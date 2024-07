Cinc comerços emblemàtics de Marratxí reben la seva distinció

Aquest dilluns, 8 de juliol, cinc negocis emblemàtics de Marratxí han rebut la placa distintiva “Emblemàtics Balears” per la seva tradició i arrelament al municipi.

Bodegues Suau (Es Pont d’Inca), Flor d’Ametler i Es Forn (Es Pla de na Tesa), Can Pinet i Can Xic (Pòrtol), han estat reconeguts amb una placa i inclosos al catàleg Emblemàtics Balears.

Aquests cinc establiments avui se sumen a la llista d'Emblemàtics després que el passat dijous 27 de juny les set olleries i siurelleries varen rebre les plaques distintives “Emblemàtics Balears”, reconeixent la seva importància econòmica, històrica i cultural. Així, el municipi compta amb una dotzena de comerços amb aquesta distinció

A la visita institucional ha estat present el battle de Marratxí, Jaume Llompart, la regidora de Comerç, Odettte Torres, la gerent de l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, Silvia Delgado, i el director general d’ Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, qui han lliurat les plaques i han visitat els comerços esmentats.

Llompart ha declarat que “són comerços que han participat tota la vida a l'activitat dels nuclis, que ens diferencien i ens fan treure pit per com continuen amb la tradició, en segons quins casos, de terceres generacions que ja aixecaven la barrera. És molt positiu que el Govern els hi doni aquest distintiu i posi encara més en valor la feina que fan”.

Per part seva, el director general d'Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, s'ha mostrat satisfet amb la visita: “per nosaltres és una satisfacció veure com empreses que ja duen una consistència en el municipi encara continuen fent la seva feina i entrin en el catàleg d'emblemàtics. Hem vist que cada vegada tenim més comerços emblemàtics adherits, a Marratxí ja han arribat a una dotzena i hem de continuar amb aquesta feina i que aquests negocis se siguin mantenint en el poble.”

El projecte “Emblemàtics de les Illes Balears”, impulsat per l’ADR Balears, neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de proximitat i, més específicament, la dels establiments amb més tradició dels municipis. Un dels objectius d’aquest projecte és donar a conèixer la singularitat de cada poble a través dels seus establiments emblemàtics.

Els ajuntaments són els encarregats d’identificar i catalogar els seus comerços segons els criteris acordats amb l’ADR Balears, qui ha editat un manual de classificació, i ha establert una sèrie de categories per a unificar els criteris entre tots els participants en el projecte. Segons la classificació, Flor d’Ametler és comerç arrelat amb història, Bodegas Suau amb història i patrimoni, Can Pinet Confecciones i Can Xic amb història i Es Forn des Pla de na Tesa emblemàtic.

Un comerç emblemàtic és un establiment comercial que desenvolupa una activitat singular, o bé ofereix un producte, servei o ofici diferencial i tradicional del territori, manté la mateixa activitat comercial des de fa 75 anys o més i que conté elements patrimonials protegits o amb un valor arquitectònic o patrimonial significatiu. Un comerç pot ser catalogat com arrelat (amb un ofici o producte singular), amb història (amb més de 75 anys de vida), i amb patrimoni (amb elements arquitectònics destacats) si no compleixen totes tres categories per ser emblemàtic.