotografies en blanc i negre que es van fer a KU, qualsevol detall podria inserir-se en la seqüència de la pel·lícula amb què Paolo Sorrentino va guanyar un Oscar el 2014. No sabem si el director napolità es va inspirar en aquest temple nocturn per inventar-se els que potser són els vuit minuts més famosos de la seva filmografia. Sí que, en acumular-se tantes històries tremendes durant els quinze estius que va durar la vida eivissenca de KU, sobraria material per escriure una escena, nova, que no hauria d'envejar res a aquell ball acabat, a càmera lenta, entre el fum d'una cigarreta i els ressons de Mueve la colita, mentre sona la veu de Toni Servillo: “De xavals, els meus amics sempre donaven la mateixa resposta: la festa. Jo, en canvi, contestava que l'olor de les cases dels vells. La pregunta era: 'Què és el que més t'agrada a la vida?' Estava destinat a la sensibilitat”.

Ningú trobaria a faltar els mariachis, la nana, la performer sadomasoquista, la veu de Raffaella Carrà, la caixa de ritmes de Bob Sinclair o el cartell de Martini perquè, si alguna cosa va sobrar a KU, va ser l'extravagància que s'obté en barrejar el que és inesperat. Vaquetes el dia de Sant Fermí, rua de carnaval brasiler en ple agost; concursos de noies en tanga o samarreta mullada, i de senyores mediàtiques en vestit-jaqueta; un restaurant de nova cuina basca en ple Mediterrani; el funk en directe d'un crepuscular James Brown, les incipients bases electròniques de Front 242 (allò vell i nou); deejays residents, tan anònims que signaven amb el seu nom de pila (DJ Gerardo i DJ Patrick), punxant, primer, new wave i, al final, house primigeni; ventalls de Locomía; els pulmons de Montse i Freddie cantant a Barcelona.

No ets ningú si no ets al KU

La fauna que anava a aquelles festes i concerts era una altra picada d'ullet al cinema de Sorrentino. La joventut i la senectut s'agafaven en un tango fins ben entrada la matinada. Confluïen a KU una plèiade de cares conegudes (actors, cantants, escriptors, pintors, models i dissenyadors) i no tan conegudes (promotors, representants, galeristes, aconseguidores) ballant molt a prop d'alguns dels polítics més poderosos de la societat felipista. També, d'executius amb negocis internacionals, Javier de la Rosa, i fins i tot de l'encarregat de controlar-los tots, Mariano Rubio, el governador del Banc d'Espanya. Tots dos, De la Rosa i Rubio, acabarien condemnats a penes de presó per delictes fiscals i financers.

Sense fre. Així corria l'hedonisme a la primera farra massiva d'Eivissa. Fins aleshores, als feliços vuitanta cap altre local va presumir d'un adjectiu que crearia escola: macrodiscoteca. KU Eivissa va ser la primera. La mítica. La més popular (anys després, els qui havien gaudit allà seguien anomenant-lo “el KU”, l'article subratllant un sentiment de proximitat i pertinença). La que va canviar la manera d'entendre el lleure en una illa on l'oci representa gairebé un terç de la riquesa que genera l'economia insular. Els càrrecs públics i els empresaris locals que volien pintar alguna cosa a l'Eivissa del moment també van ser a les festes de KU.

“KU va ser un projecte molt modern i avançat al seu moment. Posar música per ser ballada a l'exterior va ser una cosa molt eivissenca i, si algú va apostar per aquest format, va ser KU. Aquell indret tenia una terrassa meravellosa, molt àmplia. S'hi va situar la pista de ball. La terrassa va passar a ser el lloc on tot havia de passar. Allà i en qualsevol club. Si a això hi afegeixes un bon equip de so i una cura màxima a la part musical, tant dels deejays com dels concerts que es van celebrar, que van ser una infinitat i de molt alt nivell. Després d'haver conegut Privilege, ara m'intriga saber com serà [UNVRS]”. Luis Costa despenja el telèfon alhora que els plecs de Balearic tornen a entrar a impremta. Quatre anys després, el llibre que va escriure amb Christian Len (com Costa, periodista, deejay i català) està a punt de reeditar-se. Aquella feina té un subtítol molt precís: Història oral de la cultura de club a Eivissa. És, ni més ni menys, que això: un cor de gairebé cent veus on els qui ho van viure, ho expliquen. Com que la història està narrada en estricte ordre cronològic (de les protosales de festes dels seixanta, o fins i tot, els cinquanta, fins als hotels-discoteca just abans de la pandèmia), KU ocupa un lloc preeminent a la primera part de Balearic.

