L'exdirector de la històrica caixa d'estalvis de Balears defensa la suposada apropiació de milions d'euros de Vallehermoso

Pere Batle, qui va ser director general de l'extinta caixa d'estalvis balear Sa Nostra, ha defensat aquest dimecres, davant el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que el jutja amb altres directius per operacions financeres que es van fer amb el Grup Sotohermoso, que si no s'hagués quedat amb els actius immobiliaris d'aquesta companyia en plena crisi financera “s'hauria generat mediàticament una bola” que hauria provocat que molts clients s'emportessin els seus diners.

En aquesta vista oral que analitza la responsabilitat dels exdirectors generals de Sa Nostra Pere Batle i Pablo Dols, entre altres, per les pèrdues milionàries que van suposar per a la caixa les inversions en aquesta societat immobiliària, la Fiscalia demana quatre anys de presó per a tots dos per un delicte continuat d'apropiació indeguda.

Batle ha explicat a preguntes de la fiscal del cas que el 2008 Sotohermoso va presentar “problemes de liquiditat” i ells van veure que la prioritat era defensar els seus propis interessos. Així, ha afegit que, si hagués presentat concurs de creditors la immobiliària participada, “hauria estat terrible per a la caixa, com per a qualsevol institució financera”.

“Era l'única opció, no n'hi havia una altra. Es va fer el que s'havia de fer per convicció pròpia, per convicció de tot l'equip directiu de la caixa, i sortosament quan vam arribar a un acord amb els socis majoritaris, que va ser un acord molt discutit (...), nosaltres conservem tots els actius”, ha subratllat.

A això, ha sumat que té l'“absoluta convicció” que totes les operacions que es van signar al si de la caixa amb Sotohermoso van seguir “el circuit” que la norma obliga, que es van valorar tots els extrems i que es va prendre “la millor de les decisions.

D'altra banda, Batle ha apuntat que just el 2008 començava la crisi, i pensaven que duraria molt menys del que va durar. Al fil, ha recordat que el Banc d'Espanya “en un informe important” ha reconegut que “va cometre el defecte més gran de previsió”.

L'exdirector general ha emfatitzat que ells també van tenir aquest defecte de previsió tot i que no era la seva comesa. “Llavors, en aquell moment, vam pensar que aquests sòls, evidentment, vam veure que no es podrien executar immediatament per la manca de liquiditat, però que eren uns actius importants, tangibles i amb futur”.

A més, ha explicat que després de 16 anys des de la seva jubilació no recordava les operacions relatives a aquest grup immobiliari encara que sí que ha indicat que “procurava estar informat de tot” i per tant en sabria. I, si bé ha incidit que ell s'encarregava de les relacions externes de la caixa --la part “política”-- i no del que és intern, ha asseverat que “és impossible que les operacions no haguessin passat pel Comitè d'Inversió ”.

Així ha defensat que cada decisió sobre aquest grup immobiliari participat per Invernostra --societat cent per cent de Sa Nostra-- va passar “pel circuit estipulat” i “no n'hi havia cap que es fes sense l'informe de riscos”.

Aquest dimecres també ha declarat un dels socis de Sotohermoso, l'empresari Adolfo Sánchez de Movellán, que ha incidit que el que va passar amb la crisi “va ser un tsunami” que els va arrossegar a tots.

A més, sobre les operacions per les quals la caixa es va fer amb els actius de la immobiliària ha explicat que “en absolut” va resultar ser una cosa beneficiosa per als empresaris perquè es van anar “perdent diners, perdent el temps, perdent feina, perdent il·lusions i perdent tot”.

“Quins diners van perdre vostès?”, ha preguntat llavors la fiscal, i ha respost que “mínim, mínim, mínim, així fent un càlcul ràpid, un milió... prop dels dos milions”.

Condemnes de quatre anys de presó

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia Anticorrupció demana condemnar els exdirectors generals de Sa Nostra; a qui fos director general de Participades de Sa Nostra i conseller delegat de la filial Invernostra Rafael Oliver; i els empresaris Adolfo Sánchez de Movellán i Francisco José Morales de Jodar a quatre anys de presó per un delicte continuat d'apropiació.

Per a l'expresident de la caixa Fernando Alzamora i per al que va ser director de la Divisió Immobiliària Antonio Cantallops, sol·licita una pena de dos anys i sis mesos de presó.

El Ministeri Públic sosté que, el 2006, la Caixa d'Estalvis de Balears Sa Nostra tenia entre els seus clients els acusats Sánchez de Movellán Ruiz i Morales de Jodar, amb qui va participar, des del juliol d'aquell any, a la societat Sotohermoso Servicios Immobiliarios SL.

La Fiscalia incideix que “el procés de finançament que va començar amb l'entrada de Sa Nostra a Sotohermoso es va dur a terme a través de molt diverses reunions, informes i acords dels acusats Batle, Dols i Oliver, així com, amb menor participació i capacitat decisòria, Alzamora i Cantallops”.

“Encara que algunes operacions fossin decidides formalment pels seus òrgans de govern, en la preparació i l'adopció l'actuació decisiva va ser dels seus directius. Aquesta actuació la van dur a terme els acusats a través de la Caixa d'Estalvis o de societats participades al 100% com la citada Invernostra SLU” --societat participada per Sa Nostra--, continua Anticorrupció.

Va ser el 30 de juny del 2006 quan el Consell d'Administració d'Invernostra va aprovar la seva entrada a Sotohermoso “deixant sense definir la manera exacta d'aquesta entrada que, en tot cas suposaria una participació del 35%”.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) de manera directa i solidària amb 36,3 milions d'euros.