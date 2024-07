La organización del acto conspiranoico de Miguel Bosé y Josep Pàmies, denunciada por intentar expandir sus pseudoterapias

La asociación Círculo Escéptico, entidad sin ánimo de lucro dirigida a combatir las pseudociencias, ha interpuesto una denuncia ante el Govern balear contra la asociación Dulce Revolución, organizadora de un acto programado este viernes en Mallorca a favor de la “libertad terapéutica” y que prevé contar con la participación de Miguel Bosé y el curandero Josep Pàmies, multado en su día por promover el uso del clorito de sodio o dióxido de cloro (MMS) para curar el autismo y otras enfermedades. La denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, también va dirigida contra el propio Pàmies y contra 'Bona Ona, Asociación de información y divulgación sobre radiaciones no ionizantes', participante en el evento.

En su escrito, presentado ante la Conselleria de Salud, la asociación denunciante asevera que, por los antecedentes de los participantes y organizadores, la celebración del acto “lleva a pensar que va a ser un encuentro de promoción de pseudoterapias, algo expresamente prohibido por la ley”. Ante esta situación, Círculo Escéptico reclama al Govern que suspenda el acto y que, si finalmente se celebra, se persone en él la inspección sanitaria con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legalidad vigente y, en su caso, levantar acta de las posibles infracciones que en él se cometan así como de las personas responsables de las mismas.

La pasada semana, el Ejecutivo balear apeló al espíritu crítico de la ciudadanía para frenar actividades como esta 'jornada de libertad terapéutica' y alertó de “la peligrosidad” de las pseudoterapias“, que ”se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades en una situación límite“. Asimismo, advierte de la celebración del encuentro ”organizado por el grupo autodenominado Dulce Revolución, conocido por sus ataques tanto a la industria farmacéutica como a la Organización Mundial de la Salud“. ”Esta organización ha manifestado públicamente su desacuerdo contra las vacunas y habitualmente defiende la práctica de tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud“, recuerda la Conselleria de Salud.

“Las pseudoterapias no son medicina. Se llaman así porque no han demostrado científicamente ninguna capacidad curativa. Su práctica y promoción ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. En particular, de los enfermos crónicos y de aquellos que sufren enfermedades graves, que a veces abandonan tratamientos efectivos con trágicas consecuencias”, subraya el abogado Fernando L. Frías, portavoz de Círculo Escéptico.

Desde Círculo Escéptico consideran que actos como el de Mallorca “deben ser objeto de un estrecho control por parte de las autoridades sanitarias, cuyo último objetivo tiene que ser siempre proteger a la ciudadanía”. Asimismo, recuerdan que tanto los participantes como el grupo organizador cuentan con antecedentes en la promoción de pseudoterapias y han sido en ocasiones sancionados por ello por las autoridades sanitarias y colegios profesionales.

Entre ellos se encuentra el agricultor Josep Pàmies, quien recomienda desde hace años un desinfectante tóxico, el dióxido de cloro, “para tratar todo tipo de afecciones, desde la COVID-19 hasta el autismo”. Círculo Escépico recuerda que tanto su organización instrumental, Dulce Revolución, como él mismo han sido objeto de varias sanciones por parte del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, incluidas dos multas de 300.000 y 90.001 euros.

Por su parte, Miguel Bosé negó en un principio la existencia del virus responsable de la COVID-19, aunque finalmente acabó reconociéndola. En la actualidad lo llama ‘el bicho’, lo considera “un medio para llevar a cabo un ‘genocidio planetario’” y recomienda el dióxido de cloro para el tratamiento de la enfermedad.

También participará en el encuentro la médica Nadiya Popel Vyrstyuk, expulsada del Colegio de Médicos de Balears por poner en riesgo la seguridad de los pacientes por la utilización de los productos utilizados (lejía, agua oxigenada o disolvente industrial) sin base científica, no autorizados, de origen poco claro (envases con la etiqueta escrita a mano) o elaborados de forma casera como en el caso del llamado ‘ormus’“. En el evento, Popel prevé presentar ”algo denominado Movimiento Asistencia Integral o MAI, que parece ser simplemente una marca bajo la que sigue comercializando sus tratamientos y pócimas“, como subrayan los denunciantes.

Mientras tanto, Ángel Ruiz-Valdepeñas, también sancionado por el Colegio de Médicos de Balears, intervendrá como representante de Médicos por la Verdad, entidad negacionista, anticientífica y pseudomédica. “Y un tal Tomeu Payeras, que se presenta como científico, es también negacionista de la COVID-19, militante antivacunas y contra las antenas de telefonía móvil”, sentencian desde Círculo Escéptico.