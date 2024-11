La conservació dels taurons i les rajades centra la segona Jornada de Biodiversitat Marina

Experts en biologia marina, institucions científiques i diverses organitzacions participen avui a la segona sessió de les Jornades per a la Conservació de la Biodiversitat Marina Balear. Una dotzena d’experts i investigadors posaran en comú els projectes i les accions que es duen a terme per conservar i recuperar els taurons i les rajades de les Illes Balears i d'altres indrets del Mediterrani.

El director general de Pesca, Antoni Grau, i el director de la Fundació Marilles, Aniol Esteban, han donat el tret de sortida a les jornades. Grau ha aprofitat l’esdeveniment per parlar de l’estratègia per a la conservació de taurons i rajades que el Govern de les Illes Balears està elaborant. Durant la primera part del dematí, han tengut lloc 5 ponències relacionades amb aquestes espècies des de diferents perspectives: el documentalista Agustí Torres ha mostrat el seguiment de tintoreres i taurons que fa Shark Med, les tècniques que utilitzen i les dades que recullen. Biel Morey, biòleg i membre de Save the Med, ha presentat un estudi sobre les mantes de la mar Balear. El coordinador del projecte Petits Taurons, Santi García, ha compartit els detalls d’aquesta iniciativa de recuperació que duu a terme el Palma Aquarium. Francesc Ordines i Sergio Ramírez han exposat les dades del Centre Oceanogràfic de les Balears sobre l’estat de conservació dels peixos elasmobranquis. Guillem Félix, coordinador del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB), ha compartit els progressos del projecte de seguiment de rajades com la mantellina dins el projecte Rajibal.

Les jornades continuaran durant tot el matí amb quatre xerrades més: el biòleg Javier Guallart parlarà sobre els taurons de profunditats mediterranis i la necessitat de protegir el mont submarí Emile Baudot, i els investigadors Claudio Barría i Ana Colmenero analitzaran l’estat de poblacions d’elasmobranquis a diferents regions del Mediterrani. Alex Bartolí, soci fundador de Submon, compartirà tècniques per reduir la mortalitat d’aquestes espècies. Tancarà el cicle de ponències la biòloga Olga Reñones, del Centre Oceanogràfic de les Balears, amb una avaluació de l’estat de conservació de la mussola basada en dades de la llotja de Palma.

Aquestes jornades varen començar el 7 de novembre amb una trobada dedicada a les badies somes i continuaran encara un dia més. El pròxim dia 21 el debat se centrarà en la conservació dels coralls i altres invertebrats marins.

Les Jornades de Biodiversitat Marina són organitzades per la Fundació Marilles i la Fundació Sa Nostra i compten amb el finançament de Caixabank i el suport del Govern de les Illes Balears. El seu objectiu principal és crear un espai per compartir coneixement i debatre sobre les millors pràctiques de seguiment i conservació de la biodiversitat marina, tant a les Illes Balears com en altres regions de la Mediterrània.