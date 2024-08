La Guàrdia Civil denuncia dues persones per fer trampes al carnet de conduir amb una càmera oculta i un auricular

La Guàrdia Civil ha denunciat dues persones per fer trampes a l'examen teòric del carnet de conduir utilitzant una càmera oculta i un transmissor de so. Segons la informació recollida per la Guàrdia Civil, un d'ells, que es presentava a l'examen, mostrava les preguntes al seu company a través de la càmera --amb un orifici a la roba--, i el seu col·laborador li dictava les respostes mitjançant un auricular.

Durant l'examen, els agents van sospitar que l'home podia estar utilitzant equip audiovisual per fer trampes. Per això, en acabar, una patrulla el va seguir fins a un carrer proper a la Prefectura de Trànsit, on l'esperava l'altre home dins un cotxe.

Des de la distància els funcionaris van veure com l'examinat lliurava a l'altre home una motxilla, i que es treia una minicàmera de l'interior de la samarreta. En aquell moment van intervenir i van confiscar el material. A la motxilla van localitzar, ocults a l'interior, un telèfon mòbil, un emissor sense fil, cablejat i una bateria externa, un complet kit que permetia xivar les respostes del test.

Des de la Guàrdia Civil han recordat que la Llei de Trànsit i Seguretat Viària tipifica com a infracció molt greu, sancionada amb 500 euros, aquest tipus de pràctiques --inclòs el col·laborador--. A més, l'aspirant no podrà presentar-se de nou a l'examen durant sis mesos.