El Govern activa aquest dijous el pla de risc d'inundacions Inunbal i recomana estar pendent dels avisos

El Govern ha activat el pla especial de risc d'inundacions Inunbal a la fase de preemergència davant la temporada que ve d'inundacions a partir d'aquest 15 d'agost i fins al 30 de novembre. Segons han explicat, l'activació del pla no respon a les alertes d'aquest dimecres i dijous per tempestes, però han recomanat a la població estar pendent dels avisos.

Així s'ha decidit aquest dimarts en una reunió ordinària presidida pel director general d'Emergències i Interior, Sebastià Sureda, amb el grup de suport tècnic per activar el pla. L'activació posa una atenció especial a les DANES, freqüents durant aquesta època de l'any, que quan es combinen amb altes temperatures acumulades al mar durant l'estiu, augmenten el risc d'inundacions a les Balears.

“La reunió de l'Inunbal suposa incrementar el nivell d'atenció sobre les actuacions que tenim previstes al llarg de l'any i que s'han de seguir en cas de produir-se en una situació d'inundació”, ha exposat el director general, i ha subratllat que l'objectiu és augmentar la coordinació de tots els membres del grup de suport tècnic.

Des d'Emergències han indicat que tot i que aquests fenòmens poden causar greus desastres naturals, el 2023 només es van activar nivells de risc de l'Inunbal en dues ocasions. Igualment, el cap del departament d'Emergències, Toni Plata, ha recomanat a la població estar pendent dels avisos. “Cal aplicar el sentit comú i fer cas al que diuen els serveis d'Emergències”, ha insistit.

D'altra banda, ha subratllat que des d'Emergències disposen del nou sistema d'alertes, ES-Alert, que possibilita enviar un missatge d'avís a la població que es troba en una zona determinada, mitjançant un missatge de mòbil.

Igualment, Sureda ha valorat el “compromís” del Govern per treballar per a la prevenció de riscos naturals i en concret per preveure i evitar possibles inundacions.

En aquesta línia, ha destacat que per anticipar-se i gestionar de manera més eficient aquests riscos, Emergències disposa d'un sistema d'alerta i prevenció d'inundacions que es recolza en les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i en avisos hidrològics del servei d'alerta de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències (RiscBal-Alertas).

Segons han exposat, aquest sistema realitza un monitoratge ambiental continuada i en temps real per recopilar aquelles dades que puguin ser útils en la gestió dels riscos naturals, proporcionant a la Direcció General missatges clars i concisos sobre l'estat dels torrents.

Actualment, el sistema compta amb 87 estacions: 50 hidromètriques ubicades estratègicament als torrents més perillosos de les quatre illes, 33 meteorològiques i quatre hidrometeorològiques. A més, el Visor RiscBal inclou una eina per detectar l'inici d'escorrenties als torrents, cosa que permetrà anticipar millor els riscos en àrees vulnerables, incloent-hi punts crítics de la xarxa viària afectats per inundacions.

El grup de suport tècnic d'inundacions està format per l'AEMET, agents de Medi Ambient, Bombers de Palma, Bombers de Mallorca, Bombers de Menorca, Bombers de Formentera, Bombers d'Eivissa, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Territori i Mobilitat del Consell d'Eivissa, Infraestructures i Mobilitat del Consell de Menorca, Cos Nacional de Policia, Delegació del Govern, UME, SAMU061, Direcció General de Recursos Hídrics, Emaya, Ibanat, Guàrdia Civil, Policia Local de Palma i Ispib.

Avís taronja per pluges i tempestes

Cal assenyalar que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a les Balears ha activat l'avís taronja per a aquest dimecres i dijous a les Illes per risc de pluges i tempestes acompanyades de calamarsa.

Concretament, l'avís s'activarà a Balears a les 10.00 hores i fins a les 23.59 hores, i respon al risc per precipitacions que podran assolir els 50mm en una hora i fins a 100mm en dues o tres hores. A més, s'esperen tempestes acompanyades de calamarsa que pot superar els dos centímetres de diàmetre i ratxes de vent molt fortes de més de 100 quilòmetres per hora.

Per dijous s'ha activat també l'avís taronja per pluges, que podran assolir també els 50mm en una hora. Igualment, s‟ha activat l‟avís groc per risc per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca.