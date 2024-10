La Policia adverteix de l'increment de les estafes tecnològiques a Palma amb fins a set denúncies setmanals

Agents de la Policia Nacional han detectat un increment els últims mesos de les estafes tecnològiques d'inversions, ja que es comptabilitzen de cinc a set denúncies setmanals només a Palma.

Aquestes estafes solen començar a les xarxes socials i en alguns casos s'ha arribat a sostreure més de 700.000 euros, segons ha informat el cos policial en una nota de premsa.

En aquestes xarxes, apareixen anuncis i/o comentaris que prometen i asseguren el guany de grans quantitats de diners amb “risc zero”, fins i tot amb la falsa garantia que han invertit, col·laboren o duen a terme aquestes inversions grans empreses, personatges o esportistes de reconegut prestigi.

La potencial víctima és contactada mitjançant missatge de text, email o trucada telefònica d'un suposat agent d'inversió --les numeracions telefòniques poden ser tant espanyoles com estrangeres--.

Aquest suposat 'gerent d'inversions' --que no deixa de ser un esglaó de l'entramat de l'estafa-- es comunica amb la víctima i aconsegueix convèncer-la que guanyarà molts diners i que el rendiment és absolutament alt, i per això comença a invertir amb una petita quantia.

Generalment li ofereixen que comenci invertint 250 euros, per la qual cosa s'ha de registrar en un lloc web d'inversions al qual el dirigeixen mitjançant un enllaç que sembla real però és fals, on us mostren gràfics, imatges i/o vídeos que us fan veure que aconsegueix pingües beneficis.

El Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la Policia Nacional també ha comunicat que hi ha casos en què fins i tot proposen a la víctima que instal·li al seu ordinador aplicacions de control remot, amb les quals agilitza els tràmits de la inversió i no satura la persona amb operacions bancàries complexes que el suposat gerent d'inversions duu a terme amb una gran facilitat i rapidesa.

Tot i això, aquestes aplicacions són un mecanisme per obtenir control absolut dels comptes bancaris del perjudicat.

La trama explota quan el perjudicat desitja retirar els fons i els guanys que eventualment s'haguessin produït, petició a la qual responen amb 'llargues', promeses de majors guanys o impossibilitat material de dur a terme la retirada sense abans satisfer altres quantitats que no són més que una altra manera de seguir sostreure diners a la víctima.

Un cop s'ha adonat de l'estafa, al cap d'un temps, es tornen a posar en contacte fent-se passar per advocats o organismes públics especialitzats en recuperació d'actius, per fer veure que poden recuperar els diners però són part de l'organització criminal i tracten de treure més diners.

“Ningú pot donar-li aquestes garanties de guanyar tants diners i molt menys en un breu període de temps. Si una companyia o persona li promet que obtindrà guanys, sospiti. Fins i tot us faran veure que compten amb l'endós de persones famoses o el testimoni d'inversors feliços”, ha alertat la policia.

Per aquest motiu, han recomanat fer inversions en coses que s'entenguin i coneguin, per la qual cosa si no es té clar com funcionen les inversions, el millor és fer una pausa i investigar millor abans de definir si invertir o no, allò que han posat l'exemple de les criptomonedes.

“Així mateix, han demanat que cada persona es prengui el seu temps i faci la seva pròpia investigació abans d'invertir diners. No es deixi assessorar a cegues per persones que diuen que són expertes però que no coneix, no ha vist i tampoc té les seves referències. Els estafadors solen fer servir estratègies per pressionar els usuaris i fer que inverteixin els seus diners ràpids, per exemple, prometent bonificacions i descomptes si participen immediatament”, han assenyalat.

D'altra banda, han demanat ignorar les trucades en fred en què algú es posa en contacte del no-res per oferir-li una oportunitat d'inversió en criptomonedes, ja que possiblement sigui una estafa. També han sol·licitat que mai s'instal·li al vostre ordinador una aplicació d'accés de control remot i menys per facilitar-ho al suposat assessor d'inversions.