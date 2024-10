La policia creu que una noia desapareguda a Palma va quedar atrapada en un contenidor i va acabar en una incineradora

La Policia Nacional creu que Agostina Rubini, la jove de 24 anys desapareguda des del 2 d'octubre passat a Palma i a la qual els investigadors donen per morta, va quedar atrapada en un contenidor de forma accidental i va acabar a la planta incineradora de Son Reus, on en els darrers dies han estat buscant les seves restes.

Els investigadors del grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Balears han localitzat i inspeccionat el camió que suposadament la va portar fins a Son Reus. Segons les indagacions dutes a terme fins ara, i de les quals preveu informar la Prefectura en una roda de premsa prevista aquest dijous, la noia es va ficar en un contenidor d'escombraries -en circumstàncies que es desconeixen-, va quedar atrapada i en algun moment hauria perdut la vida.

Els investigadors donen per morta a la desapareguda i estudien com a principal hipòtesi que la seva mort fos accidental, per la qual cosa descarten la implicació de terceres persones, segons va informar la Policia dilluns passat.

La desaparició d'Agostina Rubini va ser denunciada fa dues setmanes després que fos vista per darrer cop en una zona d'oci de Palma. Des d'aleshores, la policia ha interrogat el seu entorn, ha revisat les comunicacions telefòniques i ha reconstruït els últims moments per intentar trobar el seu parador, encara desconegut.