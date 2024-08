Santa Eulària actua contra la propietat de Can Rova per activitat irregular i els riscos per a persones i medi ambient

L'Ajuntament de Santa Eulària ha assegurat que actuarà contra la propietat de Can Rova --on s'ha dut a terme el desallotjament dels residents--, per la seva activitat irregular, però també pel risc que suposava per a les persones, pel risc d'incendi i pels riscos contra el medi ambient que s'han produït durant mesos.

L'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; la regidora de Benestar Social, Antonia Picó, i personal tècnic del departament de Serveis Socials i un tècnic dels serveis jurídics s'han reunit aquest dimarts amb el representant legal i els portaveus d'un grup de persones desallotjades del càmping il·legal de Can Rova.

Amb motiu de la manifestació que ha tingut lloc a la plaça d'Espanya, on han assistit una vintena d'afectats, Ferrer els ha explicat l'històric dels diferents expedients municipals que té en marxa el càmping il·legal des de la seva detecció i el treball tècnic que han realitzat els serveis socials.

“Estem davant d'un conflicte entre particulars, en un desnonament executat per mandat judicial i en un entorn en què hi havia un risc greu i imminent per a les persones en què, a més, no se'ns deixava actuar”, ha matisat Ferrer.

“Els Serveis Socials van estar treballant durant setmanes amb les 14 famílies que tenien menors a càrrec seu al campament il·legal i ho continua fent ara amb totes les persones que es cataloguen com a vulnerables. No es tracta d'un treball polític, són criteris tècnics i són els mateixos criteris que fa anys que se segueixen en totes les situacions d'emergència”, ha afegit Ferrer.

L'Ajuntament, en un comunicat, ha destacat que dilluns a la nit un total de 17 persones van dormir al poliesportiu del CEIP S'Olivera. Les 29 que van començar pernoctant en aquesta instal·lació, temporal i d'emergència, s'han reduït en trobar altres alternatives residencials.

A més, s'han ajudat cinc persones amb bitllets de tornada al seu lloc d'origen, tal com havien sol·licitat, i s'ha pagat la fiança per entrar a viure en pisos dues famílies. Cap de les persones que han dormit a s'Olivera ha estat catalogada com a vulnerable.

D'altra banda, les famílies que sí que estaven en risc de vulnerabilitat estan acollides entre el centre Natzaret de Càritas i el centre de baixa exigència de sa Joveria.