Costa i Len no van poder entrevistar els seus tres fundadors, dues donostiarres i un alabès. José María Santamaría i José Luis Anabitarte ja eren morts. Javier Iturrioz, encara no, però no va participar al llibre. La informació sobre la macrodiscoteca, però, és desbordant gràcies al testimoni de secundaris amb moltíssim protagonisme. És el cas de Brasilio de Oliveira, un brasiler que va convertir un bar del port de Vila, el Coco Loco, en la barra més famosa de KU: va ser el cervell que va estar darrere de moltes de les festes i esdeveniments que van convertir en llegenda el que va succeir en aquella terrassa plena de vegetació. Escriuen els cronistes socials de la premsa insular d'aquells vuitanta –els més llegits, presumien des de les seves columnes de ser amics dels propietaris de la discoteca– que no hi havia festa a KU en què, a altes hores, els més alegres no acabessin a l'aigua. Aquells magnífics jardins tenien piscina perquè, uns anys abans, el lloc havia estat un centre esportiu, enclavat en una urbanització dels anys setanta, el Club San Rafael. El negoci el regentava un home d'ulls clars que carregava amb una biografia pesant. Era Sigfried Meir: cantautor a París, empresari turístic a Eivissa, i, abans de tot, un nen judeoalemany que va sobreviure a l'horror que va exterminar la seva família: Auschwitz. Amb ell tanca el triumvirat basc la compravenda del Club San Rafael.

L'Eivissa de Juan Carlos i Suárez

Estiu, 1978. La Constitució es votarà uns mesos més tard. Juan de Borbón segueix passant les vacances nàutiques a Eivissa, l'exili estival que li va concedir Franco al pare de qui està a punt de convertir-se en el cap d'Estat d'una monarquia parlamentària. Adolfo Suárez, el president, també navega en iot per l'illa. És aleshores quan neix KU. Els propietaris donen un gir radical a la seva adquisició. La mateixa tornada al mitjó que Alfonso Guerra proclamarà en guanyar el PSOE amb una majoria aclaparadora les eleccions generals del 82 (“A Espanya no la reconeixerà ni la mare que la va parir”) comença a produir-se quatre anys abans a la festa eivissenca. KU és una miniatura de la disbauxa que viuran l'illa, el país peninsular i, també, els representants polítics del puny i la rosa durant la seva primera legislatura a la Moncloa. L'OTAN, la Unió Europea, l'IVA. Txiki Benegas, baró socialista d'Euskadi, únic no nacionalista que ha guanyat en vots unes autonòmiques, i secretari d'organització del partit que organitza Espanya, és, de fet, un dels millors clients de KU. Assisteix a la cavalcada organitzada pels seus paisans. Com si fossin tres reis mags, Iturrioz, Anabitarte i Santamaría tornen a Eivissa cada temporada turística per regalar glamour. En dosis cada cop més grans.

“KU va posar les bases de l'organització del club modern. A nivell mundial”, diu Costa, i no només fa referència al fons: “Hi va haver un esforç molt gran per cuidar l'estètica: prova d'això són els cartells, encarregats específicament a dissenyadors de l'època. La dinàmica d'entreteniment era una altra. El món actual és molt diferent, més capitalista i accelerat. Òbviament, KU era un negoci, però les passades de models o les jornades de cinema que s'hi van organitzar ara serien impensables en un club d'electrònica per una simple qüestió de benefici empresarial. Els socis posseïen un esperit lliure i no els feia por experimentar; d'alguna manera, es notava que venien d'una experiència amb èxit amb la discoteca que, sota el mateix nom, havien obert uns anys abans a la muntanya Igeldo, un lloc molt especial de Sant Sebastià”.

Des dels 209 metres que fa l'Igeldo, la perspectiva de la Kontxa, la platja, la badia i l'illot de Santa Klara treu el sentit. La terrassa de KU era a una cota menor, però davant seu es desplegaven els plans que condueixen fins a la capital de l'illa. Una vista tan clara que, encara ara, malgrat els polígons i barris de cases més o menys disseminades que han anat apareixent entre la discoteca i la ciutat, s'atalaien les muralles de Dalt Vila -la ciutat d'Eivissa- i la silueta de la catedral. Hi va haver, per tant, terreny per ampliar el palau i, a més esdeveniments, més logística: any a any, KU Ibiza va créixer i va créixer. De restaurant va mutar en discoteca… sense deixar de ser restaurant: els amos eren tan bascos que un d'ells, Anabitarte, es feia trucar pel nom del seu caseriu, Gorri (un costum també molt arrelat al minifundi eivissenc), i un altre, Santamaría, havia estat futbolista de la Reial Societat.

