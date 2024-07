El Govern apel·la a l'“esperit crític” per frenar actes conspiranoics com el de Miguel Bosé i Josep Pàmies a Mallorca

La consellera de Salut, Manuela García, ha apel·lat a l'esperit crític de la ciutadania per a frenar activitats com la 'jornada de llibertat terapèutica' en una finca d'Esporles (Mallorca) en la qual s'espera la participació de Miguel Bosé i Josep Pàmies, multat per promoure l'ús del clorito de sodi o diòxid de clor (MMS) per a curar l'autisme o altres malalties.

“Apel·lem fonamentalment a l'esperit crític de la societat, que és el que en aquest moment tenim com a arma per poder aturar aquests moviments que estan basats en l'engany”, ha afirmat la consellera en declaracions a Europa Press, tot recordant que es tracta d'un esdeveniment privat.

Cal recordar que la jornada 'Llibertat d'expressió, llibertat terapèutica', amb la participació de Miguel Bosé i Josep Pàmies, que se celebrarà en una finca d'Esporles el pròxim 26 de juliol, ja té l'aforament, limitat a 500 persones, complet.

La trobada comptarà amb la participació d'associacions com Dolça Revolució, Moviment d'Acompanyament Integral (MAI), liderada per l'exmèdic Nadiya Popel; Bona Ona, Metges per la Veritat i Amics Aigua de Mar, i està concebut com una jornada per “compartir experiències en l'àmbit de la llibertat d'expressió i de teràpia”.

Davant d'aquest escenari, la responsable de Salut ha recordat que aquest tipus de pràctiques poden ser perjudicials per a la salut, ja que no estan basades en el coneixement científic, no hi ha investigacions sobre això, no tenen efectes demostrats ia més hi ha un doble risc.

“Es poden donar els efectes tòxics directes com en el cas de l'hipoclorit, present en aquesta reunió, però també la creació de falses expectatives de curació en persones vulnerables, en persones que estan vivint moments molt difícils de la seva vida i que abandonen les teràpies convencionals”, ha reiterat García.

L'abril d'aquest any Pàmies i l'associació Dolça Revolució van ser multats per la Generalitat de Catalunya amb 1,2 milions d'euros en total per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per curar l'autisme i altres malalties humanes.

Durant les primeres setmanes de la pandèmia de coronavirus, el 2020, aquest horticultor de Lleida també va assegurar que el clorit de sodi era un remei útil contra la Covid-19.

A més, de l'associació participant Moviment d'Acompanyament Integral (MAI) és membre Nadiya Popel, l'exmèdic expulsada del Col·legi de Metges de Balears i que està sent investigada per receptar lleixiu, aigua oxigenada, dissolvent industrial i productes curatius sense cap base científica i coneguda per les seves opinions sobre la Covid-19.

La consellera ha recordat que el Ministeri disposa d'informació sobre les pseudoteràpies de què s'espera que es parli a la jornada d'Esporles.

La trobada està prevista que es desenvolupi a partir de les 17.00 hores a Ca na Susi i per entrar els participants faran una aportació de 10 euros en metàl·lic per sufragar les despeses d'organització, encara que les reserves en línia ja estan completes.