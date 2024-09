El Parlament balear censura a l'ultra Le Senne per impugnar als tribunals el desplegament de la bandera LGTBI

El Parlament balear ha censurat el seu propi president, l'ultra Gabriel Le Senne, per interposar una denúncia als Jutjats contenciosos administratius arran del desplegament de la bandera LGTBI a la façana de la Cambra balear el passat 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. La iniciativa de penjar l'ensenya va ser aprovada per PP, PSOE i els ecosobiranistes de Més per Mallorca, fet que va portar Le Senne, que va votar en contra, a acusar els conservadors de trair a l'extrema dreta recolzant l'hissat d'una bandera que va titllar de “divisiva”.

Aquest dimarts, els diputats de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Grup Mixt i el no adscrit Xisco Cardona han votat a favor d'una moció del PSIB-PSOE sobre les polítiques LGTBI, en què la formació ecosoberanista ha introduït una esmena per recriminar que el president de l'hemicicle pletegi per l'exhibició d'aquest símbol. La proposta ha estat rebutjada pels diputats de Vox i el no adscrit Agustí Buades.

Per la seva banda, l'encarregat de defensar-la ha estat el diputat socialista Ares Fernández, que ha recordat que Le Senne encara presideix la càmera “gràcies al PP”, després que, la setmana passada, salvessin del cessament el polèmic parlamentari, la destitució del qual va ser instada fa més de dos mesos pels grups de l'oposició després que, el 18 de juny passat, trenqués el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937

Fernández ha assenyalat com a “absolutament lamentable” que en ple segle XXI s'hagi de defensar l'ús de la bandera arcoiris i ha remarcat que la “incomoditat” que genera és per allò que simbolitza, el “reconeixement de drets”, i no pel propi símbol en si.

Durant la seva intervenció, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha ressaltat que la decisió de Le Senne de recórrer als tribunals, aprovada a la Mesa del Parlament, no només va ser “indigna democràticament”, sinó que també és “contrària a la defensa dels drets humans”.

Enfrontament PP-Vox pels drets LGTBI

D'altra banda, la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha justificat el vot contrari de la seva formació per intentar “col·lectivitzar els drets dels ciutadans”. A parer seu, l'esquerra i els mitjans de comunicació, a través del “consens progressista 'woke'”, promouen la “divisió de la societat en col·lectius artificials”, mentre que Vox fomenta una visió d'Espanya basada en la “unitat dels espanyols”.

Mentrestant, el diputat del PP Pedro Manuel Fernández ha qualificat aquestes acusacions de “ximpleries” i “barbaritats”, alhora que ha reivindicat la gestió de la consellera del ram, Catalina Cirer, amb la iniciativa d'oci adaptat o el augment de les hores per a l'atenció domiciliària. De la mateixa manera, ha justificat el vot a favor de la seva formació per la necessitat de defensar els drets humans i com a crítica als fets que es van succeir arran de l'exhibició de la bandera LGTBI al Parlament.

Promoció del Dia contra la LGTBI-fòbia

A l'esmena, a més de la censura a Le Senne, també es recull el reconeixement i la promoció del Dia de l'Orgull i el Dia contra la LGTBI-fòbia, el suport a les entitats i organitzacions que treballen i lluiten pels drets de les persones LGTBI al conjunt de Balears o es confirma el compromís del Parlament de penjar la bandera LGTBI el Dia de l'Orgull.

També es reafirma el compromís amb la promoció de la convivència pacífica i inclusiva, es rebutja enèrgicament qualsevol discurs d'odi, discriminació o violència contra les persones LGTBI, s'insta el Govern central i el Govern a impulsar la creació d'un Acord de País contra els Discursos d'Odi.

Igualment, es condemna la crema de la bandera LGTBI penjada al centre educatiu a l'IES Albuhaira de Muro, s'insta el Govern a crear un Observatori LGTBI de Balears com a instrument que permeti recollir i analitzar dades i informació per canalitzar la acció pública, i desenvolupar i incorporar nous programes i protocols de detecció i protecció de menors víctimes d'assetjament escolar LGTBI-fòbic.

D'altra banda, el Parlament insta la Unió Europea a utilitzar totes les eines polítiques i legals de què disposi la Comissió Europea per garantir els drets de tota la ciutadania de la UE davant d'iniciatives legislatives anti-LGTBI dels Estats membre .