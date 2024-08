Futur Vegetal destrossa la façana del Leonardo Royal Hotel a Eivissa: “Ofereixen descomptes als soldats israelians i construeixen en territori ocupat”

Al voltant de les 12.15 del matí, dos activistes climàtiques de Futur Vegetal ha arribat a la porta de l'hotel Leonardo Royal Hotel a Eivissa i han llançat pintura contra l'entrada. Portaven una pancarta on podia llegir-se “Leonardo Hotels finança el genocidi”.

Amb aquesta acció de desobediència civil no violenta, el moviment ecologista denuncia “la complicitat de Leonardo Hotels amb el genocidi que pateix el poble palestí, arribant fins i tot a oferir descomptes i prestacions gratuïtes als soldats de l'exèrcit d'ocupació sionista o a construir hotels al territori ocupat”, així com “la incapacitat de les institucions per aturar els peus a les grans corporacions, quan destrueixen el medi o quan arrenquen vides”.

Des de les xarxes socials del col·lectiu, assenyalen que “Leonardo Hotels va facturar 100 milions d'euros només el 2023”, i és que el grup és propietari de més de 294 hotels a 132 països a Europa, Palestina i Israel, 17 d'ells a l'estat espanyol. Futur Vegetal considera que “és criminal que les institucions permetin a les corporacions continuar construint en entorns que haurien de ser protegits” atès el context de “Crisi Climàtica”, així com “promoure una indústria que malbarata recursos limitats com l'aigua i que genera precarietat laboral i crisi d'habitatge” i, a més, “fer tot això per col·laborar amb un genocidi”.

A preguntes d'aquest mitjà, les activistes de Futur Vegetal es fan ressò de les paraules del president colombià Gustavo Petro en el discurs a la COP 28: “El genocidi i la barbàrie desfermada sobre el poble palestí és el que espera èxode dels pobles del sud desfermat per la Crisi Climàtica”. El portaveu de Futur Vegetal, Bilbo Bassaterra, ha reconegut que pateix “autèntica por de permetre que tot segueixi com fins ara” i ha assegurat que “l'única solució als excessos de les classes dominants passa perquè la societat en general s'organitzi per plantar-los cara”.

El col·lectiu va participar dissabte passat en una protesta convocada per la plataforma eivissenca Canviem el rumb contra aquesta mateixa cadena hotelera pel seu suport a l'exèrcit israelià. Futur Vegetal és un moviment de desobediència civil no violenta que lluita contra la Crisi Climàtica exigint la fi de les subvencions a la ramaderia i la seva ocupació en la implementació d'un sistema agroalimentari social i ecològicament responsable basat en plantes, de conformitat amb el consens científic.