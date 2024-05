Estudiants s'encadenen a la Universitat de les Illes Balears per assenyalar la seva “complicitat” amb Israel

Al voltant d'una trentena d'estudiants s'ha manifestat aquest dimecres al campus de Son Lledó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dir al rectorat del centre que “prou de complicitat” amb el “genocidi” a Palestina i, després de la protesta, alguns s'han encadenat a les portes de l'edifici de rectorat.

Així ho han traslladat al mateix rector de la UIB, Jaume Carot, aquest grup d'estudiants, convocats per l'Acampada per Palestina, que ha partit des del punt en què mantenen la seva acampada, fins a les oficines del rectorat, on els ha rebut.

Allà, tant Carot com els estudiants han llegit comunicats, en què han expressat la seva repulsa a la “barbàrie” -terme emprat pel rector de la UIB- o el “genocidi” -usat pels estudiants- que passa a Palestina.

El rector ha detallat les mesures que va adoptar el Consell Social de la universitat dilluns passat i els ha assenyalat que el centre té una sèrie de “competències i limitacions legals”, i per això “no pot prendre accions fora del seu àmbit d'actuació”. “La UIB ha arribat fins on ha pogut”, ha transmès als alumnes.

En repetides ocasions, els estudiants han interromput el discurs de Carot amb acusacions de “mentider” i retrets per llegir el que han qualificat de “comunicat abstracte”, mentre a Palestina mor gent.

Per la seva banda, els manifestants han criticat “l'equidistància” de la UIB i han demanat que “pressioni les institucions” per “aturar el genocidi”, al mateix temps que han reclamat que la UIB faci una “desinversió” a empreses com el Banco Santander, HP o CAT, a les quals han acusat de mantenir relacions amb Israel.

De la mateixa manera, han argumentat que la universitat té “l'obligació moral” de “condemnar el genocidi” i han demanat que fomenti valors com la pau i el respecte mutu, cosa que, des del seu punt de vista, no fa al “naturalitzar” la presència de l'Exèrcit a la UIB.

Així mateix, han incidit en la manca de resposta del rectorat per negociar amb els acampats, a qui han convidat a participar a les assemblees que realitzen cada tarda. A aquestes asseveracions, Carot ha respost que els havia citat aquest dimecres en rectorat per reunir-se amb ells, com qualsevol altra entitat.

Després d'aquest intercanvi de paraules, Carot i altres representants de la UIB que l'acompanyaven han accedit al rectorat i els estudiants han entrat posteriorment, on han començat una 'okupació' en senyal de protesta que fins ara continua.

En declaracions posteriors, el vicerector del Política Científica i Investigació de la UIB, Víctor Homar, ha lamentat “no haver trobat mecanismes de comunicació amb el col·lectiu”, ha reclamat que “respectin” els acords als quals s'havia arribat pel desenvolupament de l'acampada i que desallotgin el rectorat.

Igualment, ha insistit que, tot i tenir “molts punts d'acord” en la qüestió Palestina, “no s'ha trobat una manera d'arribar a un consens” i a una “convivència pacífica” al campus. També ha mostrat la seva “preocupació” per la deriva de les persones acampades i que “no reconeguin els punts d'acord”, mentre es fixa l'atenció als punts als quals “la UIB no pot arribar o no aconsegueix fer-ho entendre”.