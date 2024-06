El rector de la universitat pública balear demana perdó als jueus per un acte en què es va definir Hamàs com a “moviment de resistència”

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha demanat disculpes a la comunitat jueva per un acte a favor de Palestina que va tenir lloc a l'abril a la Facultat d'Educació i en què es va definir Hamàs com un moviment de resistència i no com un grup terrorista.

En un escrit dirigit al Parlament, que debat aquest dimecres a la Comissió d'Afers Institucionals i Generals una iniciativa de PP i Vox relativa a condemnar l'antisemitisme, Carot ha explicat que, a petició d'un estudiant, es va autoritzar un acte sobre Palestina. Tot i això, assenyala que ni el títol ni el contingut ni els ponents finals es van correspondre amb allò autoritzat.

Segons la iniciativa de PP i Vox, l'acte es va celebrar sota el títol 'Com combatre la propaganda sionista: Palestina més enllà dels mites d'Israel' i s'al·ludia a la reversió de l'estat d'Israel “en un equívoc missatge antisemita”. “Vull manifestar rotundament que si haguéssim estat assabentats del contingut real de l´acte que finalment va tenir lloc a la UIB el dia 19 d´abril i al qual es fa referència, l´equip de direcció de la UIB no ho hauria permès de cap manera”, ha afegit el rector.

Jaume Carot ha assenyalat que, tenint coneixement dels fets, es va contactar amb l'equip de direcció del centre per aclarir què havia passat i qui eren els responsables de l'aprovació d'aquella activitat.

El rector ha recalcat, a més, que els responsables de l'autorització havien actuat en tot moment de bona fe. “Assumeixo la meva part de responsabilitat, és a dir, no haver implementat els desitjables mecanismes de control”, ha insistit, abans d'assegurar que s'han adoptat mesures per evitar que una situació “tan lamentable com aquesta es repeteixi en el futur, encara que malauradament no es poden oferir garanties totals”.

Es dóna la circumstància que, el mes de gener passat, es va generar una polèmica a l'Ajuntament de Palma, governat per PP i Vox, per acollir una xerrada del sionista Francisco Gil-White, un antropòleg mexicà que defensa, entre altres idees, que “totes les estructures de Gaza són blancs legítims” o que “entre el 72% i el 80% de nens palestins anhelen morir com a màrtirs”. Gil-White va impartir a la biblioteca del municipi la conferència 'El gran secret d'Occident. Semitisme vs Antisemitisme', organitzada per la comunitat jueva de Balears, que no va trigar, per part seva, a reaccionar contra l'acte a favor de Palestina organitzat a la UIB.

Cal recordar, a més, que una trentena d'estudiants acampats a l'edifici Son Lledó de la UIB per dir al rectorat que “prou complicitat” amb el “genocidi” a Palestina van acabar sent desallotjats per agents de la Policia Nacional dimecres de la setmana passada. Els alumnes asseguren que la seva intenció és “portar als carrers” la lluita per Palestina i van lamentar en tot cas que la institució i el rector, Jaume Carot, no hagi atès totes les seves demandes i segueixi sent “còmplice del genocidi”.

Vox va reclamar el “desmantellament total” de l'acampada en acusar aquest col·lectiu de “defensar l'organització terrorista Hamàs”, en paraules del conseller insular i portaveu adjunt de la formació al Consell de Mallorca, David Gil, qui el passat mes de febrer va ser denunciat davant el Govern balear per referir-se al cop feixista del 1936 com “l'última croada d'alliberament” mentre es debatia una iniciativa sobre la senyalització de carreteres construïdes per presos republicans.