La prestigiosa revista científica ‘FOODS’ destaca la calidad nutricional de la Sobrassada de Mallorca como Indicación Geográfica Protegida (IGP)

El pasado jueves, la prestigiosa revista científica ‘Foods’ publicó un estudio en el que se pone en valor la calidad nutricional de la IGP Sobrassada de Mallorca. El estudio es un minucioso examen de la composición bioquímica y las posibles implicaciones nutricionales y de salud de la Sobrassada de Mallorca, “un producto gastronómico con Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida por la Unión Europea”, remarca la publicación.

Para llevar a cabo esta investigación, la revista analiza “meticulosamente” 24 muestras de IGP Sobrassada de Mallorca y de Sobrassada de Mallorca de Porc Negre, representativas de los 15 elaboradores de Sobrassada de Mallorca amparados por la denominación de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Los resultados obtenidos confirman que la elevada densidad energética de la Sobrassada de Mallorca es principalmente atribuible a su alto contenido de ácidos grasos insaturados, especialmente el ácido oleico, “más beneficiosos que los saturados para la salud cardiovascular” y a su vez señalan “la importancia de considerar la Sobrassada de Mallorca no solo como un alimento tradicional, sino también como una fuente potencial de nutrientes esenciales para la salud humana”.

El estudio de Foods

La IGP Sobrassada de Mallorca, asegura el artículo de ‘Foods’, “es un producto emblemático de Mallorca, elaborado a partir de carne de cerdo picada finamente mezclada con sal, pimienta y pimentón, y posteriormente curada durante semanas o meses”. Su historia se remonta al Imperio Romano, aunque su forma actual se consolidó en el siglo XVI con la adición del pimentón.

Un aspecto destacado del estudio es el análisis del perfil de ácidos grasos de la Sobrassada de Mallorca IGP, que muestra “una predominancia de ácidos grasos insaturados, especialmente el ácido oleico” sobre los saturados y, entre éstos, con una presencia importante de ácido esteárico. Estos hallazgos son relevantes, según se publica en ‘Foods’, “desde el punto de vista de la salud” y se cumplen para ambas variedades de Sobrassada de Mallorca analizadas (SM y SMBP), amparadas por la IGP.

La composición nutricional de la Sobrassada puede variar dependiendo del tipo de cerdo utilizado en su elaboración y del proceso de curación específico y lo que garantiza la IGP “es que su elaboración se situe en los estándares de calidad más exigentes”, afirman desde el Consejo Regulador.

En el estudio se destaca el contenido significativo de vitaminas y minerales nutricionalmente esenciales, incluyendo vitaminas del complejo B (como B3, B6 y B12), vitamina A, vitamina E, así como minerales como hierro, fósforo, zinc y selenio. “Estos nutrientes desempeñan roles clave en el metabolismo energético, la función inmunológica y otros procesos fisiológicos vitales”, señala el estudio.

Así, el estudio revela que la IGP Sobrassada de Mallorca y la de Porc Negre se presentan como alimentos “ricos en nutrientes esenciales que pueden contribuir positivamente a una dieta equilibrada y a la salud en general, según lo establecido por las normativas europeas”.

“Este estudio no solo arroja luz sobre las características nutricionales de este producto tradicional, sino que también resalta su potencial valor como componente de una alimentación equilibrada y variada, magnificada en las combinaciones gastronómicas de las islas, con ejemplos tan emblemáticos como la rebanada de pan con sobrassada de Mallorca”, remarca el Consejo Regulador.

Pueden leer el estudio completo ‘Biochemical Composition and Related Potential Nutritional and Health Properties of Sobrassada de Mallorca’ en la web: https://www.mdpi.com/2304-8158/13/5/761