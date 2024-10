PP i Vox aproven que els menors puguin assistir a les curses de braus a Balears: “És la festa més culta del món”

El ple del Parlament balear ha aprovat, amb els vots a favor del PP i Vox, modificar la llei autonòmica de protecció animal amb l'objectiu de permetre que els menors d'edat puguin tornar a assistir a les curses de braus, encara que ho hauran de fer acompanyats per un tutor. La proposta ha tirat endavant entre severes crítiques de l'oposició, que acusa els conservadors d'“hipotecar el benestar i la salut mental dels menors” a canvi d'aconseguir el suport de l'extrema dreta als pressupostos autonòmics de l'any que ve.

En concret, a iniciativa dels de Santiago Abascal, la Cambra balear ha aprovat modificar l'article 12 de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a Balears, que estableix la prohibició que els menors vagin a espectacles taurins i l'obligació d'instal·lar dins i fora de la plaça de toros i en un lloc visible un cartell que adverteixi que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. Amb la modificació aprovada, es manté la segona part de l'article que fa referència a la instal·lació d'un cartell i se n'elimina la prohibició a menors.

Durant el debat de la proposta, la diputada socialista Irantzu Fernández ha recriminat que Balears es converteixi aquest dimarts en notícia “per tancar un consens del qual els populars en formaven part”. “El PP ja havia arribat a la conclusió que els menors no han d'anar a les corregudes”, ha incidit la parlamentària del PSIB, que ha criticat que els conservadors “venguin els drets de la infància a canvi dels vots de Vox”.

“L'any passat van vendre el consens educatiu de Balears a canvi de garantir-se l'aprovació dels Pressupostos, aquest any han venut la infància. I el llistó puja. Arribaran més sostres de despesa i llavors estaran disposats a vendre els drets de les dones, les persones LGTBI i els migrants. I encara no han dit que els menors puguin acudir a un espectacle pornogràfic. Per ara”, ha afegit.

Per la seva banda, la portaveu de Podem, Cristina Gómez, ha advertit que durant una correguda poden produir-se imatges com que el toro “embista al torero i això és una cosa traumàtica. Volen que els seus fills vegin això? Estan pagant al partit que necessiten per tenir majoria i estan fent un pas enrere en el que ha aconseguit una infància lliure de violències que les organitzacions internacionals estan defensant”, ha abundat, dirigint-se als diputats del PP.

Mentrestant, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha criticat que el PP “amb una mà ferma el pacte d'Unicef en defensa dels drets de la infància i amb l'altra mantingui l´acord amb Vox”, rebutjant els al·legats dels conservadors en defensa de la llibertat dels pares argumentant que “ningú acceptaria que un pare donés vi al seu fill perquè és amant de les vinyes, que el deixés fumar perquè no creu en teories que diuen que el tabac és nociu, que el deixés jugar a les màquines escurabutxaques o li permetés consumir pornografia com la millor manera d'aprendre educació sexual”.

En aquesta línia, ha criticat que el fet que hagin d'anar a les corregudes acompanyats d'un adult “no els protegeix”, atès que el seu acompanyant “manifestant entusiasme davant la violència podria exacerbar les conseqüències sobre el menor”. “Però és el preu que paguen pels vots de Vox”, ha culminat.

Vox: “És impensable l'estudi de la història d'Espanya sense les corregudes de toros”

En la defensa de la iniciativa, el diputat de Vox Sergio Rodríguez -qui s'ha dirigit a la tribuna mentre el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, li llançava un “olé” des del seu escó- ha definit el toreig com “ la riquesa poètica i vital d´Espanya, la festa més culta del món” i com l´esdeveniment que “més ha educat el poble espanyol”. Durant el seu discurs, en què ha qualificat els grups d'esquerres de ser “enemics de la infància i l'adolescència”, ha fet un recorregut pels pintors, modistes i escriptors que han plasmat la tauromàquia a les seves creacions. “És impensable l'estudi de la història d'Espanya sense les corregudes de toros”, ha abundat.

“No tinc res en contra dels qui estan en contra de la tauromàquia. Però a vostès ja els han donat l'estoc amb els casos que ara mateix els acorralen”, ha afegit.

En un moment donat, en què ha enarborat les “contradiccions” en què al seu parer incorren les formacions d'esquerres, Rodríguez ha manifestat que “els diputats liberal conservadors no necessiten cursos de feminisme per saber que no s'ha de tocar el cul a ningú ni poden anar ensenyant la pilil·la pel carrer”. El diputat de Vox ha rebutjat en aquest sentit “l'autoritat moral” de l'oposició quan aquesta recrimina la manca d'ètica de la proposta taurina. “Som superiors a vostès en tot: en moral, en ciència, educació i ètica”, ha sentenciat.

Al fil del que ha defensat la formació d'extrema dreta, la diputada del PP Cristina Gil ha aprofundit en les contribucions de la tauromàquia “com a patrimoni històric i cultural” i ha assenyalat que defensar el toro brau “passa per acudir als espectacles taurins” . La parlamentària ha defensat els menors com a “subjecte actius i participatius” i, sobre això, ha assegurat que “els experts ens diuen que això és positiu per a la seva maduresa i autonomia”. Vostès segueixen ancorats que és l'Estat qui ha de prendre les decisions dels menors, quan, en benefici de l'autonomia del menor, no se'ls hauria de prohibir assistir als bous“, ha sentenciat.

El mes d'agost passat, abans de l'aprovació definitiva que permetés l'entrada de menors a les places de bous, la fundació mediambiental Franz Weber reclamava una investigació independent sobre la possible presència de menors d'edat a la correguda de toros celebrada dies abans a Palma. L'entitat recrimina que la iniciativa de Vox busca fer retrocedir a la comunitat ni més ni menys que 30 anys en matèria de protecció d'aquests grups socials, amb la intenció de la ultradreta d'eliminar qualsevol restricció d'entrada a menors. “El PP hauria de rectificar les seves posicions inicials i sumar-se al conjunt de l´oposició, que demana no tornar enrere en un avenç fonamental que fa de Balears l´única comunitat que compleix amb la recomanació número 25 del Comitè de Drets del Nen de Nacions Unides”, demanaven des de la Fundació.

Cal recordar que, inicialment, Vox va aprofitar la tramitació del decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge, aprovat amb els vots de PP i l'extrema dreta a Balears, per intentar que els menors poguessin anar a les curses de braus. En una esmena addicional presentada al text impulsat pels conservadors, els d'Abascal pretenien 'colar' una de les seves principals reivindicacions, que no era altra que possibilitar als més petits la seva entrada als coliseus taurins. Finalment, Vox va registrar una proposició de llei per modificar la llei en aquest sentit.

Es tracta d'una de les múltiples mesures que l'extrema dreta va aconseguir incloure a l'acord de govern aconseguit amb el PP a principis de legislatura com a bescanvi perquè els populars poguessin governar les illes en solitari.