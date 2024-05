El GOB adverteix que “moltes famílies malviuen del turisme” i demana reduir vols a l'aeroport de Palma

El GOB ha presentat una sèrie de mesures per lluitar contra la saturació turística i canviar el model econòmic de Balears, entre les quals hi ha reduir el nombre de vols a l'aeroport de Palma, així com “combatre el relat de la por” de la dependència del sector perquè, segons al·leguen, a les Illes “moltes famílies malviuen del turisme”.

Així ho ha assegurat la membre de l'executiva de l'entitat ecologista, Marusia López, en una roda de premsa que oferta aquest dijous amb la presidenta del GOB, Margalida Ramis, que ha reconegut que “no s'esperaven” que un Govern del PP admetés que “cal posar límits” al turisme, però ha demanat que “no es desenfoqui la situació” a la “recerca de culpables entre els residents”.

Segons Ramis, el debat sobre els límits turístics ja estava sobre la taula a nivell social i era una “realitat” sobre la qual s'havien fet “alguns gestos”, com ara el posicionament d'alguns partits contra l'ampliació de Son Sant Joan, però “va caure” amb l'esclat de la pandèmia de la COVID-19.

En referència a aquest “canvi de discurs” per part del PP, ha avançat que “no deixaran que sigui un bluf” perquè té “l'objectiu polític” de “callar la societat”, però ha assenyalat que aquesta “no és il·lusa” ja que “sap qui governa i les polítiques que duen a terme”.

En aquest sentit, des del GOB han considerat la necessitat “d'ordenar” aquest debat i implantar mesures urgents que pal·lin els “efectes evidents” d'un sector que “creix any rere any”, però ha advertit que hi ha qüestions que “requereixen” una “reflexió profunda”.

Regulació de vehicles o aturar la promoció turística

D'aquesta manera, creuen que si “hi hagués voluntat política” per reduir la “pressió turística” s'hauria de mantenir la moratòria de places turístiques, eliminar la borsa de places i avançar amb accions de “decreixement real”.

També han sol·licitat una actuació contundent i efectiva contra l'oferta turística il·legal, regular el nombre de vehicles a l'estiu a totes les illes, no habilitar aparcaments “il·legals” a sòl rústic -com a Alcúdia o Sóller-, aturar la promoció turística amb diners públics o prohibir els jets privats.

De la mateixa manera, ha reivindicat que la limitació de creuers es rebaixi a un al dia i que s'impulsi una regulació de les càrregues de treball dels treballadors del sector turístic, especialment de les 'kellys'.

D'altra banda, en matèria d'habitatge i per a la preservació del territori han demanat que no es permeti legalitzar habitatges en sòl rústic, un programa de rehabilitació d'habitatges per destinar-los al lloguer social o la derogació del recent aprovat decret de mesures urgents d'habitatge.

Sobre aquesta última normativa, Ramis ha censurat que la intenció del decret és “consolidar situacions d'infrahabitatge” mitjançant la conversió de locals comercials en habitatges o la divisió de grans immobles, i han assenyalat que l'únic que fa és “generar caos” i han insistit en l'adopció de polítiques socials per resoldre els problemes d'habitatge.

De la mateixa manera, també han reivindicat la limitació de compra d'habitatge a no residents, i per això ha estat preguntada la representant del GOB per la negativa de la Comissió Europea a aquesta mesura, a la qual cosa ha apuntat a la reclamació d'un règim especial dins de la UE per als territoris insulars turistificats que permeti aquesta opció.

A més, han sol·licitat la intervenció als mercats de lloguer i compra d'habitatge amb polítiques públiques, com ara la limitació de preus o la provisió d'una reserva estratègica per al parc públic d'habitatge dels habitatges ja construïts i per construir.

Adequar les polítiques al discurs

Per tots aquests motius, López ha incidit que és hora que la “classe política escolti la societat”, ja que des del GOB perceben el “patiment social” en veure com “els hotelers s'enriqueixen cada cop més, hi ha més xalets o camps de golf, mentre hi ha famílies vivint en habitacions per 700 euros i feines cada vegada més precàries”.

Així, ha sol·licitat que, davant els “anuncis” i les “confusions”, “les polítiques s'adeqüin al discurs”, perquè, segons ell, es tracta “d'un model extractiu amb capacitat per depredar-ho tot”, ja que és una cosa que també ha vist al seu país -Mèxic- a Cancún.

Ramis ha animat a participar en les mobilitzacions convocades per al proper 25 de maig pel Banc de Temps de Sencelles o la que es prepararà més endavant, i sobre la qual discutiran en una assemblea diverses organitzacions socials aquest divendres a Sineu, perquè ha advertit que “l'estiu propiciarà situacions tenses” i la situació “s'ha de canalitzar”.