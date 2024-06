El PP respon a Vox per no voler penjar la bandera LGTBI al Parlament balear: “No el pot manejar com el seu 'cortijo'”

El portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha lamentat les formes amb què el president de la Cambra balear, Gabriel Le Senne (Vox), es va dirigir la setmana passada als conservadors després que aquests votessin a favor de penjar la bandera LGTBI a la façana de la institució. Le Senne va titllar de “traïció en tota regla” que els populars, juntament amb PSOE i els ecosobiranistes de Més per Mallorca, recolzessin que el símbol oneji a l'edifici amb motiu de l'Orgull LGTBI, proposta contra la qual es va posicionar l'extrema dreta.

“No pot manejar el Parlament com si fos el seu 'cortijo'. S'han de respectar els acords portats a ple, i penjar la bandera amb motiu de l'Orgull és un acord de ple”, ha asseverat el popular aquest dilluns en roda de premsa. En aquesta línia, ha recriminat que Le Senne convoqués “una roda de premsa extraordinària” per criticar la proposta i, “sobretot”, s'ha solidaritjat amb el seu company de partit i vicepresident del Parlament, Mauricio Rovira, “a qui el president es va dirigir amb unes paraules no gaire agradables”.

Per part seva, Le Senne, lluny de retractar-se, s'ha reafirmat aquest dilluns en la seva postura i ha reclamat que es declari nul l'acord de la Mesa El màxim responsable de la Cambra legislativa considera que l'acord vulnera els principis d'objectivitat i neutralitat de les institucions públiques en relació amb l'exhibició d'ensenyes no oficials. El Parlament, segons Le Senne, “s'ha d'abstenir d'exhibir banderes no oficials ni pancartes de caràcter ideològic a l'exterior dels seus edificis que trenquin amb la deguda neutralitat que ha de tenir com a institució pública”.

En un escrit de sis pàgines, el president de la Cambra autonòmica sosté que l'acord per a l'exhibició de la bandera amb l'arc de Sant Martí és contrària a l'article 4 de la Constitució sobre l'oficialitat de les banderes nacional i de les CC.AA. i la llei de banderes del 1981, i apunta la doctrina del Tribunal Suprem (TS) sobre l'objectivitat i la neutralitat de les institucions. La setmana passada, Le Senne va lliscar la possibilitat de combatre legalment l'acord.

Le Senne, advocat de professió, que es caracteritza en xarxes socials per les seves controvertides posicions sobre el canvi climàtic, el racisme i la violència masclista, va aconseguir pujar com la segona autoritat de Balears gràcies al pacte aconseguit entre Vox i PP a canvi de facilitar, amb l'abstenció de l'extrema dreta, la proclamació de la popular Marga Prohens com a presidenta de les Balears. Més enllà de 'X' -abans Twitter-, el president de la Cambra compta amb un canal de Telegram en què difon lloes a Javier Milei així com fake news i teories conspiranoiques procedents de perfils falsos, principalment en relació amb la pandèmia de la COVID.