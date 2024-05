Prohens adverteix que “mai” parlarà de decreixement turístic, sinó de “decreixement de l'oferta il·legal”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicat “gestió, dades i diàleg” com a pas previ i necessari per impulsar les “mesures valentes” que necessita Balears en matèria turística i que, al seu parer, no va adoptar el Pacte en les legislatures anteriors i el “resultat” del qual han estat la massificació i la saturació actuals. Alhora, ha matisat que “mai” parlarà de decreixement, sinó de “decreixement de l'oferta il·legal”.

En el debat de les preguntes de control a l'Executiu, Prohens ha assenyalat que les “mesures valentes” en matèria turística es prendran de la mà de la societat civil i després d'un procés de diàleg i escolta i amb dades, “no amb percepcions ni consignes”.

La líder del Govern ha situat en aquest context l'anunciada macroenquesta i els estudis de capacitat de càrrega. Prohens ha recriminat al PSIB que és així “com es treballa seriosament”, després que el portaveu socialista, Iago Negueruela, hagi acusat el Govern de mantenir ara i impulsar les lleis aprovades pel Pacte i les que s'hi van oposar, com la llei turística. “Ens van trucar turismefòbics”, ha recordat.

Al ple del Parlament d'aquest dimarts, la líder de l'Executiu autonòmic ha hagut de respondre qüestions en matèria de limitacions al turisme formulades per Més per Menorca, Més per Mallorca i el PSIB els tres portaveus de les quals s'han referit a la taula de diàleg que s'ha convocat aquest dimecres.

Sobre aquesta qüestió, Negueruela s'ha preguntat si arribaran a la trobada “amb les cartes marcades” i ha demanat que es freni l'aprovació previsible divendres del decret de simplificació.

Estendre la limitació al nombre de cotxes i de vols

El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, per part seva, ha demanat al Govern que quan es parla de limitació aquesta no es refereixi únicament al turisme i s'estengui a altres realitats com el nombre de cotxes a les carreteres, el nombre de vols, les legalitzacions en rústic, les cases buides i els preus dels lloguers o les dimensions del port. “Apostem per decreixement obertament”, ha insistit l'ecosobiranista.

En aquest punt, la presidenta ha recriminat a l'ecosobiranista que aquestes polítiques no es fessin les legislatures anteriors quan van ser al Govern.

El portaveu de Més ha convidat Marga Prohens a “obrir la mirada” i que el creixement en valor s'estengui a altres sectors de l'economia com la indústria, la innovació i la investigació. “Continuen pensant només en el turisme”, ha afegit.

En una altra pregunta també sobre aquesta qüestió, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha qualificat de victòria “moral i política” l'assumpció per part del Govern del discurs dels ecologistes. “Quina credibilitat té ara després de criminalitzar-nos a nosaltres?”, s'ha preguntat el menorquinista.

Prohens, per la seva banda, ha recordat declaracions i intervencions seves en mitjans i en fòrums, remuntant-se al setembre del 2022, parlant de saturació, massificació i gestió de la destinació turística. La presidenta, en tot cas, ha insistit que “mai no parlarà de decreixement, sinó de decreixement de l'oferta il·legal”.