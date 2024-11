Les pluges posen en alerta Mallorca, Eivissa i Formentera

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior ha alertat aquest dilluns per precipitacions abundants a les Balears i el litoral mediterrani entre el dimarts 12 i el dissabte 16 de novembre, segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, ha explicat que s'espera que una massa d'aire fred es desplaci des del nord d'Europa cap al sud-oest, provocant un descens generalitzat de les temperatures a partir d'aquest dimarts i és probable que s'acabi aïllant com una DANA o borrasca freda l'entorn de la Mediterrània o el sud peninsular. Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana i Aragó compten amb avisos per pluges a partir de dimarts.

Protecció Civil i Emergències ha informat que es poden produir precipitacions fortes i persistents a zones de Balears i el vessant mediterrani, a més de diferents punts del Cantàbric i del centre peninsular. “L'escenari més probable de moment és que les precipitacions comencin demà dimarts, dia 12, amb més probabilitat al sud de l'arxipèlag balear i altres punts del litoral mediterrani. Al Cantàbric i al nord dels Pirineus també arribarà la neu a zones de muntanya”, ha afegit.

En base a la informació d'AEMET, a partir de dimecres és probable que les precipitacions s'estenguin per bona part de la Península, en forma de neu als sistemes muntanyosos. Les pluges més intenses s'esperen a les Balears, el nord de la Comunitat Valenciana i els litorals de Catalunya. En aquestes zones es podrien acumular uns 80-100 l/m2, fins i tot localment més de 200 l/m2.

Les pluges romandran al llarg de la setmana. A partir de dissabte, és probable que comencin a perdre intensitat a l'àrea mediterrània i es traslladin a la vessant atlàntica. Tenint en compte la incertesa sobre l'evolució de l'episodi, es recomana estar informat i consultar els canals oficials.

Alerta taronja

L'AEMET manté des d'aquesta matinada l'alerta groga a les Pitiüses per pluges que poden acumular fins a 30 litres per metre (litres/m2) en una hora. La matinada que ve, a Eivissa i Formentera l'avís passarà a taronja per pluges de fins a 40 litres/m2 en una hora i estarà vigent durant tot dimarts.

A partir de les 08.00 hores aquest dimarts, l'avís taronja per precipitacions de fins a 30 litres/m2 en una hora s'estendrà també al sud de Mallorca, mentre que la resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga per pluges que podrien descarregar fins a 30 litres /m2 en una hora i fenòmens costaners.

Les alertes continuaran vigents durant la nit i les primeres hores de dimecres.