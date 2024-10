La Policia apunta que Agostina Rubini va morir després d'introduir-se en un contenidor d'escombraries i perdre'n el coneixement

La Policia Nacional busca les restes d'Agostina Rubini, la jove de 24 anys desapareguda des del 2 d'octubre passat a Palma, entre més de 15.000 tones de residus ubicats a la planta de tractament Son Reus i una altra al municipi de Santa Margalida, on sospiten que va arribar després d'introduir-se de forma voluntària en un contenidor d'escombraries buscant alguna cosa que li hauria caigut i perdre el coneixement dins d'aquest.

Els agents del grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Balears, que fa diversos dies que coordina la recerca en aquestes zones, han trobat diverses restes òssies. Alguns ja han descartat que puguin pertànyer a la noia desapareguda i d'altres estan sent analitzats pels especialistes de l'Institut de Medicina Legal.

Segons ha explicat en una roda de premsa aquest dijous l'inspector en cap del grup d'Homicidis, Ángel Ruiz, l'última imatge d'Agostina amb vida va ser registrada per una càmera de seguretat a les 23.57 hores a la confluència entre la plaça des Pont i el carrer Andrea Doria. Els agents sospiten que des d'allà pretenia agafar l'autobús fins a Palmanova, on residia, després de prendre alguna cosa amb uns amics al Passeig Marítim.

La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors és que la jove s'introduís de forma voluntària en un contenidor d'escombraries buscant alguna cosa que li hagués caigut i que, possiblement fruit del consum de begudes alcohòliques, perdés el coneixement al seu interior .

Cap a les 00.20 hores, ja dijous 3 d'octubre, la mateixa càmera registra com arriba l'autobús esmentat, al qual pugen tres persones, però cap d'elles Agostina. Una de les passatgeres, interrogada per la Policia, va explicar que a escassos 30 centímetres del contenidor va trobar una bossa -perfectament col·locada a terra- i una brusa d'estampat de lleopard, la mateixa que la jove feia aquella tarda.

El contenidor, l'única explicació possible

Aquesta prova, sumada al fet que cap càmera de seguretat de la zona torna a gravar Agostina -ni pujant per Andrea Doria ni tornant al Marítim- ja que el posicionament del seu telèfon es va mantenir a la plaça des Pont, fan que la del contenidor sigui l'única explicació possible.

No han pogut determinar les circumstàncies per les quals es va introduir, però sí que creuen que ho va fer de forma voluntària. Un cop al seu interior, sospiten que va perdre el coneixement i va quedar atrapada. Segons el testimoni dels seus amics, havien consumit alguna beguda alcohòlica a la sortida de l'institut on estudiaven.

“Descartem la intervenció de tercera persona per diversos motius. El trànsit de persones i vehicles per la zona és totalment normal, no es veu ningú que pogués haver parat el seu cotxe i forçat Agostina a pujar. A més, seria incongruent que la bossa estigués perfectament posada i el telèfon dins del contenidor (...). Si algú hagués comès un il·lícit penal, no s'hagués desfet d'un vestigi i n'hagués deixat un altre, és de sentit comú”, ha indicat l'inspector Ruiz.

El cap d'Homicidis ha subratllat que podria haver perdut el coneixement a causa de la seva escassa estatura, la seva baixa tolerància a l'alcohol i que prenia medicació. A més, ha afegit, de camí a la parada de l'autobús la noia va parar en una botiga d'alimentació que freqüentava, el propietari de la qual va assegurar que aquella nit semblava una mica afectada.

El posicionament telefònic condueix fins a Son Reus

El posicionament del terminal mòbil de la desapareguda es posiciona a la plaça des Pont des que la càmera la grava fins a les 00.27 hores del dia 3, quan un camió d'Emaya recull les escombraries. Des d'aleshores, el mòbil segueix la mateixa ruta que el vehicle ia una velocitat idèntica fins a arribar a la planta de Son Reus, i consideren que Agostina va fer el mateix viatge.

“És impossible sobreviure una vegada s'entra al camió de recollida de residus. Porten fins a deu tones, que es premsen i s'emmagatzemen de manera que no hi ha oxigen a dins. Entenem que en aquell moment estava privada de sentit i no creiem que en fos conscient”, ha manifestat l'inspector en cap.

El camió carregat d'una mica més de set tones d'escombraries i -almenys- el telèfon van arribar a Son Reus a les 00.52, encara que no en va descarregar el contingut fins a les 01.59 hores a causa d'una fallada mecànica a la bàscula de la planta de tractament. A partir d'aquell moment, ha explicat Ruiz, les escombraries es barregen amb 12.000 tones emmagatzemades més, entre les quals el mòbil dóna el seu darrer senyal a les 2.59 hores.

Aquests residus se sumen a 3.000 tones que hi ha en una planta adjacent a Son Reus i 209 més -escombraries més grans- en un altre espai ubicat a la localitat de Santa Margalida, entre els quals els agents fa dies que busquen. A Son Reus, mitjançant les màquines de la planta -és impossible, per seguretat, fer-ho d'una altra manera-, i a mà al municipi del nord de Mallorca.

De moment, ha lamentat l'inspector en cap d'Homicidis, no han trobat cap vestigi que pogués pertànyer a Agostina. Sí que han trobat diverses restes òssies, algunes de les quals estan sent analitzades pels forenses per intentar determinar la seva poguessin ser de la desapareguda.

Les restes, entre més de 15.000 tones de residus

Tot i que ha assegurat que tots els indicis apunten que el cos sense vida d'Agostina es troba entre aquestes més de 15.000 tones de residus, ha deixat la porta oberta perquè la recerca quedi en va. “Encara que no apareguin vestigis, la cerca no cessa. La recerca la mantindrem fins que la trobem. Entenem que estem buscant al lloc indicat”, ha asseverat Ruiz.

Tot i que no han trobat cap testimoni que veiés com la jove s'introduïa al contenidor -en algun moment entre les 23.57 i les 00.12 hores-, els investigadors no veuen cap altra explicació possible als fets. Des d'un primer moment van tractar la desaparició com a “inquietant”, i tot apunta que hagi acabat en una mort accidental.

Una desaparició voluntària, ha conclòs l'inspector, no concordaria amb la conducta habitual d'Agostina, i tampoc no han trobat rastre de la seva presència als registres d'hospitals, vols o vaixells.

Tant Ruiz com el cap regional d'operacions, el comissari Fernando Reboyras, han tingut un record per a la família de la desapareguda, a la qual han agraït la seva col·laboració en la investigació i amb el vistiplau que han facilitat detalls de les indagacions “per evitar la psicosi que generen successos d'aquest tipus”. Agraïment que han estès als treballadors d'Emaya i de la planta de Son Reus, que també han cooperat en la recerca de les restes de la jove.