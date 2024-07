El Govern espanyol veu “aspectes d'inconstitucionalitat” al decret de simplificació administrativa del PP a Balears

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha avisat el Govern que des de l'Estat veuen “aspectes d'inconstitucionalitat” al decret de simplificació administrativa balear. Així ho ha manifestat el representant estatal aquest dijous en declaracions als mitjans, en el marc de la seva visita a Palma, assenyalant que una norma com aquesta no es pot fer usant la via del decret.

“El Govern d'Espanya ha advertit que hi ha aspectes d'inconstitucionalitat en aquesta llei de simplificació”, ha manifestat el ministre, assegurant que han traslladat al Govern que “cal asseure's a parlar” i, “si no ho fa”, arbitraran “al 33 i processos posteriors”, ha conclòs.

Cal recordar que des del GOB ja van expressar el seu rebuig a la iniciativa del PP a Balears. Per al GOB, la fórmula del Decret llei s'ha d'usar només en situacions de “necessitat extraordinària i urgent” però, des del seu punt de vista, “no hi ha res” a la normativa que “encaixi en una premissa d'aquest estil”. “No és urgent deixar construir a zones de protecció de risc. No hi ha cap urgència a legalitzar construccions en rústic que responen a estrictes interessos particulars. No és cap necessitat extraordinària provocar competència deslleial a les activitats econòmiques en rústic”, van recalcar.