Polanski, Rocío Jurado, George Michael... tots al KU

La parafernàlia fa possible la bogeria: al costat de la piscina on se simulen tancaments cada 7 de juliol –el Grand Prix abans del Grand Prix– xefs com Pedro Subijana o Pello Aramburu, mà dreta de Juan Mari Arzak, donen de sopar George Michael, Frank Zappa, Ryuchi Sakamoto, Grace Jones o Michael Douglas que conviuen amb Miguel Bosé, Teresa Gimpera, Mònica Randall, Laura Valenzuela, Rocío Jurat, Micky Molina o la cara dels telenotícies, una joveníssima Concha García Campoy. Cada cop que vola a l'illa, en una d'aquelles taules s'hi asseu Roman Polanski. La seva dona, l'actriu francesa Emmanuelle Seigner, amb qui el cineasta polonès es casa l'agost del 89, es converteix aquest estiu en la imatge oficial de KU. Tots dos són habituals a la penúltima copa que es pren al tancar la discoteca al proper xalet d'Iturrioz.

1100 Bel Air Place ha canviat la vida de Julio Iglesias. L'àlbum que li va compondre Albert Hammond el 1984 ha venut 9 milions de discos; gairebé la meitat només als Estats Units. Gràcies a aquestes xifres estratosfèriques, i al milió d'entrades que va despatxar durant la gira de més de cent concerts amb què va recórrer el planeta, al madrileny el coneixen ara a qualsevol racó del món. La nit del 17 de juliol del 1988, Julio Iglesias besa la calba d'Abel Matutes. Són a KU, on tots dos són vips entre els vips. El cantant vesteix un jersei blanc, el comissari europeu de Crèdit i Inversions, una camisa ratllada. Iglesias va repentinat, amb aquest look fresc, acabat de sortir de la dutxa, amb qui ha travessat generacions i amb qui ha aparegut en tantes portades de discos. Matutes porta posades unes ulleres de vista, gegantines i de doble pont, molt del moment. La mà esquerra de Julio bressola la barbeta d'Abel, la mà dreta d'Abel toca el braç esquerre de Julio. Qui besa entorna els ulls, el besat esbossa un somriure i, entre els dits de la mà dreta, sosté un cigar. Una dona de cabells rossos i diversos fotògrafs, enfrontats a qui capta la foto, miren l'escena. Me va, me va, me va / Hacer amigos, andar caminos, me va, me va.

Piti Urgell, un dels fundadors del Grup Pacha, que a Eivissa va obrir una discoteca el 1971, diu a Balearic: “El gran canvi va ser quan va arribar la coca. Abans, podies posar música i baixar de ritme i tornar a pujar –baixaves i pujaves–, però quan va arribar la coca, ja no podies baixar: marxa, marxa, marxa, marxa, marxa... Del 78 al 80 vaig estar fora d'Eivissa perquè me'n vaig anar a Nova York a operar-me del cor, i vaig estar allà un any i mig o així. Vaig estar a Studio 54. Ja havia estat abans, quan començava la música disc. Com ballaven, amb tots aquests passos a les pistes de les discoteques... Ja començava a ser pum-chi, pum-chi, que és on ha anat a parar la música, a l'aspecte més fàcil... En aquell moment van fer el KU, que abans era el Club San Rafael, i el van agafar els bascos, que ens feien competència deslleial, per dir-ho d'alguna manera, i ens fastiguejaven. Els bascos van ser els segons que van venir a l'illa”.

El seu germà Ricardo afegia: “A veure, la discoteca que té més èxit és la que li deixen fer el que li dona la gana. Jo he vist cardar en discoteques o gent fent-se ratlles descaradament i ficar-se-les, com a KU. Allí es feien ratlles per tots els cantons. Això és el que va fomentar que Eivissa fos un lloc d'oci. El lleure és fer allò que et dona la gana. Hi havia llibertat. Aquesta és la base d'Eivissa. (...) El Club San Rafael me'l quedaria jo, però al final no va poder ser. Aquells jardins eren veritablement fabulosos. No podies posar música, però es va posar, perquè [José Antonio] Santamaría era amic de [Abel] Matutes, i el van camuflar. Allò era totalment il·legal, però estava protegit per Matutes”.

Abel Matutes tenia una còpia de les claus de la discoteca. No era, ni de bon tros, un privilegi reservat a aquest banquer, hoteler i polític (des del 1986, el dofí que havia renunciat públicament a succeir Manuel Fraga al capdavant d'Aliança Popular: el cap de l'oposició al felipisme seria un altre). La clau la tenien Matutes, l'home més poderós de l'illa, i moltes més persones. Era un privilegi col·lectiu. N'hi havia més d'un centenar de repartides per l'illa. Algunes, guardades a les butxaques dels propietaris, gerents i encarregats de qualsevol negoci relacionat amb KU.

