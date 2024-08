La Guàrdia Civil deté un home per violar i retenir la seva veïna a Son Servera (Mallorca)

La Guàrdia Civil d'Artà ha detingut un home acusat de retenir i violar la seva veïna al seu domicili a Son Servera (Mallorca).

Segons ha informat l'Institut Armat en una nota de premsa, els fets es van produir el 25 d'agost passat, quan el presumpte autor dels fets, veí de la víctima, la va convidar a accedir al seu domicili amb el pretext de fumar una cigarreta, a la qual ella va accedir.

Quan la víctima es va disposar a abandonar el domicili, aquest li va impedir agafant-la del braç. Després d'un forcejament, la denunciant va poder escapolir-se i sortir.

No obstant això, quan era a l'exterior, es va adonar que l'ara arrestat li havia sostret el telèfon mòbil. Per tornar-se'l, va obligar la víctima a accedir novament al domicili.

En aquell moment, l'actitud d'autor es va tornar molt agressiva i a la força va introduir la víctima en una de les habitacions i la va obligar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.

Molt atordida i amb el pretext d'anar a comprar cocaïna, ja que coneixia que ell era consumidor, va aconseguir abandonar el domicili sota la supervisió de la interlocutòria, que també la va acompanyar.

Ja a la via pública, la víctima va poder desfer-se de l'agafada que li estava fent l'home i sortir corrent per demanar ajuda. Els agents de la Guàrdia Civil van detenir l'home quan van tenir constància dels fets, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i detenció il·legal.