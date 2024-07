Presó sense fiança per al detingut per cremar casa seva amb la seva dona i el seu fill dins a Palma

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Palma, en funcions de guàrdia, ha ordenat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per cremar casa seva a la barriada palmesana de s'Hostalot amb la dona i el fill dins. L'home va ser detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a l'àmbit familiar, incendi i danys en el context de la violència de gènere.

Els fets es van produir cap a les 17.00 hores de dijous passat. Pel que sembla, l'home es trobava a casa seva acompanyat del seu fill menor d'edat, quan aquest es va alarmar en veure el seu pare nerviós i dient que faria una bogeria, per la qual cosa va trucar al seu oncle matern i a la seva mare, que en aquell moment estava treballant.

Després de la trucada del menor, la mare es va personar a la vivenda, entaulant conversa amb la seva parella, acordant deixar la relació i vendre la casa. L'home va sortir llavors fora de la llar familiar, agafant una garrafa de benzina i ruixant el líquid en les pertinences de la dona, calant-los foc, aconseguint aquesta afortunadament sufocar-lo amb una galleda amb aigua.

L'home va tornar a agafar posteriorment una altra garrafa i presumptament va ruixar amb benzina algunes estances de l'habitatge, calant foc amb un encenedor. La dona va tornar a intentar apagar el foc agafant una mànega però, en aquesta ocasió, ia causa del fum i de les altes temperatures, no va aconseguir sufocar-lo.

Després de tot l'anteriorment descrit, la dona i el seu fill van pujar al vehicle propietat d'aquesta. L'home va agafar llavors un tros de rajola, pel que sembla, dient-li a la dona que també es quedaria sense cotxe, colpejant en diverses ocasions el vehicle provocant danys.

L'home se'n va anar finalment del lloc, apareixent en aquell moment el germà de la dona, que havia avisat els serveis d'emergències, tancant les portes d'altres estances de l'habitatge per intentar aconseguir que el foc no es propagués.

Després, no obstant, l'home va intentar tornar a l'immoble amb un bidó amb més gasolina, cosa que va ser impedida pel germà de la víctima, mantenint tots dos un forcejament. Diversos veïns van intentar igualment apagar el foc amb mànegues, arribant un d'ells a retirar un bidó de gasolina, apareixent llavors una patrulla de la Policia Local i, gairebé simultàniament, una patrulla de la Policia Nacional i dues dotacions de bombers que van sufocar el foc.

Els agents van parlar amb la dona i el seu germà, els quals van explicar els fets, procedint els agents a la detenció de l'home, d'origen espanyol, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments, incendi i danys en el context de la violència de gènere.

La Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional es va fer càrrec de la investigació, esbrinant els agents que no hi havia denúncies prèvies i que l'home havia protagonitzat algun incident que la família entenia que era per trucar l'atenció, pel que sembla, davant de la proposta de ruptura de la parella.

Les indagacions van determinar que dies enrere l'home hauria amenaçat la dona de deixar-la sense res, arribant a calar foc a la roba, aconseguint la víctima sufocar les flames i que l'home es tranquil·litzés. Els investigadors van dur a terme nombroses gestions i van obtenir evidències videogràfiques on es van recollir part dels fets.