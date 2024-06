La guerra de la dreta pel poder desferma la ingovernabilitat a Formentera amb un president assetjat

S'agreuja la crisi institucional al Consell de Formentera, on governa Llorenç Córdoba, un president no adscrit que va ser expulsat de la coalició de dretes amb què es va presentar (Sa Unió, formada pel PP i Compromís -la dreta local-) a les eleccions locals, després que set dels vuit consellers que formaven part del seu govern hagin renunciat a les seves competències. És a dir, renuncien a les seves àrees de govern però mantenen les seves actes, cosa que sumi a la institució insular en una situació inèdita de bloqueig i ingovernabilitat.

Durant els últims dies s'estaven duent a terme negociacions entre Córdoba i els seus companys de govern -les relacions de les quals estan trencades- que finalment van acabar naufragant aquest divendres al migdia. Per resoldre la crisi, els consellers de Sa Unió haurien demanat a Còrdova que tornés les competències a José Alcaraz (líder del PP a l'illa), exvicepresident de Promoció Econòmica i Administració Insular i destituït pel president, mentre que Córdoba hauria proposat de repartir-les entre la resta de consellers del govern.

Cal recordar que la crisi institucional es va iniciar a finals de novembre de l'any passat. Durant les setmanes següents es va fer visible l'enfrontament entre Còrdova, president del Consell Insular, i José Alcaraz (PP), en aquell moment, vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular. El PP va acusar Córdoba d'estar en fallida i de haver demanat un sobresou de 4.000 euros a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), mentre que Córdoba sostenia que és el PP el que necessitava diners per sufragar les despeses del lloguer del seu local a Formentera. Des que va esclatar la crisi, Córdoba va acusar Alcaraz de preparar un “cop d'estat” encobert per fer-lo fora i per “tractar de fer-se amb el poder amb finalitats que no tenen res a veure amb l'interès general dels formenterers”. Alcaraz i altres membres de Sa Unió, en canvi, asseguren que és ell qui s'està aferrant a càrrec seu per interessos personals.

“Les àrees paralitzades i amb més conflictes són justament les del president, al principi Litoral i Sector Primari”, assegura Sa Unió en un comunicat en què la coalició lamenta que han hagut de “multiplicar els esforços a causa de la manca de confiança i comunicació amb el president, que cada cop ha anat treballant més sol i aïllat”. Així mateix, els set consellers que han presentat la dimissió afirmen que després d'haver cessat Alcaraz el president va assumir les competències de Promoció Econòmica i Administració Insular. “Les conseqüències d´aquesta decisió, evidentment, han estat nefastes per a aquestes àrees a causa sobretot de la manca d´impuls i temps que ha pogut dedicar”, manifesten.

“Fa mesos que demanem la seva dimissió per la seva falta d'ètica i confiança, per no treure la feina i per crear problemes en lloc de donar solucions. La lògica ens diu que si ha de dimitir algú hauria de ser un perquè continuïn els altres vuit, i no els altres vuit perquè en continuï un”, afirma Sa Unió, que reconeix que no poden seguir així els tres anys que queden de legislatura. Cal assenyalar que Artal Mayans, conseller insular de Turisme i Habitatge, no ha dimitit i ha demanat uns dies de reflexió abans de valorar la situació, segons va avançar Ràdio Illa. Finalment, els set consellers de Sa Unió justifiquen la seva decisió “davant el comportament irracional i temerari del president, que només pensa a la cadira”.

El president Còrdova nega que dimitirà

Fonts properes a Llorenç Córdoba expliquen que el president va rebre un “ultimàtum” que ha consistit que si no tornava les competències a José Alcaraz al Govern insular, els consellers de Sa Unió dimitirien dels seus càrrecs però sense deixar les seves actes. “Sa Unió es preocupa més pels interessos d'una única persona que per l'interès de tots els formenterers, que és als qui ens devem tots i cadascun dels polítics de l'illa”, va assegurar Córdoba i va afegir que el que és “decent” hauria estat que els consellers haurien renunciat tant al seu càrrec com a la seva acta “perquè hi poguessin entrar altres persones que sí que vulguin treballar pel bé de l'illa”.

Córdoba assumeix que aquesta decisió deixa el Consell Insular amb un greu problema de governabilitat, per la qual cosa demanarà informes jurídics “per saber si té l'obligació d'acceptar aquestes dimissions i com afectaran el funcionament de la institució”. “De moment no. Tinc una responsabilitat”, va respondre Còrdova en un programa de Ràdio Illa per analitzar la crisi, a la pregunta sobre si es plantejava dimitir.

L'escenari, ara mateix, és d'ingovernabilitat perquè amb la dimissió de set dels vuit consellers es dissol la junta de govern que ha de prendre les decisions polítiques. Àngel Custodio Navarro, jurista i secretari del Consell Insular, afirma que governar sense junta de govern “és contrari a l'esperit de la Llei de Consells”. “Però és clar, per sobre de l'esperit de la llei hi ha el dia a dia i el poble de Formentera ha de ser servit (...). De manera que li haurem de donar una solució”, ha assegurat en declaracions a Ràdio Illa. Córdoba no pot anomenar consellers no electes perquè la legislació en vigor ho prohibeix. En aquests moments, el secretari del Consell de Formentera només hi veu una sortida: modificar el Reglament Orgànic i dictar una regla provisional que permeti que la institució segueixi funcionant com si fos un ajuntament o una diputació, és a dir, sense junta de govern. “El govern passaria a estar format pel president i les competències es repartirien entre els membres del ple, és a dir, els consellers”, ha afirmat.

Gent per Formentera exigeix dimissions

El principal partit de l'oposició, Gent per Formentera, ha demanat la dimissió i entrega de l'acta del president no adscrit, Llorenç Córdoba, dels líders dels dos partits que formen la coalició: José Alcaraz (PP) i Javier Serra (Compromís) , així com de la resta de consellers de Sa Unió. “Llorenç Córdoba i els consellers de Sa Unió han aconseguit en un sol any desprestigiar de manera absoluta una de les institucions més ben valorades de les Illes Balears”, ha lamentat Alejandra Ferrer, portaveu de Gent per Formentera al Consell Insular. La formació progressista local afirma que la situació actual és “totalment insostenible” i que el Consell Insular està bloquejat “en plena temporada turística”. “Aquesta decisió posa novament de manifest que des de fa un any estem davant d´un equip de govern incompetent i més preocupat pels seus interessos personals i partidistes que per treballar per l´interès general de l´illa”, asseguren.

El PSOE, també a l'oposició, ha qualificat d'“espectacle vergonyós i irresponsable” l'anunci de la dimissió de set dels vuit consellers de Sa Unió però sense renunciar a les actes. “Sa Unió ha perdut totalment el rumb: és una coalició que va a la deriva. No ha tingut un lideratge clar perquè és inexplicable que dimiteixin set dels vuit consellers i només Artal Mayans es quedi com a únic conseller”, ha afirmat Rafa Ramírez, secretari general del PSOE local. Els socialistes han mostrat la seva preocupació pel fet que hi ha, afirmen, “projectes decisius paralitzats”. “Han de gestionar els greus conflictes que han creat en serveis essencials com ara la neteja o el transport. A més, amb aquest anunci de dimissió es queden sobre la taula la tramitació dels fons Next Generation que Formentera podria perdre”, adverteixen.