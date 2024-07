El Govern accepta parlar amb l'Estat sobre el decret de simplificació administrativa “si és necessari”

El portaveu del Govern, Antoni Costa, ha rebutjat les declaracions del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que va advertir que el decret de simplificació administrativa tenia “aspectes d'inconstitucionalitat”, encara que ha dit que des de Balears estarien disposats a seure a parlar “si cal”.

Així s'ha pronunciat Costa a la roda de premsa posterior al Consell de Govern a petició dels mitjans, en referència a les declaracions fetes pel ministre aquest dijous, a Palma. D'aquesta manera, ha asseverat que “lamenten profundament” que la visita de Torres hagi estat per “amenaçar i criticar” l'Executiu autonòmic.

“No acceptem amenaces, acceptem asseure'ns en una taula a parlar si cal”, ha recalcat en referència al suggeriment de Torres per establir una comissió bilateral i analitzar el decret. En qualsevol cas, ha indicat que el ministre no té “competències” per fer aquestes afirmacions, i per això “posa en dubte” la seva valoració.

En aquest cas, ha posat com a exemple la reunió bilateral que es va mantenir amb l'Estat a conseqüència d'un extralímit a les competències autonòmiques sobre la deducció a l'IRPF per fomentar lloguers a llarg termini, inclòs en un article als Pressupostos Generals de Balears. “Hem arribat a un acord i punt”, ha dit Costa, indicant que s'ha tancat l'expedient amb una sèrie de modificacions a la norma.