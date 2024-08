El vídeo viral que alerta sobre els perills del lloguer de vaixells sense llicència: “El risc és enorme”

Llogar vaixells sense llicència ha permès democratitzar l'accés al món de la navegació, a més de fomentar l'apogeu del turisme nàutic d'esbarjo. Tot i això, el vídeo viralitzat la setmana passada en què diversos joves, entre rialles i alcohol pel mig, intenten treure l'aigua que inunda la seva barca a Mallorca fins acabar pràcticament enfonsada, ha posat a la picota una activitat sobre la qual no deixen de sobrevolar les suspicàcies: mentre uns atribueixen a la responsabilitat individual el maneig prudent de les embarcacions, altres alerten dels riscos que comporta sortir al mar sense cap titulació. “És una gran temeritat”, adverteixen.

Recentment, la capitania marítima de Palma va establir noves normes i restriccions a l'hora de llogar en aigües de Mallorca i Menorca embarcacions d'esbarjo sense llicència, que han de comptar amb un màxim de cinc metres d'eslora i una potència inferior als 11,26 quilowatts (15 cavalls). Entre els seus preceptes, la resolució, publicada el passat 27 de juny al Butlletí Oficial de Balears (BOIB), estableix que les embarcacions no podran navegar si la força del vent és superior a F4 (entre 11 i 16 nusos, o de 20 a 30 km/h), si les onades superen el metre d'alçada o si la visibilitat és inferior a sis milles. Tampoc no es poden allunyar més d'una milla mar endins, la navegació s'ha de dur a terme en horari diürn i la distància màxima de navegació no pot superar les cinc milles des del lloc de sortida de l'embarcació.

En declaracions a elDiario.es, Pedro Francisco Gil, president de l'Associació de Xàrter i Activitats Subaquàtiques de Balears (ACASIB) i director de Sin Rumbo Mallorca, escola nàutica i empresa de xàrter radicada al Port d'Andratx -i que res no va tenir a veure amb el succés esdevingut la setmana passada-, assevera que el “problema” en aquest tipus de situacions rau en les persones o empreses que es dediquen a llogar embarcacions. Com explica, a causa de la “involució” del sector, “la gent es dóna d'alta com a autònoma i lloga embarcacions sense conèixer el mar ni la meteorologia i sense ser capitans professionals”, cosa contra la qual, des de l'associació, està “intentant lluitar”. Al·ludeix, fins i tot, a particulars que lloguen de forma il·legal les seves embarcacions sense comptar amb el permís pertinent.

Necessitat d'instruir el client abans que surti amb vaixell

Gil assenyala que, si escau com en el d'altres empreses, estan “preparats per instruir”: “Si tu et dediques a llogar embarcacions, ja sigui amb llicència o sense llicència i no saps del sector, ja tot comença malament”. Per això, considera necessari que, abans de sortir a navegar, s'expliqui a l'usuari les precaucions a nivell geogràfic, a més d'advertir-los de la meteorologia i recomanar on anar o no. En el cas de Sin Rumbo, explica que les barques compten amb GPS -cosa a la qual ja obliga la normativa recentment publicada- i des de les oficines els professionals poden tenir contacte continu amb el client que es troba a l'embarcació. “Tot està molt controlat i, amb això, minimitzem els errors”, afegeix.

De la mateixa manera, apunta a la importància de “seleccionar el client”, sobretot quan els interessats truquen per telèfon i pregunten sobre qüestions alcohòliques o de velocitat. “Perdem diners, però guanyem en seguretat i tranquil·litat. Una persona que gestiona una empresa professional entén la gravetat de l'assumpte i com és d'hostil el mar”, recalca.

“El més fàcil és criticar els joves [del vídeo viral]. Que sí, en tenen molta culpa”, assevera Gil, que lamenta que “el que està sent difícil de veure és el rerefons”. “La persona que va llogar aquest vaixell no estava formada. I, a més, aquest vaixell va sortir amb mala meteorologia. Tampoc ningú no va explicar al client que davant no es poden asseure. Per no parlar de la capacitat i pes màxims que suporten les embarcacions, depenent de les seues característiques”. “Hi ha embarcacions que aguanten 350 quilos a bord i altres que suporten 600. Les semirígides, popularment conegudes com Zodiac, poden aguantar fins a 12 passatgers encara que mesurin sis metres. Per flotabilitat, que no per espai, un vaixell no podria suportar-ho”, explica.

