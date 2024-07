L'organització de l'acte conspiranoic de Miguel Bosé i Josep Pàmies, denunciada per intentar expandir les seves pseudoteràpies

Círculo Escéptico, entitat sense ànim de lucre dirigida a combatre les pseudociències, ha interposat una denúncia davant el Govern balear contra l'associació Dulce Revolución, organitzadora d'un acte programat aquest divendres a Mallorca a favor de la “llibertat terapèutica” i que preveu comptar amb la participació de Miguel Bosé i el remeier Josep Pàmies, multat al seu dia per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per curar l'autisme i altres malalties. La denúncia, al contingut de la qual ha tingut accés elDiario.es, també va dirigida contra el mateix Pàmies i contra 'Bona Ona, Associació d'informació i divulgació sobre radiacions no ionitzants', participant a l'esdeveniment.

En el seu escrit, presentat davant la Conselleria de Salut, l'associació denunciant assevera que, pels antecedents dels participants i organitzadors, la celebració de l'acte “fa pensar que serà una trobada de promoció de pseudoteràpies, una cosa expressament prohibida per la llei”. Davant d'aquesta situació, Círculo Escéptico reclama al Govern que suspengui l'acte i que, si finalment se celebra, s'hi personi la inspecció sanitària amb l'objectiu de verificar el compliment de la legalitat vigent i, si és el cas, aixecar acta de les possibles infraccions que s'hi cometin així com de les persones responsables de les mateixes

La setmana passada, l'Executiu balear va apel·lar a l'esperit crític de la ciutadania per frenar activitats com aquesta 'jornada de llibertat terapèutica' i va alertar de “la perillositat” de les pseudoteràpies“, que ”s'aprofiten de la situació d'extrema vulnerabilitat de les persones que pateixen malalties en una situació límit“. Així mateix, adverteix de la celebració de la trobada ”organitzada pel grup autodenominat Dulce Revolución, conegut pels seus atacs tant a la indústria farmacèutica com a l'Organització Mundial de la Salut“. ”Aquesta organització ha manifestat públicament el seu desacord contra les vacunes i habitualment defensa la pràctica de tractaments sense evidència científica que fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut“, recorda la Conselleria de Salut.

“Les pseudoteràpies no són medicina. Es diuen així perquè no han demostrat científicament cap capacitat curativa. La seva pràctica i la promoció posen en risc la salut dels ciutadans. En particular, dels malalts crònics i d'aquells que pateixen malalties greus, que de vegades abandonen tractaments efectius amb tràgiques conseqüències”, subratlla l'advocat Fernando L. Frías, portaveu de Círculo Escéptico.

Des de Círculo Escéptico consideren que actes com el de Mallorca “han de ser objecte d'un estret control per part de les autoritats sanitàries, l'últim objectiu de les quals ha de ser sempre protegir la ciutadania”. Així mateix, recorden que tant els participants com el grup organitzador compten amb antecedents en la promoció de pseudoteràpies i han estat de vegades sancionats per això per les autoritats sanitàries i col·legis professionals.

Entre ells hi ha l'agricultor Josep Pàmies, que recomana des de fa anys un desinfectant tòxic, el diòxid de clor, “per tractar tota mena d'afeccions, des de la COVID-19 fins a l'autisme”. Círculo Escéptico recorda que tant la seva organització instrumental, Dulce Revolución, com ell mateix han estat objecte de diverses sancions per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, incloses dues multes de 300.000 i 90.001 euros.

Per la seva banda, Miguel Bosé va negar al principi l'existència del virus responsable de la COVID-19, encara que finalment va acabar reconeixent-la. Actualment l'anomena 'la bestiola', ho considera “un mitjà per dur a terme un 'genocidi planetari'” i recomana el diòxid de clor per al tractament de la malaltia.

També participarà a la trobada la mèdica Nadiya Popel Vyrstyuk, expulsada del Col·legi de Metges de Balears per posar en risc la seguretat dels pacients per la utilització dels productes utilitzats (lleixiu, aigua oxigenada o dissolvent industrial) sense base científica, no autoritzats, d'origen poc clar (envasos amb l'etiqueta escrita a mà) o elaborats de forma casolana com en el cas de l'anomenat 'ormus'. “, com subratllen els denunciants.

Mentrestant, Ángel Ruiz-Valdepeñas, també sancionat pel Col·legi de Metges de Balears, intervindrà com a representant de Metges per la Veritat, entitat negacionista, anticientífica i pseudomèdica. “I un tal Tomeu Payeras , que es presenta com a científic, és també negacionista de la COVID-19, militant antivacunes i contra les antenes de telefonia mòbil”, sentencien des de Círculo Escéptico.