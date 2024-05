Desallotgen l'acampada de la UIB per “portar als carrers” la lluita per Palestina

Els estudiants acampats al campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han desmuntat i desallotjat aquest dijous l'acampada per “portar als carrers” la lluita per Palestina i lamentat en tot cas que la institució i el rector, Jaume Carot, no hagi atès totes les seves demandes i segueixi sent “còmplice del genocidi”.

La fi de l'acampada té lloc després que aquest dimecres a la tarda agents de la Policia Nacional desallotgés el grup d'estudiants que s'havia encadenat a l'edifici de Son Lledó, on hi ha el Rectorat.

Un dels portaveus d'Acampada per Palestina, Joseba Peña, ha lamentat que no puguin dir, després de 15 dies d'iniciativa, que hagin complert tots els objectius, entre els quals la UIB qualifiqui de genocidi el que està passant a Gaza, tot i que ha destacat que els servirà de “trampolí” per a noves mobilitzacions i perquè el moviment estudiantil generat al voltant d'aquesta qüestió es traslladi als carrers i a altres espais.

En aquest sentit, s'ha referit a la celebració d'un festival solidari aquest diumenge a Inca i a les xerrades que estan organitzant als pobles.

Encadenats al rectorat

La Policia Nacional va desallotjar aquest dimecres els estudiants que des del migdia havien entrat i 'okupat' el Rectorat de la UIB per assenyalar la “complicitat” del centre amb el “genocidi” a Palestina.

L'acció d'encadenar-se i 'okupar' el Rectorat va ser el punt culminant a 15 dies d'acampada al campus com a forma de secundar altres protestes del mateix tipus a altres universitats espanyoles i de tot el món.

L'acampada es va veure esquitxada per uns episodis d'agressions i amenaces denunciats pels acampats al cap de pocs dies d'iniciar la mobilització.

Al llarg dels dies, s'han succeït activitats, assemblees i iniciatives, així com trobades amb els representants de la institució universitària.