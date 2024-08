Un grup de 30 residents de Can Rova són reallotjats a dependències de Càritas i Sa Joveria i en un gimnàs escolar

Un grup de 30 persones, entre adults i menors, han estat acollits a diferents dependències després de ser desallotjats aquest dimecres de l'assentament de Can Rova (Eivissa) per mandat judicial.

Segons ha informat l'Ajuntament de Santa Eulària, cap al tard aquest grup va aparèixer de nou per la zona de Can Bufí, per la qual cosa es va tornar a activar l'equip dels Serveis Socials per determinar-ne la situació de vulnerabilitat i veure com se'ls podia ajudar.Finalment, es va coordinar amb Càritas l'allotjament d'unes deu persones entre dones i nens al Centre d'Acollida Natzaret; tres homes adults s'han allotjat al Centre de Baixa Exigència de sa Joveria i 20 persones adultes més han pernoctat al poliesportiu del CEIP S'Olivera.

Inicialment, l'Ajuntament havia ajudat amb el pagament de la fiança d'un habitatge dues famílies que ho havien sol·licitat, una durant aquest dimecres i una altra després de l'operatiu.