Els guies turístics proposen limitar els grups de visitants a un màxim de 25 per professional a Palma

El Col·legi Oficial de Guies Turístics de Balears ha proposat aquest dijous una sèrie de mesures enfocades a reduir l'impacte de la temporada turística a Palma, com ara limitar els grups a un màxim de 25 visitants per professional per evitar les aglomeracions al nucli antic.

La trobada entre el president del Col·legi, Pedro Oliver, i l'alcalde, Jaime Martínez, ha abordat altres punts, segons han traslladat en nota de premsa, com la intenció de buscar una solució perquè els autocars de turistes accedeixin a la ciutat des de diferents zones i, així, no col·lapsar la zona de l'Escollera.

D'altra banda, Oliver ha insistit a augmentar el control per part dels inspectors de turisme del Consistori per identificar i reduir l'oferta il·legal existent, evitant l'intrusisme laboral.

A més, el Col·legi ha traslladat que ha impulsat entre els guies oficials l'ús de radioguies per millorar la qualitat de la visita i el benestar dels residents, ha assegurat Oliver, ja que els aparells de megafonia estan prohibits arran d'una ordenança municipal.

El president del Col·legi ha considerat que les mesures contribuiran al desenvolupament d'un turisme més sostenible “que millora la vida dels residents i visitants”. Segons ha dit, l'alcalde s'ha mostrat molt receptiu a estudiar aquestes idees.