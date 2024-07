El Govern del PP d'Eivissa no va enviar a la Sindicatura de Comptes un contracte que investiga el jutjat per corrupció

El Consell Insular d'Eivissa, on governa el Partit Popular per majoria absoluta, no va remetre a la Sindicatura de Comptes -l'òrgan de fiscalització de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic balear-, el 17 d'agost de 2021, un dels expedients que està sent investigat en el presumpte cas de corrupció vinculat a la campanya turística de 'La vida islados', segons es desprèn de la documentació consultada per elDiario.es.

El conegut fiscal anticorrupció Pedro Horrach Arrom, aleshores advocat de Maria Ana Tur Díaz -Interventora del Consell Insular d'Eivissa, presumpta víctima de la causa que s'investiga-, va sol·licitar per registre d'entrada a la Sindicatura de Comptes si el Consell Insular d'Eivissa va incloure, a la relació d'expedients de contractació de l'any 2020, l'expedient de referència 2020/00006530H de contractació seguit mitjançant procediment d'emergència. Maria Eulàlia Mas Espinosa, secretària general de la Sindicatura de Comptes, va respondre que aquest expedient no constava a la relació certificada de contractes corresponent a l'exercici de 2020, tramitada pel Consell Insular d'Eivissa el 17 d'agost de 2021.

A partir de la documentació tramesa per la màxima institució insular, la Sindicatura de Comptes va fer el treball de fiscalització per a l'elaboració de l'informe 223/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular. És un informe que fa anualment l'organisme públic balear sobre les diferents administracions públiques de Balears. Atès que aquest expedient no estava inclòs dins la relació d'expedients de l'exercici 2020, sobre el qual es va seleccionar la mostra, el citat expedient no va ser objecte de fiscalització. És a dir, sobre la quantitat ingent d'expedients que rep cada any la Sindicatura de Comptes, l'òrgan de fiscalització en selecciona una mostra. Per tant, no s'hi analitzen tots els expedients que arriben.

Posteriorment, en data del 21 de juliol de 2022, el Consell Insular d'Eivissa va realitzar un segon enviament de la relació certificada de contractes de l'exercici 2020 en la qual, segons la Sindicatura de Comptes, tampoc no constava cap expedient amb el número de referència 2020 /00006530H, que és un dels expedients que investiga el jutjat en el marc de la campanya turística 'La vida islados'.

Aquest expedient es refereix a una de les actuacions de la campanya de promoció turística sota el nom 'La vida islados'. El 18 de juny del 2020, el Consell d'Eivissa va declarar la tramitació d'emergència d'una campanya extraordinària de promoció turística de 745.000 euros. Entre les actuacions, figurava un contracte de 250.000 euros adjudicat a Fora d'Escena Eivissa SL en el marc de la campanya 'La vida islados'. A la primera de les factures presentades per part de l'empresa per valor de 164.257,50 euros (el vídeo de la campanya #LaVidaIslados), Intervenció (l'òrgan de fiscalització del Consell Insular) va emetre un informe, el 17 d'agost de 2020, que posava de manifest “greus deficiències i irregularitats en la tramitació de l'expedient en qüestió”, i concloïa que “procedeix la declaració de nul·litat de ple dret de l'expedient i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici”. Aquest expedient, que fa referència a l'objecció que va posar Intervenció, és el que no ha estat fiscalitzat per la Sindicatura de Comptes.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Consell Insular d'Eivissa per consultar quines són les raons per les quals no s'ha enviat aquest expedient a la Sindicatura de Comptes. Fonts de la màxima institució insular assenyalen aquest diari, en relació amb aquesta qüestió, que “ja s'ha aclarit al jutjat”. “Aquest expedient sí que va pujar amb un altre número que li va donar el sistema, però l'expedient consta”.

Aquest diari s'ha posat en contacte també amb la Sindicatura de Comptes per aclarir la informació recaptada anteriorment. Fonts de l'òrgan de fiscalització balear afirmen a elDiario.es que la referència 2020/00006530H “no correspon estrictament a cap expedient dels tramitats pel Consell Insular d'Eivissa a la Sindicatura de Comptes”. És a dir, que l'òrgan de fiscalització balear no ha rebut cap expedient amb aquest número de referència.