La responsabilitat, del client “al cent per cent”

Per part seva, Álex Casares, president de l'Associació del Desenvolupament Nàutic d'Empreses i Autònoms (ADNEA) i marí mercant, rebutja que el problema radiqui en la possibilitat d'endinsar-se al mar amb llicència o sense. A parer seu, es tracta d'un assumpte “del qual cadascú és totalment responsable”, referint-se a la persona que lloga l'embarcació, que, a més, “ha de fer-se càrrec de totes les despeses que això comporti”, a més de la conscienciació que han de tenir els usuaris respecte als plàstics, combustibles i olis que, en una situació com la del vídeo viral, acaben dipositant-se al fons del mar. “A banda que es juguen la vida i cal mobilitzar Salvament Marítim i altres organismes”, afegeix.

“Per mi no és tant el tema de la titulació en si”, abunda Casares, que incideix que disposar de llicència “no garanteix que un sigui o no responsable”, com qui es treu el carnet de conduir i “no per un contratemps s'ha de prohibir tota la circulació”. “Amb les motos d'aigua passa igual. Has de tenir una titulació, cosa que no impedeix que, de sobte, vagis a 100 quilòmetres per hora pel mar. Per mi tenen molt més perill”, abunda el marí mercant, que insisteix que la responsabilitat resideix “al 100% a la persona que condueix l'embarcació”. Quant a les possibles situacions anòmales a què es poden exposar els usuaris, assenyala que alguns “volen fondejar i no poden perquè no en tenen ni idea”, però més enllà d'això, assevera que els riscos són mínims atès que es tracta de embarcacions “relativament lentes”.

Nens asseguts al balcó de proa

Alguns propietaris de vaixells amb llicència consultats per elDiario.es opinen, però, tot al contrari. Un assenyala que s'ha trobat amb persones que “no saben per on llençar l'àncora o traspassen els límits marcats per les boies”. Assegura, fins i tot, haver vist nens asseguts al balcó de proa: “Si cauen, els passes per sobre. És una gran temeritat i el risc és enorme”. “Alguns vénen i es pensen que això és xàbia”, deixa anar. En aquest punt, recorda l'accident ocorregut el setembre del 2015 davant de la platja mallorquina de sa Ràpita quan una nena de nou anys va caure al mar des de la llanxa semirígida on navegava amb els seus pares. En precipitar-se, l'hèlix li va provocar greus ferides i va acabar morint instants després.

Un altre dels propietaris de vaixell que habitualment surten a navegar per les costes de Mallorca subratlla que “el problema principal de les barques no és tenir una llicència o tenir un carnet, l'important és tenir experiència al mar”. I, en aquest sentit, recrimina que “molta gent arriba aquí i agafa una barca sense tenir experiència”. “Gent que no sap fondejar o que no sap manejar una barca de motor. Jo crec que hi ha un àngel de la guarda al mar, perquè desgràcies n'hi podria haver moltes i en la meva vida no n'he vist ni una”, afegeix.

Enduriment de les restriccions

Davant d'aquestes tesitures, la normativa ha endurit els requisits per navegar sense llicència. La resolució publicada el 26 de juny passat sobre les 'normes de seguretat per al govern d'embarcacions amb motor sense requisit de títol en règim de lloguer' estableix que a la zona de servei dels ports de Mallorca i Menorca (Palma, Alcúdia, Maó i Ciutadella), sempre que les ordenances portuàries ho permetin, la navegació de les embarcacions s'ha de fer acompanyat d'una embarcació de l'arrendador, en disposició d'escorta o remolc.

Un dels aspectes principals en què incideix el text és la distància que les embarcacions hauran de mantenir respecte a altres durant la seva navegació: les llanxes hauran d'estar apartades un mínim de 50 metres respecte d'altres vaixells, embarcacions i artefactes que es trobin fondejats o amarrats, llevat que es pretengui fondejar o amarrar, cas en què -prossegueix la normativa- haurà de mantenir-se una distància de seguretat suficient i s'adoptaran les mesures necessàries per evitar col·lisionar o varar durant el fondeig o amarratge.

Així mateix, excepte per qüestions de seguretat marítima, no es permetrà navegar a aquestes embarcacions a una velocitat superior a set nusos i hauran de disposar de mitjans per a la seva localització i seguiment per les persones físiques o jurídiques que les arrendin.