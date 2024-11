Son Espases realitza la primera radiocirurgia estereotàctica a una pacient amb una lesió cerebral

L'Hospital Universitari Son Espases ha dut a terme la primera radiocirurgia estereotàctica a una pacient amb una lesió cerebral, una tècnica avançada de radioteràpia que permet administrar dosis de radiació elevades amb precisió i exactitud en petites lesions intracranials.

Els professionals del Servei d'Oncologia Radioteràpica i els de Radiofísica, Radiologia i Neurocirurgia han estat els responsables de dur a terme el procediment que, segons ha informat la Conselleria de Salut en una nota de premsa, va durar poc més de mitja hora. , la pacient es troba bé.

Es preveu que uns 70 pacients de les Balears podrien beneficiar-se cada any d'aquesta nova tècnica. L'objectiu de la radiocirurgia estereotèctica cerebral consisteix a destruir la lesió cerebral preservant el teixit sa que l'envolta i evitar així la cirurgia.

A diferència de la radioteràpia tradicional, aquesta tècnica s'ultima en una única sessió o en poques, una característica que simplifica el procés i evita desplaçaments a l'hospital als pacients, han ressaltat.

El procediment és ambulatori, dura poc temps, no produeix dolor i, generalment, es tolera bé, cosa que permet que els pacients puguin reprendre les seves activitats habituals després del tractament, sempre que segueixin les recomanacions indicades pels professionals.

Aquesta tècnica només es pot dur a terme en unitats de radioteràpia especialitzades equipades amb tecnologia avançada, que inclou sistemes de control de posicionament per imatge en temps real o de precisió submil·limètrica. Aquesta tecnologia permet determinar la posició exacta del tumor i ajustar els moviments durant la irradiació, cosa que maximitza la precisió i l'eficàcia del tractament.

Des de Salut han destacat que està demostrat que la radiocirurgia cerebral millora la supervivència i la qualitat de vida dels pacients que no són candidats a una cirurgia convencional, ja sigui pel seu estat de salut o per la localització de la lesió a zones de difícil accés .

En qualsevol cas, no totes les lesions cerebrals són aptes per a aquest tractament, ja que ha de determinar la seva indicació un comitè multidisciplinari format per especialistes en oncologia radioteràpica, radiofísica, neuroradiologia i neurocirurgia.

En els casos en què s'aprova el tractament, els professionals el planifiquen de manera individualitzada, cosa que garanteix un seguiment adequat i proporciona una atenció estandarditzada, segura i d'alta qualitat durant tot el procés.

Inversió de 13,5 milions per a tecnologia avançada

L'Hospital Universitari Son Espases ha invertit 13,5 milions d'euros per adquirir tecnologia punta per al Servei d'Oncologia Radioteràpica. En concret, ha incorporat quatre acceleradors lineals de darrera generació i un simulador de tomografia computaritzada (TC), en el marc del Pla Inveat.

Aquests equips incorporen programes avançats per a la fusió d'imatges d'alta resolució de TC i ressonància magnètica (RM), així com sistemes de monitorització i verificació contínua de la localització de la lesió durant la irradiació, imprescindible per dur a terme la radiocirurgia estereotàctica.

Dos dels quatre acceleradors estan equipats per implementar aquesta nova tècnica que, a partir d'ara, s'inclou a la cartera de serveis, i de la qual es beneficiaran els ciutadans de les Balears.