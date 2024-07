Els ciutadans de Mallorca tornaran a sortir als carrers aquest diumenge per protestar contra el turisme massiu

Un total de 111 entitats s'han adherit a la manifestació convocada el proper diumenge a Palma per la Plataforma 'Menys Turisme, més Vida' contra la massificació turística i la carestia de vivenda a Balears, que se sumarà a les multitudinàries protestes dutes a terme el mes de maig passat a les principals ciutats de les illes, inèdites fins llavors a l'arxipèlag. Entre els col·lectius que sortiran al carrer hi ha moviments ecologistes, veïnals, sindicals, educatius i culturals.

En concret, la manifestació tindrà lloc en el marc de la campanya 'Canviem el rumb! Posem límits al turisme', i arrancarà a les 19.00 hores al parc de les Estacions per posar rumb cap al passeig del Born. Nombroses entitats estan fent una crida a xarxes socials per participar en una marxa que els organitzadors confien que suposi “un punt d'inflexió” i “un cop sobre la taula” així com l'inici de més accions i mobilitzacions a les quatre illes durant els propers mesos.

Entre elles, l'Obra Cultural Balear (OCB), que també hi serà present, considera que l'actual model de “massificació turística” també té “impactes molt negatius” per a la pervivència de la cultura i la llengua de les Illes, de manera que, juntament a Joves de Mallorca per la Llengua, portaran una pancarta amb el lema 'Per la sostenibilitat lingüística i cultural'. El president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha subratllat que “és de justícia la conservació i l'ús ple de la llengua catalana i de la cultura que s'expressa en tots els àmbits de la vida social” de l'arxipèlag.

Així mateix, entre les entitats adherides hi ha les associacions de veïns de Canamunt, Santa Caterina i Es Jonquet, Son Espanyolet, a més del Banc de Temps Sencelles, els sindicats CCOO i UGT, Palma XXI i, també, la Unió de Pagesos de Mallorca, les Kellys, la Joventut pel Clima –Fridays for Future Mallorca, el GOB, Greenpeace i la Fundació Deixalles, entre moltes altres.

La plataforma ha indicat que hi haurà un calendari d'accions que mantindran l'esperit de les reivindicacions els propers mesos per tal d'“abandonar aquest monocultiu turístic”. Els convocants necessiten que “no es reclama una tipologia de turista” sinó la consecució d'un model econòmic “just, igualitari, que atengui l'actual crisi econòmica i social”.

Aquest dijous, el Govern balear del PP va traslladar el seu “màxim respecte” a la manifestació i va confiar que no es produeixin “incidents”. Tal com va assenyalar el portaveu de l'Executiu balear, Antoni Costa, l'equip de govern aborda aquesta protesta “com ha abordat les anteriors”, és a dir, amb “absolut respecte” als ciutadans que es vulguin manifestar.

Amb tot, el Govern espera que sigui una marxa pacífica i ha demanat als ciutadans “profund respecte” també cap a aquelles persones que no es manifesten, així com que no “interrompin” la resta de ciutadans de Balears i visitants.

Amb aquestes declaracions, Costa va fer referència a “certs comportaments que no fan cap gràcia” produïts en una manifestació a Barcelona, en què algunes persones van disparar amb pistoles d'aigua als turistes. Alhora, ha assegurat que des del Govern “no hi ha por” que hi hagi “incidents” perquè “fins ara les manifestacions han estat molt respectuoses”.

Des de Vox, per la seva banda, han expressat la seva preocupació més profunda per la convocatòria d'aquesta nova manifestació, que, segons la seva opinió, evidencia “una vegada més la instrumentalització política per part de l'esquerra”.