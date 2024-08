Podem critica la gestió del PP al desallotjament de Can Rova i demana una comissió i un ple per abordar el tema

Unides Podem ha criticat la gestió del PP en relació amb els desallotjaments de Can Rova i ha sol·licitat la creació d'una comissió de seguiment, a més de la celebració d'un ple extraordinari.

En un comunicat, el regidor d'UP a Santa Eulària, Álvaro de la Fuente, ha criticat la “falta de compromisos concrets per part de l'Ajuntament”, assegurant que la gestió del PP en aquest assumpte és un “campi qui pugui”.

“Cal donar resposta a les necessitats immediates dels afectats, i per això demanem fa dies una comissió de seguiment amb l'oposició i els afectats”, reiterant la sol·licitud registrada el 2 d'agost que també incloïa una petició per a la celebració d'un ple extraordinari.

De la Fuente ha instat l'alcaldessa a comparèixer davant del ple perquè “expliqui detalladament les actuacions que s'han realitzat per part de l'Ajuntament”.

D'altra banda, la regidora de Podem a Eivissa, Guadalupe Nauda, ha denunciat la negativa del Partit Popular a aplicar la Llei d'habitatge. “El que ha passat aquesta darrera setmana a Can Rova posa de manifest dues situacions. Una és la manca d'habitatge i l'emergència residencial que estem vivint a l'illa d'Eivissa, malgrat que el Partit Popular es negui a aplicar la nova Llei d'habitatge declarant Eivissa zona tensada. I, per altra banda, que el Partit Popular allà on governa en allò que menys es preocupa és a acostar l'espatlla a les persones més desafavorides i que passen aquest tipus de situacions”, ha denunciat Nauda.

“S'ha vist clarament i, a més, ho ha admès la mateixa alcaldessa de Santa Eulària, que les administracions que estan per sobre dels ajuntaments com el Consell o el Govern no s'han preocupat de recolzar la seva pròpia alcaldessa ni tampoc a saber quines necessitats tenien aquestes persones”, ha afegit la regidora.

Des d'UP han exigit que el Consell i el Govern “no mirin cap a un altre costat com fins ara” i “ajudin a trobar una alternativa residencial a cadascun dels afectats i aportin econòmicament a les ajudes que puguin precisar-se”.

Alhora, han reclamat “que donin solucions estructurals al problema de l'habitatge a Eivissa i limitin els lloguers perquè aquesta situació no es torni a repetir”.