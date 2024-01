Vox presume de “haber arrastrado” al PP de Balears a hacer “todo lo que no se atreve”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha presumido este martes de haber “arrastrado” al PP de Balears a hacer todo aquello “a lo que no se atreve”. “Somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante, pero nuestro compromiso es total y absoluto con nuestros votantes y estamos demostrando aquí, como en otras partes de España, en Extremadura, en Murcia, en Valencia, en tantos sitios donde estamos condicionando los gobiernos, que cuando Vox está, arrastramos al PP a hacer todo aquello que no se atreve”, ha afirmado en declaraciones a los medios durante una jornada de trabajo con dirigentes y representantes de la formación en el archipiélago.

En clave local, Garriga ha reivindicado que las cuentas autonómicas, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, “llevan la marca indudable de Vox”. “Que nadie tenga ninguna duda de que los Presupuestos que los ciudadanos de Baleares van a poder disfrutar no hubieran sido iguales si no hubiera sido al ingente trabajo de nuestro grupo parlamentario, de nuestros diputados y de todos los cargos orgánicos de Vox, que tenían claro que era necesario promover ese cambio en las políticas”, ha afirmado. En este contexto ha situado, entre otros, la eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronales o el plan para eliminar la inmersión lingüística en catalán, el idioma propio de las Islas.

Sobre la posibilidad de una entrada en el Govern de Marga Prohens, Garriga ha insistido en que el escenario que manejan es el de “mejorar la vida de los ciudadanos” y el de ser fieles al pacto suscrito con el PP, confiando en la lealtad de los 'populares'. “Es un cambio de políticas no de sillones, pero ejerceremos toda la fuerza parlamentaria que nos han otorgado los electores y no vamos a renunciar a todo lo que esté en nuestras manos para que los ciudadanos vean el cambio. Nos preocupan las políticas, no los sillones”, ha afirmado.

El dirigente de Vox, por otra parte, ha calificado al Tribunal Constitucional como “filial del PSOE” cuando se le ha preguntado por el recurso de Sumar sobre la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública que trata hoy el TC. “Se ha acabado esa época en la que estábamos condenados a tener que recibir atención únicamente en catalán”, ha señalado.