El president del Parlament balear de Vox acusa el PP de “traïció” per recolzar que la bandera LGTBI oneji a la façana

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha considerat una “traïció del PP” l'acord aconseguit aquest dijous a la Mesa de la Cambra per penjar la bandera LGTBI, que ha considerat “divisiva”, a la façana de la institució. La iniciativa es durà a terme a instàncies de la formació ecosobiranista Més per Mallorca i ha comptat amb els vots a favor del PSOE i dels populars, mentre que l'extrema dreta s'hi ha posicionat en contra.

“La decepció és absoluta i estudiarem si legalment podem fer alguna cosa per frenar l'acord. També estem a temps que la Mesa rectifiqui i emplaço el PP a rectificar”, ha manifestat el president de la Cambra autonòmica en una roda de premsa convocada de manera urgent després de la decisió de la Mesa.

Inquirit pels mitjans de comunicació pel motiu d'aquesta urgència, Le Senne s'ha disculpat però ho ha justificat referint-se als símbols com una cosa “molt important”. “Pot semblar poc important, però nosaltres creiem que ho són”, ha repetit, reflexionant que “les banderes oficials representen tota la població i altres banderes incomoden una part de la població”.

Le Senne ha justificat la seva “decepció” perquè “fins ara”, ha subratllat, “tenia un acord amb el PP, concretat amb el vicepresident del Parlament, Mauricio Rovira, consistent que només es penjarien banderes o símbols diferents dels oficials per unanimitat”. Això, ha assenyalat Le Senne, “no s'ha respectat”, cosa que ha interpretat “una traïció en tota regla per part del PP”.

Cal recordar que Le Senne va ser criticat el Nadal passat pels motius religiosos abocats en la felicitació nadalenca que va remetre als membres de la Cambra. En concret, la postal mostrava un pessebre acompanyat de la frase 'Déu s'ha fet un de nosaltres perquè puguem estar amb Ell“, proclama que va pronunciar Benet XVI a la seva homilia de la Missa de Nit de Nadal del 2005. Sobre això, la diputada de Podem Cristina Gómez va censurar que ”els que manen que hi hagi inspectors per vigilar un adoctrinament ideològic“ enviessin aquesta felicitació al Parlament. ”Això no és una Església“, va protestar, lamentant que Vox ”vol que tothom tingui la mateixa ideologia“.

Amb tot, el president del Parlament ha assenyalat que, “durant mesos”, ha proposat al PP un acord formal sobre banderes i símbols, “posant aquest acord per escrit, que només es podien penjar banderes oficials i qualsevol altra per unanimitat”. Le Senne ha apuntat que el vicepresident primer de la Mesa, Mauricio Rovira (PP), li va dir “que no feia falta, que hi havia un acord entre cavallers”.

Seguint el seu relat, Le Senne ha concretat que dilluns Rovira li va reiterar la negativa de penjar aquesta bandera no oficial, però en el transcurs de la Mesa li va indicar “que havia rebut ordres de votar a favor de penjar la bandera”.

“La decepció és absoluta”, ha repetit el president, expressant també el seu “malestar i inconformitat amb aquest fet” i evidenciant que aquesta “traïció”, com ell l'ha considerada, “no ajuda a mantenir la bona col·laboració entre els dos grups”. Tot i això, preguntat sobre si es deixarà de penjar la bandera, Le Senne ha recalcat que “és obligatori complir amb els acords de la Mesa”. “I no donaré instruccions a cap funcionari per incomplir-los”, ha sentenciat.