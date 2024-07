L'organització de l'esdeveniment conspiranoic de Miguel Bosé i Josep Pàmies a Mallorca no revela el lloc ni permetrà càmeres

Els organitzadors de la jornada 'Llibertat d'expressió i llibertat terapèutica', que preveu acollir aquest divendres a Mallorca un col·loqui entre Miguel Bosé i el remeier Josep Pàmies, no permetran càmeres a l'esdeveniment, al·legant que així ho desitja el cantant, reconvertit a la actualitat en difusor de teories conspiranoiques i pseudocientífiques. Sí que hi podrà ser present la premsa escrita. Al final de la xerrada, s'obrirà un torn de preguntes.

Així ho han indicat aquest dijous els organitzadors de l'esdeveniment en una roda de premsa per explicar els motius i el funcionament de l'acte. La cita tindrà lloc a prop de Palma, de 17.00 a 21.30 hores. Tot i això, encara no han revelat la ubicació, assenyalant que “desgraciadament” els llocs on fan aquests actes “sembla que després es converteixen en maleïts” i que no volen donar-li “prioritat absoluta” a l'espai.

Segons han assegurat, la ubicació de l'espai es revelarà “amb prou temps per desplaçar-s'hi”. Igualment, Josep Pàmies ha explicat que Miguel Bosé “no vol càmeres” a causa de l'“acorralament que està patint”.

En aquesta línia, ha assegurat que des de l'organització de l'esdeveniment es gravarà el col·loqui. Així, la convocatòria per als mitjans de comunicació es limitarà a la premsa escrita, que tampoc no podrà fer vídeos. “Caldrà respectar que no es volen càmeres a l'acte”, ha remarcat Pàmies.

D'aquesta manera, l'esdeveniment serà un mà a mà entre Bosé i Pàmies i, posteriorment, s'obrirà un torn de preguntes d'una hora perquè el públic assistent pugui plantejar dubtes i preguntes abans d'oferir música i sopar. Així mateix, han convidat tant la Conselleria de Salut del Govern com el Col·legi Oficial de Metges de Balears (Comib) a assistir a la jornada.

La setmana passada, la Conselleria balear de Salut va apel·lar a l'esperit crític de la ciutadania per frenar activitats com aquesta 'jornada de llibertat terapèutica' i va alertar de “la perillositat” de les pseudoteràpies“, que ”s'aprofiten de la situació d'extrema vulnerabilitat de les persones que pateixen malalties en una situació límit“. Així mateix, adverteix de la celebració de la trobada ”organitzada pel grup autodenominat Dulce Revolución, conegut pels seus atacs tant a la indústria farmacèutica com a l'Organització Mundial de la Salut“. ”Aquesta organització ha manifestat públicament el seu desacord contra les vacunes i habitualment defensa la pràctica de tractaments sense evidència científica que fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut“, recorda la Conselleria de Salut.

Per la seva banda, l'associació Círculo Escéptico, entitat sense ànim de lucre dirigida a combatre les pseudociències, ha interposat una denúncia davant el Govern balear contra l'associació Dulce Revolución, organitzadora de l'acte programat aquest divendres. Cal recordar que Josep Pàmies ha estat multat per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per tractar l'autisme i guarir malalties com el càncer. La denúncia, al contingut de la qual ha tingut accés elDiario.es, també va dirigida contra el mateix Pàmies i contra 'Bona Ona, Associació d'informació i divulgació sobre radiacions no ionitzants', participant a l'esdeveniment.