En un segon enviament de la relació de contractes de l'exercici 2020, assenyala la Sindicatura de Comptes, “consta un expedient amb un altre número de referència que podria ser l'expedient objecte de la consulta –és a dir, el que està sent investigat per la justícia–, el qual no constava dins de la primera relació certificada de contractes corresponent a l'exercici 2020, tramitada pel Consell Insular d'Eivissa”. L'òrgan de fiscalització balear assenyala que l'elaboració de l'Informe 223/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular d‟Eivissa de l'any 2020 es va realitzar a través de la selecció d'expedients de la primera relació certificada de contractes que es va enviar. “Per tant, l'expedient esmentat no va ser objecte de fiscalització”, assenyalen les mateixes fonts de la Sindicatura de Comptes.

L'origen del cas

El president del Consell Insular, Vicent Marí (PP), és investigat pel Jutjat d'Instrucció número 4 d'Eivissa per presumptes delictes de prevaricació, conflicte d'interès, tràfic d'influències, negociacions i activitats prohibides als funcionaris, coaccions i tracte denigrant, en el marc de la campanya turística 'La vida islados'. Marí sempre ha negat les acusacions, que ha atribuït a una “campanya mediàtica” del PSOE en contra, ja que, segons argumenta, van ser els socialistes els que van denunciar els fets davant l'Oficina Anticorrupció, que al seu torn va enviar el cas a la Fiscalia , la qual va acabar presentant una denúncia davant el jutjat.

Els fets tenen l'origen el juny del 2020, durant la primera onada de la pandèmia, quan el Consell Insular d'Eivissa, mitjançant decret de presidència, va declarar la tramitació d'emergència (és a dir, sense passar per concurs públic ni negociat -amb o sense publicitat-) de la contractació de diferents actuacions en el marc d'una campanya de promoció turística extraordinària a l'illa. La campanya en conjunt, que constava de diferents contractes, es va adjudicar per 745.000 euros, entre ells, el contracte assignat a Fora d'Escena Eivissa SL per 249.018 euros per a la producció i el rodatge de 'La vida islados', que va protagonitzar l'actriu Olivia Molina.

Intervenció va declarar “nul de ple dret” un dels contractes

Dos mesos més tard, Intervenció (òrgan de control i fiscalització del Consell d'Eivissa) va emetre, a través de la viceinterventora, un informe mitjançant el qual declarava “nul de ple dret” una factura presentada per Fora d'Escena Eivissa SL per un import de 164.257,50 euros, fent referència a l'article 39 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i a l'article 47 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Intervenció argumentava que l'expedient s'emparava en una norma que “no és aplicable al cas” (el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19) i, entre altres qüestions, sostenia que a l'expedient “no es justifica la concurrència dels fets objectius que habiliten per a la utilització del procediment d'emergència”, establerts a l'article 12 de la LCSP, instant a iniciar el procediment de la revisió d'ofici.

Setmanes més tard, durant el mes de setembre de 2020, el Consell d'Eivissa, mitjançant decret de presidència, va aixecar l'objecció suspensiva formulada per Intervenció, d'acord amb l'article 217.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, “resolent la discrepància a favor de continuar amb la tramitació de l'esmentat expedient”, és a dir, continuant amb el procediment iniciat pel departament de Promoció Turística. “És un expedient administratiu (el que fa referència a 'La vida islados') que té més de 200 folis i que està avalat per diferents informes jurídics. És cert que Intervenció va posar una objecció, però s'ha aixecat en virtut d'informes jurídics de la prefectura de Servei de Presidència”, va explicar el vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, en declaracions a IB3.

La funcionària va denunciar “pressions”

Durant el ple ordinari del Consell Insular, celebrat el 25 de setembre del 2020, el president de la institució Vicent Marí, va anunciar la decisió adoptada pel seu Executiu quant a continuar amb la campanya turística 'La vida islados', malgrat l'objecció d'Intervenció, i va criticar durament la viceinterventora que havia realitzat l'informe, encara que sense anomenar-la directament.

“En aquest Consell hi ha dos tipus de servidors públics. Els polítics i els funcionaris o personal laboral. Tots tenim una funció i uns objectius, que són treballar per als ciutadans, millorar els serveis públics i facilitar-los les gestions. La gran majoria treballa i s'esforça per complir amb la seva obligació, però, per desgràcia, sempre hi ha una minoria que no té clar ni valora la seva situació, que es podria qualificar, en alguns casos, de 'privilegiada', pel fet de ser un servidor públic. En cap cas perillen les seves retribucions com passa en altres oficis i professions”, va reprovar Marí, referint-se a la dura situació econòmica que passaven moltes famílies durant la pandèmia de coronavirus, censurant l'informe d'Intervenció -realitzat a través de la viceinterventora-.

