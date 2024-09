Matilde Escalas, la compositora silenciada: “Si la seva obra l'hagués escrit un home, sortiria a totes les enciclopèdies”

La primera vegada que va sentir el seu nom era tan sols una nena. El seu avi va ser qui el va pronunciar, en recordar que, una vegada, va sentir Matilde Escalas tocar el piano. Amb el pas dels anys, l'escriptora Maria Escalas (Campos, 1969) es va sorprendre perquè no va poder tornar a trobar enlloc aquest nom silenciat per la història, tot i ser una destacada compositora de finals del segle XIX i inicis del XX. Empesa per aquest injust buit va començar a investigar, a buscar, a preguntar.

Els misteris al voltant de la figura de Matilde Escalas, nascuda a Palma el 1870 i morta poc abans de l'inici de la Guerra Civil espanyola, són múltiples i molts, directament, encara no tenen resposta. Tot i ser una dona plenament avançada al seu temps, que va viure durant l'efervescència més gran del modernisme a París, Mallorca i Barcelona, que es va llançar a estudiar composició musical fora de l'illa el 1882, la seva vida i obra romanen ocultes. On han acabat les composicions?

“El problema és que la seva família es va avergonyir de la seva vida bohèmia i van destruir molts dels seus documents”, explica Maria Escalas, el cognom de la qual no té relació de parentiu amb la compositora. Tot i això, han estat els nebots de l'artista, Teresa i Romà, els que més tard han ajudat a reconstruir la seva història. Al seu recent llibre 'Matilde E.', l'escriptora explora de manera detectivesca la vida i l'obra de la desconeguda compositora, que va treballar amb Isaac Albéniz, Erik Satie i altres grans músics de l'època.

“Fa vuit anys vaig començar a rebre informació i poc després em vaig posar a treballar. Ha estat una tasca completament subterrània, on he accedit a partitures que guardaven els seus familiars, he parlat amb músics i he llegit moltes obres i biografies de les persones que la van envoltar, com els pintors Santiago Rusiñol, Ramon Casas i Henri de Toulouse-Lautrec o l'escriptora Emilia Pardo Bazán”, explica Escalas a elDiario.es unes hores abans de la presentació de la novel·la a Barcelona.

Desapareguda de la vida pública

Després del pas de Matilde Escalas per Barcelona i París, el seu rastre a la vida pública va desaparèixer. La pregunta que vertebra el llibre és per què ho va fer, per què va tornar a l'àmbit domèstic. Va ser una decisió pròpia i lliure o va ser influenciada per tercers? “La veritat és que encara no en sé els motius”, confessa l'escriptora, que intueix que, en algun moment, se li va poder retirar el suport emocional i econòmic a la seva carrera com a compositora.

“Em pregunto fins a quin punt es pot ser lliure per continuar pel camí que una es forja, en aquestes condicions. Matilde no tenia la seva habitació pròpia, com deia Virginia Woolf, i devia patir un moment d'ultimàtum en què es va veure forçada a decidir, tot i que és cert que va continuar escrivint música fins al final dels seus dies”, afirma Maria Escalas.

Tot i que moltes de les seves composicions es van perdre durant la Guerra Civil, la seva obra es pot conèixer a través de l'àlbum Matilde Escalas. Obra inèdita de 2021 que va ser presentat al Festival Casmusic durant el mateix any. L'àlbum, que inclou 15 cançons per a veu i piano, està produït per Eugènia Gallego i compta amb la participació del pianista Francesc Blanco i del tenor José Manuel Sánchez. També hi col·laboren el baríton Joan Miquel Muñoz i el duet musical Músiques d'Elles (Mercè Medina i Laura Serra).

Pel que fa a la vida sentimental de la compositora, que va estar casada amb Antoni Rosselló durant un matrimoni que va durar molt poc temps, queden moltes incògnites per aclarir. La principal està en relació amb el pintor modernista Santiago Rusiñol. “Sembla que van tenir una relació desigual i molt poc simètrica. Crec que només ells van saber com es van voler. Quan es parla d'amor a la biografia de Matilde Escalas només apareix el pintor, mentre que a la seva biografia no apareix Matilde. Van tenir una relació de deu anys. Rusiñol estava casat, es va divorciar i se'n van anar junts a Montmartre”, aclareix l'escriptora.

Sobre aquesta història romàntica entre la compositora i el pintor queda, però, una prova fefaent. Es tracta de 'Miss Mac Flower', un retrat de Santiago Rusiñol on s'ha identificat Matilde Escalas i que pertany a la Col·lecció Santiago Rusiñol. En aquesta pintura a l'oli podem veure una jove Matilde, vestida de vermell, amb una cara esperançada.

“Ens hem perdut molt de talent pel masclisme”

'Matilde E’, la quarta novel·la de Maria Escalas, premi Llorenç Villalonga Ciutat de Palma de novel·la en català de 2024, és una primera aproximació a la vida d'una artista oblidada per una història que no ha estat justa amb les dones creadores. “És un drama que ens hàgim perdut tant de talent per una qüestió ideològica masclista, i encara es continua perdent molt”, comenta l'autora a elDiario.es. “Si l'obra de Matilde l'hagués escrit un home, sortiria a totes les enciclopèdies”, lamenta l'escriptora, que ha fet un gir a la seva vida deixant enrere la seva feina anterior com a professora per llançar-se sense pors a la seva passió per les lletres.

Clamille Claudel, Sofonisba Anguissola, Marietta Robusti, Artemisia Gentileschi, Judith Leyster, Sonia Delaunay, Maria Anna Mozart, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, Maddalena Casulana, Vittoria Aleotti, Lluïsa Bosch, Eugènia Domènech, María Lejárraga, Narcisa Freixas o Lluïsa Vidal són els noms d'un llistat que l'escriptora ha elaborat pensant en les moltes artistes sobre les vides de les quals, probablement, mai sabem res, o potser sí. El relat sobre Matilde Escalas és un pas més per a acostar-nos a elles.