Cada clau donava dret i accés a la macrodiscoteca per la porta del darrere. Evitava les cues, conduïa directament a la zona noble. L'eivissenc mitjà, però, no només era benvingut a la macrodiscoteca. Com també expliquen diversos personatges de Balearic, entrades i copes es pagaven a costa de la casa a les obertures i clausures de la temporada. I eren unes festes realment divertides. Una conversa de sobretaula amb un grup de boomers eivissencs conduirà abans o després a alguna anècdota viscuda a el KU. L'èxit en els temps de l'èxtasi, que irromp per conviure amb la cocaïna, és tan gran que els primers afters comencen a celebrar-se a Amnèsia. Són possibles gràcies als clients que surten de KU, situada a tot just un quilòmetre de distància. Com volen seguir la festa, es reuneixen al voltant d'un deejay que punxa estils molt rars. Les barreges d'Alfredo Fiorito estan il·luminant el techno i el trànsit. “El pum-chi, pum-chi” que segons Piti Urgell ho posarà tot del revés. També Pacha.

Tanca la discoteca: cent treballadors, a l'atur

Teixint aquesta xarxa de relacions públiques, el triumvirat basc es va guanyar fama de benefactor per a bona part de la societat insular. No els veien com uns forasters que estiguessin fent l'agost. Els eivissencs volien KU, KU volia els eivissencs. Era una simbiosi indestructible. O això semblava.

A Balearic, Pepe Roselló atribueix a les queixes dels veïns el decret que va obligar les discoteques del municipi de Sant Antoni de Portmany a sostrejar les terrasses. L'hemeroteca de Diario de Ibiza dona, en canvi, una visió diferent de la d'aquest empresari de l'oci, que precisament aleshores, 1989, saltava des dels seus locals a Sant Antoni –anomenats Playboy, un dels primers bars eivissencs on es van punxar discos– per llogar Space, la que es convertiria una dècada més tard a la discoteca més llorejada del món. És, segons diversos articles signats per Nito Verdera, la patronal d'hotels qui exerceix com lobby perquè l'Ajuntament deixi de mirar cap a una altra banda. Diversos rafelers, que en aquell moment formaven part de la directiva de l'associació de veïns del poble, no recorden que hi hagués “pressió popular” contra KU, però sí que el soroll es colava a casa seva. Un va arribar a gravar diverses cintes en un magnetòfon per corroborar-lo. També diuen aquests avis que l'aforament d'un restaurant on anaven, com a molt, quatre-centes persones quan encara es deia Club San Rafael s'havia multiplicat per deu quan es va transformar en discoteca.

A l'estirada de KU el van seguir els d'Amnèsia –que ja no era la casa pagesa que Antonio Escohotado havia convertit en garito–, Es Paradís i Idea. Les dues darreres, a més, estaven al costat del nucli urbà de Sant Antoni. Envoltades d'hotels. Cap, excepte, KU tenia llicència d'activitat i KU tampoc no tenia totes les llicències que necessitava. L'evolució dels equips de so i l'aparició de nous gèneres electrònics generaven un nivell de decibels que molestava els turistes. Això esgrimia Vicent Cardona, president de la Federació Empresarial d'Hostaleria. “Cal cobrir”, va sentenciar l'alcalde. Toni Marí Tur, de Can Botja, pren llavors la decisió que els seus predecessors (n'hi va haver tres entre 1979 i 1987) no havien pres: les discoteques tenen un any per deixar de molestar.

Al principi, la sensació és que tot està sota control. Iturrioz, Anabitarte i Santamaría aconsegueixen una moratòria d'un any extra per tapar els 6.500 metres quadrats de KU, que ja tenia la mida d'un hangar aeronàutic. La temporada del 1990 es viu amb normalitat. Fins que al setembre, la gota freda arrenca les plaques del nou sostre. Les misèries queden al descobert. D'alguna manera, la sort de KU ja està feta fora, encara que la majoria d'eivissencs encara no ho sàpiga.