Quan el cas va arribar a l'Oficina Anticorrupció, l'organisme públic balear -avui ja extint després que el Govern de Marga Prohens (PP) l'eliminés- va decidir posar-se en contacte directament amb María Ana Díaz Tur, que va afirmar a la seu de l'ens públic que va patir “pressió laboral, amenaces d'acomiadament i pressions” per part de Marí. Uns episodis que s'haurien produït, segons la funcionària, durant el període en què ella treballava a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa) quan Vicent Marí era alcalde del municipi.

El president del Consell d'Eivissa va afirmar que desconeixia la situació d'assetjament laboral que va narrar la funcionària a l'Oficina Anticorrupció i va negar aquest extrem, si bé l'organisme públic afirma tenir en poder seu “informes mèdics on hi ha constància de la pressió a què es veia sotmesa per causes laborals”, a qui Marí no va poder tenir accés al seu moment. El 9 d'octubre del 2020, “l'especialista va diagnosticar a la senyora Tur lesions al colze i les dues cames d'aparent origen psoriàsic per càrrega emocional (estrès)”, comenta l'Oficina Anticorrupció al seu informe.

L'informe mèdic, recollit per l'Oficina Anticorrupció, aportava que “la pacient presenta simptomatologia ansiós-depressiva reactiva a problema laboral, amb ansietat flotant, sensació d'ofec, taquicàrdies, opressió al pit, tensió muscular, pèrdua de confiança en si mateixa, tristesa i exacerbació de símptomes somàtics com alopècia i la psoriasi”. “Se sent desqualificada i pressionada. Té por de les represàlies per fer correctament la seva feina”, assegurava el document.

Marí nega ser el causant de l'estat psicològic de la funcionària

La defensa de Marí no nega l'estat psicològic de la interventora, tot i matisar que “els metges no informen sobre autories, que és el que demana la part que proposa la prova pericial forense”. La defensa legal de Marí insisteix que “fa anys que no té contacte” amb la denunciant, per la qual cosa les presumptes coaccions no poden haver-se “recrudit” actualment.

La conclusió de l'Oficina Anticorrupció és que la crisi d'ansietat de la viceinterventora “va ser arran de la nota d'objecció interposada a la factura, fruit de la qual es van provocar les discrepàncies amb el president del Consell d'Eivissa”, Vicent Marí. “Finalment, i per necessitats de salut”, la senyora Tur va prendre possessió d'una plaça a l'Ajuntament de Ripollet (Barcelona) el novembre del 2020 per tornar després a la plaça al Consell Insular.

“La relació laboral entre el president del Consell Insular i la viceinterventora pot ser considerada assetjament laboral o coaccions, si durant dotze anys la viceinterventora del Consell (que es va traslladar de l'Ajuntament de Santa Eulària al Consell Insular, segons el seu testimoni, perquè la situació amb Vicent Marí, alcalde en aquell moment, perjudicava la seva salut) ha exercit les seves funcions sense cap problema, i quan el senyor Marí pren possessió del càrrec de president del Consell Insular, la viceinterventora torna a sol·licitar el trasllat”, argumenta l'ens públic.

Per aquests motius, l'Oficina Anticorrupció considera que “podrien haver-se produït actuacions per part del senyor Marí tendents a coaccionar la viceinterventora” tenint en compte diversos criteris. Primer, que a partir d'uns informes desfavorables o notes d'objecció, “comencen les pressions” perquè els “canviï” o “se li comunica que la seva actuació té conseqüències negatives per a l'Ajuntament de Santa Eulària primer i el Consell d'Eivissa posteriorment ”. L'Oficina afirma que “es produeix un tracte denigrant públicament i se'l pressiona amb totes aquestes actuacions perquè no apliqui la normativa vigent i elimini les possibles pegues als seus informes d'intervenció”.

Marí, tot i això, ha insistit que “en cap moment he realitzat cap tipus de represàlia contra la Sra. Tur” ni ha “permès tampoc que es realitzi cap tipus d'actuació lesiva contra ella”, en un escrit presentat davant l'Oficina Anticorrupció. És la mateixa posició que va defensar el president del Consell d'Eivissa a la seu judicial, durant la fase d'instrucció del procediment. El termini de la fase d'instrucció acaba el 15 de setembre del 2024, segons va informar Diario de Ibiza, a causa de la complexitat de la causa que s'instrueix.