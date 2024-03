Quan l'art és als 'reels': “Als museus hi ha molta misogínia, racisme i classisme”

Imaginem un vigilant de sala de museu. En concret, del Museu Nacional del Prado. Som l'any 2013 i aquest vigilant, Bernardo Pajares, es planteja posar en marxa un podcast on parlar sobre les obres d'art que l'envolten el seu dia a dia. Se li acudeix aquesta idea per casualitat, quan un professor d'anglès recomana escoltar els podcasts de la BBC. En aquell moment, busca podcasts sobre art en espanyol per inspirar-se i s'adona que, encara, ningú no ha pensat fer-ho. Pocs anys després de gravar els seus primers programes, en plena pandèmia, coneix Juanra Sanz i tots dos es llancen amb el projecte Arte compacto.

El recorregut de Miguel Ángel Cajigal Vera, també conegut com El Barroquista a les xarxes socials, coincideix en el temps: “Vaig començar a crear continguts sobre art uns anys abans del confinament, però, certament, quan va arribar, ho va accelerar tot. Hi ha coses d'aquell moment que he deixat de fer i que la gent encara recorda, com els directes a Instagram”. No obstant això, el veritable boom del seu compte va arribar el 2019, amb l'incendi de la Catedral de Notre Dame. “Vaig comentar el que passava en directe, intentant fer menys catastrofisme, i vaig arribar a tenir una publicació a Twitter que va arribar als 16 milions d'impressions, xifres impossibles avui dia”, explica.

Segons el darrer informe anual El millor de la cultura, que elabora la Fundació Contemporània, el compte de TikTok i les visites virtuals del Museu Nacional del Prado serien el segon projecte més destacat pel que fa a cultura digital, just després de la plataforma de cinema en línia Filmin. Els resultats d'aquest rànquing, que provenen d'un grup de panelistes professionals del sector, indiquen un interès important cap a les noves estratègies per les quals estan apostant els museus i els centres culturals.

Sota el corrent d'aquesta tendència, un nombre important de persones s'ha llançat a la divulgació de l'art mitjançant les xarxes socials des de diferents disciplines. Produeixen vídeos sobre les exposicions que visiten, escriuen llibres, col·laboren amb mitjans de comunicació, imparteixen xerrades i participen en col·loquis, fins i tot parlen de la seva quotidianitat i preocupacions personals, però, sobretot, manifesten una necessitat d'acostar-se a l'art des d'un altre lloc, el seu lloc al món.

Aquest jove fenomen de la divulgació de l'art a les xarxes socials és al centre del cicle Art en pantalla de Es Baluard Museu de Palma. En aquest espai de lectura i pensament del present cultural, inaugurat recentment per la historiadora de l'art Eugenia Tenenbaum, també hi participa El Barroquista, juntament amb la pionera de la divulgació de continguts d'art a Youtube Sara Rubayo i Jorge Carrión, escriptor i doctor en Humanitats.

La responsable de Programes públics del museu, Pilar Rubí, destaca que la difusió digital de l'art és “un fenomen que ajuda des de la divulgació a sumar el coneixement de la Història de l'Art i de la funció dels museus”. “El museu ha d'anar de la mà d'aquesta manera d'exposar continguts i no donar-li l'esquena. No parlem d'instagramers, parlem de persones divulgadores que arriben a nous públics, des de la proximitat del digital”, conclou.

El museu ha d'anar de la mà d'aquesta nova manera d'exposar continguts i no donar-li l'esquena. No parlem d'instagramers, parlem de persones divulgadores que arriben a nous públics, des de la proximitat del digital Pilar Rubí — Responsable de programes públics de Es Baluard

Veus contra els relats hegemònics

Segons Tenembaum, un dels grans factors de l'èxit d'aquesta manera de comunicar l'art és la manera d'enfrontar els relats històrics hegemònics: “El discurs tradicional dels museus és personalista, subjectiu i molt situat políticament. Quan tens la metodologia de la Història de l'Art, pots intentar revertir aquest procés i oferir el contrarelat per decidir quin s'ajusta més a les nostres necessitats, vivències i al lloc a través del qual ens volem apropar a la Història. Al final, als museus hi ha molta misogínia, racisme i classisme”.

Des del compte d'Instagram, que suma gairebé 120 mil seguidors, Eugenia Tenembaum visibilitza la història de diferents dones que s'han dedicat a l'art al llarg de la Història i aplica una perspectiva crítica al masclisme encara present a les exposicions de diferents centres d'art. D'altra banda, també comenta temes de gran actualitat, com ara els bombardejos d'Israel a Gaza, per exemple, des d'una postura anticolonialista a partir del treball de l'artista Mona Hatoum.

En aquest sentit, també s'expressa El Barroquista, quan atribueix l'èxit de la divulgació digital de l'art fora dels canals tradicionals: “En els moments en què la gent busca informació i no troba, en busca d'altres que els ho expliquin”.

Parlem d'una divulgació de l'art que és innovadora no tant pel que és tecnològic, sinó pel seu impuls transformador i la seva manera de situar-se des de fora dels cànons tradicionals, que connecta les persones entre si i que, així, trenca amb la dimensió unilateral de les clàssiques audioguies que ens acompanyen des de fa més de 50 anys als museus. De fet, Bernardo Pajares de Arte compacto explica com, des dels seus inicis com a divulgador, es va inspirar, d'alguna manera, en una sèrie d'audioguies en espanyol penjades iTunes que per a ell van significar “la prehistòria dels podcasts”.