El 22 de març del 1991 es descobreix el pastís: Angime, la societat dels tres bascos, anuncia la seva fallida. Els deutes amb els creditors pugen a més de 500 milions de pessetes. Serà impossible obrir portes aquest estiu. Acaben catorze temporades de vi i roses. Cent treballadors se'n van al carrer. El tancament de KU dona la punta a Eivissa '92, el festival creat pel promotor italià Pino Sagliocco que va ajuntar Mercury i Caballé, i va posar a l'escenari de la macrodiscoteca davant els ulls de centenars de milions d'espectadors. La marca es dilueix entre l'efervescència de l'estiu eivissenc. Del tot al no res en només uns mesos. Queda una de les dues galeries que els empresaris havien obert sota el mateix nom, una a les mateixes instal·lacions de Sant Rafel i l'altra al port esportiu de Vila. És un gel flotant a l'oceà quan l'iceberg ja es va esquerdar. Encara que entre els quadres d'alguna vernissage i en companyia de la seva parella, la socialité cubana Elena Tablada, es deixi veure Javier Iturrioz, el gerent del triumvirat, és obvi que ja res no està sota control.

Qui es quedarà KU? És la pregunta que tots es formulen durant el principi del 1992, l'any de l'Expo i els Jocs. La resposta és complexa. Hi ha un forat econòmic i una cúpula per cobrir. La macrodiscoteca és ara un elefant blanc aixecat entre terres cultivables. El verger i la piscina ja no són visibles des de la distància. Els ha crescut un garbuix de ferros que s'ha d'acabar. Els bascos busquen solucions desesperades. Proposen a les velles amistats un sistema de petites participacions –entre 10 i 20 milions per cap– que no funciona. L'esperança dels impagats és trobar un comprador. Podria ser un grup de capital neerlandès, Trancedance; Iturrioz els recolza, els seus creditors no se'n refien. Els mesos passen, la temporada s'hi acosta perillosament. Paradoxa: KU, l'epicentre de la festa, es perdrà l'estiu més festiu que es recordi a Espanya, l'arc que travessarà el país per ingressar a la modernitat.

No serà així, o no del tot. Bifuse, una empresa catalana, lloga el club a principis de juliol amb el vistiplau dels creditors. Setanta operaris treballen a contrarellotge perquè KU reobri les portes. Ho farà en ple furor olímpic, l'1 d'agost. La vigília, un anunci a tota pàgina avisa a Diario de Ibiza que no hi haurà grans invitacions. El senyal que els temps han canviat. S'anuncia un concert de Julio Iglesias abans que s'acabi l'estiu. Acabarà l'estiu i Julio Iglesias no actuarà mai. L'operació per reflotar KU és un fiasco. Els nous gestors no arriben a pagar ni tan sols els cinc milions de pessetes que costa la llicència d'activitat.

L'empresa que puja més alt a la subhasta que permet als fundadors de KU escapar del malson en què s'han ficat es diu Batanza. 130 milions d'euros es posen sobre la taula, abonats amb l'ajuda bancària de l'Hispanoamericà, que entra en joc davant de l'interès del Santander. Tot quedarà, però, a les mans basques. Guipuscoanes per ser més exactes.

José María Etxaniz, el cap visible dels compradors, és d'Azkoitia i té fama de bon hostaler després d'haver dirigit el restaurant de la Reial Societat Hípica de Sant Sebastià. El despatx d'advocats és el de Fernando Múgica Herzog, històric socialista, íntim de Txiki Benegas. L'acord apareix a La Prensa de Ibiza el 27 de novembre del 1992. Encara queden gairebé tres anys llargs perquè ETA assassini l'advocat Múgica a Donostia, però menys de dos mesos perquè la banda terrorista executi José Antonio Santamaria, un dels fundadors de KU. A l'exfutbolista el maten el 19 de gener, vespra de Sant Sebastià. Un tret al clatell mentre sopava amb uns amics a la societat gastronòmica Gastelupe, Part Vella. Tres setmanes abans, el Dia dels Innocents, havia estat detingut amb vint-i-cinc membres de la Guàrdia Civil en el marc de l'Operació Navajas, una investigació contra el narcotràfic en què es van veure embolicats diversos comandaments de la caserna d'Intxaurrondo.

Com el 1978, tot torna a canviar amb la mort de KU. Etxaniz rebateja la macrodiscoteca. Passa a anomenar-se Privilege el 1995. Els plats de la cabina ignoren el “rock alternatiu o la new wave i el pop amb sintetitzadors” i escupen la potència sonora de “les grans festes de les promotores britàniques, sobretot de Manchester”, com recorda Luis Costa, “purament electròniques”: “Després de la desaparició de KU comença una era completament diferent, el model de l'oci a l'aire lliure ha caigut i les empreses han de reconvertir-se. Arriba una fornada de promotors més joves, amb una mentalitat més ambiciosa. Els esdeveniments de Privilege es replicaran a tot arreu i començarà una guerra total per controlar la major quota de mercat a l'escena del clubbing eivissenc. Són els anys noranta”. La fi d'una era.