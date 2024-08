L'Ajuntament de Santa Eulària assegura que cap menor de Can Rova “quedarà desprotegit”

L'Ajuntament de Santa Eulària ha assegurat que “no es quedarà cap menor desprotegit”, després el desallotjament de Can Rova.

També ha sol·licitat col·laboració ciutadana i de les formacions polítiques perquè informin en cas de conèixer famílies desallotjades amb menors que no disposin de recursos residencials.

Afectats pel desallotjament de Can Rova s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament de Santa Eulària. En principi, el Consistori mantindrà obert fins divendres un poliesportiu escolar perquè aquestes persones -17 en aquests moments- puguin pernoctar.

En declaracions als mitjans de comunicació, la regidora de Serveis Socials, Toñi Picó, ha explicat que tenien previst poder reunir-se amb portaveus dels afectats i “aclarir una mica la informació i desinformació”.

L'edil ha assegurat que els hagués agradat parlar amb els afectats els qui, segons Picó, els han assegurat que no es volien reunir amb l'Ajuntament. “Lamentem molt que no hagin volgut fer aquest pas. Sempre cal estar escoltant les dues parts i posar les coses en comú, però no ha estat possible”, ha afirmat també.

Picó ha explicat que treballen amb les famílies afectades, cadascuna “amb un perfil diferent”. “Si hi ha una vulnerabilitat econòmica gran en un cas personal puntual, es farà com es feia amb altres persones”, ha insistit la regidora, que ha recordat que les mares i menors acollits al centre de Càritas Natzaret podran romandre en aquest espai un mes.