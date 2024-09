El Parlament balear censura al ultra Le Senne por impugnar en los tribunales el despliegue de la bandera LGTBI

El Parlament balear ha censurado a su propio presidente, el ultra Gabriel Le Senne, por interponer una denuncia en los Juzgados de lo contencioso-administrativo a raíz del despliegue de la bandera LGTBI en la fachada de la Cámara balear el pasado 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. La iniciativa de colgar la enseña fue aprobada por PP, PSOE y los ecosoberanistas de Més per Mallorca, lo que llevó a Le Senne, quien votó en contra, a acusar a los conservadores de “traicionar” a la extrema derecha apoyando el izado de una bandera que tildó de “divisiva”.

Este martes, los diputados de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Grupo Mixto y el no adscrito Xisco Cardona han votado a favor de una moción del PSIB-PSOE sobre las políticas LGTBI, en la que la formación ecosoberanista ha introducido una enmienda para recriminar que el presidente del hemiciclo pleitee por la exhibición de este símbolo. La propuesta ha sido rechazada por los diputados de Vox y el no adscrito Agustín Buades.

Por su parte, el encargado de defenderla ha sido el diputado socialista Ares Fernández, quien ha recordado que Le Senne todavía preside la cámara “gracias al PP”, después de que, la semana pasada, salvasen del cese al polémico parlamentario, cuya destitución fue instada hace más de dos meses por los grupos de la oposición después de que, el pasado 18 de junio, rompiese el retrato de la republicana Aurora Picornell y las conocidas como 'rojas del Molinar', fusiladas por los franquistas la noche de reyes de 1937

Fernández ha señalado como “absolutamente lamentable” que en pleno siglo XXI se tenga que defender el uso de la bandera arcoiris y ha remarcado que la “incomodidad” que genera es por lo que simboliza, el “reconocimiento de derechos”, y no por el propio símbolo en sí.

Durante su intervención, la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha resaltado que la decisión de Le Senne de recurrir a los tribunales, aprobada en la Mesa del Parlament, no solo fue “indigna democráticamente”, sino que también es “contraria a la defensa de los derechos humanos”.

Enfrentamiento PP-Vox por los derechos LGTBI

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha justificado el voto contrario de su formación por intentar “colectivizar los derechos de los ciudadanos”. A su juicio, la izquierda y los medios de comunicación, a través del “consenso progresista 'woke'”, promueven la “división de la sociedad en colectivos artificiales”, mientras que Vox fomenta una visión de España basada en la “unidad de los españoles”.

Mientras tanto, el diputado del PP Pedro Manuel Fernández ha calificado estas acusaciones de “tonterías” y “barbaridades”, al tiempo que ha reivindicado la gestión de la consellera del ramo, Catalina Cirer, con la iniciativa de ocio adaptado o el aumento de las horas para la atención domiciliaria. De igual modo, ha justificado el voto a favor de su formación por la necesidad de defender los derechos humanos y como crítica a los hechos que se sucedieron a raíz de la exhibición de la bandera LGTBI en el Parlament.

Promoción del Día contra la LGTBI-fobia

En la enmienda, además de la censura a Le Senne, también se recoge el reconocimiento y la promoción del Día del Orgullo y el Día contra la LGTBI-fobia, el apoyo a las entidades y organizaciones que trabajan y luchan por los derechos de las personas LGTBI en el conjunto de Balears o se confirma el compromiso del Parlament de colgar la bandera LGTBI el Día del Orgullo.

También se reafirma el compromiso con la promoción de la convivencia pacífica e inclusiva, se rechaza enérgicamente cualquier discurso de odio, discriminación o violencia contra las personas LGTBI, se insta al Gobierno central y al Govern a impulsar la creación de un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio.

Igualmente, se condena la quema de la bandera LGTBI colgada en el centro educativo en el IES Albuhaira de Muro, se insta al Govern a crear un Observatorio LGTBI de Balears, como instrumento que permita recoger y analizar datos y información para canalizar la acción pública, y desarrollar e incorporar nuevos programas y protocolos de detección y protección de menores víctimas de acoso escolar LGTBI-fóbico.

Por otro lado, el Parlament insta a la Unión Europea a utilizar todas las herramientas políticas y legales de las que disponga la Comisión Europea para garantizar los derechos de toda la ciudadanía de la UE ante iniciativas legislativas anti-LGTBI de los Estados miembro.