Reflexions estètiques des de la parada de l'autobús

Un dels pioners a Espanya a traslladar aquesta guia auditiva al format del vídeo és el crític d'art Fernando Castro. “Volia continuar divertint-me en la meva relació amb l'art. Sempre he pensat que les coses es poden fer avorrint-se deliberadament o mirant de buscar un mínim d'intensitat i passió. La meva aposta és aquell component diferencial i divertit”, argumenta el crític d'art.

Al seu canal de Youtube s'allotgen vídeos sobre qualsevol fenomen estètic que se'ns pugui acudir. Des de recomanacions de llibres d'art, arquitectura, música, fins a les seves crítiques mòbils al que succeeix al món de l'art, però també allò que excedeix fins i tot als museus i a les galeries, per exemple, comentant com a paròdia i com si fossin exposicions temporals els cartells d'una parada d'autobús a prop de casa seva, unes camionetes estacionades a la Porta del Sol de Madrid o un tros de cartró que ha sortit volant d'una galleda d'escombraries.

“De cop, puc arribar a veure aquest tros de cartró com si fos una peça d'art povera, que acaba de sortir del marc del cub blanc del museu. És una mena d'ocupació del meu temps ociós en la forma superior de la teoria, com deia Aristòtil, i així divertir-me parlant d'art a partir d'experiències que no volen tenir ni un grau acadèmic, sinó que són reaccions sobtades davant els residus metropolitans entesos com si fossin obres d'art des d'una posició dadaista”, afegeix.

La crítica d'art Marisol Salanova també sol llançar, entre molts altres continguts, avisos a les seves xarxes socials sobre una exposició, de manera divulgativa, de manera que moltes vegades “té com a efecte que l'espectador que està a l'altra banda veient aquest vídeo es motivi i aneu a veure físicament la mostra, a sortir de casa, a apagar el telèfon”.

Tot i això, el creixement de la divulgació de l'art a les xarxes socials s'enfronta a la dinàmica d'una sèrie d'espais digitals dominats per uns algorismes que, moltes vegades, prioritzen l'espectacle sobre la reflexió i la contemplació que l'art requereix. Fernando Castro defensa que “quan veus el temps de visualització dels diferents vídeos als canals, comproves que la gent el que vol són mossegades. Volen clickbait i que facis un vídeo on diguis que Picasso no sabia pintar. Aleshores tens 30.000 reproduccions. Però si en faig un sobre la música a la Guerra Freda, només en té 300. Em sembla preocupant”.

La gent el que vol són mossegades. Volen clickbait i que facis un vídeo on diguis que Picasso no sabia pintar. Llavors tens 30.000 reproduccions. Però si faig un sobre la música en la Guerra Freda, solament té 300. Em sembla preocupant Fernando Castro — Crític d'art

Art, por i incomoditat

Segons els resultats de l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya, operació estadística que elabora el Ministeri de Cultura, podríem dir que, aproximadament, un 30% de la població compon el total de possibles visitants a museus, centres culturals i galeries. Sembla una xifra encertada, quan sabem que, com a mínim, el 70% de les visites als museus procedeixen del turisme. La gran pregunta que persegueix des de sempre els museus és com aconseguir un millor vincle amb la població local. La divulgació pot ajudar a fer l'art més accessible o, per contra, és una batalla perduda?

Per a Bernardo Pajares no hi ha dubte: “El que ens arriba de la gent que ens segueix és que els provoquem ganes d'anar als museus, visitar aquesta exposició o comprar-se aquest llibre de què parlem. És un apropament diferent on podem parlar de manera espontània, establint un altre tipus de relació amb menys por d'apropar-nos a l'art”.

En aquest sentit, Eugenia Tenembaum comparteix el punt de vista des d'una de les seves experiències més gratificants com a divulgadora: “Un dels missatges més bonics que he rebut al llarg d'aquests anys, i que segueixo rebent, és el d'agraïment de persones que reconeixen no haver estat interessades en la història de l'art fins que et comencen a seguir”. A més, segons la historiadora de l'art, “a través de les xarxes es produeix aquesta conversió de persones que no se sentien còmodes als museus quan troben les mirades i els llocs a través dels quals sí que volen visitar un museu”.

Un dels missatges més bonics que he rebut al llarg d'aquests anys, i que continuo rebent, és el d'agraïment de persones que reconeixen no haver estat interessades en la Història de l'Art fins que et comencen a seguir Eugenia Tenembaum — Divulgadora

Finalment, Salanova apunta cap a la idea que la difusió a les xarxes socials “ajuda a acostar l'art a la gent”, però això no ho és tot. Al llarg de la seva trajectòria, ha pogut comprovar que també hi ha repercussions positives per als artistes emergents que, a través d'aquests canals, aconsegueixen “prescindir d'intermediaris” per vendre la seva obra a col·leccionistes de manera més directa o a contactar amb les primeres galeries d'art. A més, conclou destacant que un dels més importants canvis que ha pogut observar darrerament entre els artistes és com “alguns comencen a tenir representants, però que són exclusius de xarxes socials. Ja no són marxants ni galeristes, sinó representants i influencers”.