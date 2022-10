Un total de cuatro cruceros hacen escala este lunes en Palma

Un total de cuatro cruceros hacen escala en Palma este lunes en un día de excepción del máximo de tres buques acordado entre el Govern y las navieras.

Balears limita a tres cruceros diarios el máximo de los que podrán atracar en Palma

Saber más

Según ha informado Autoridad Portuaria de Balears, en concreto se trata del 'MSC Virtuosa', 'Wonder of the seas', 'Celebrity Beyond' y 'Silver moon', y todos ellos saldrán de la ciudad a las 18.00 horas de este lunes.

En los primeros ocho meses del año, el puerto de Palma ha acogido un total de 820.677 cruceristas, frente a los 1.500.635 de 2019, año previo a la pandemia. A nivel autonómico, Balears ha recibido hasta agosto de este año 1.051.181 pasajeros, mientras que hace tres años fueron 1.808.706.

Cabe recordar que la limitación de cruceros en Palma establece que la ciudad solo pueda recibir un total de tres buques al día, y únicamente uno de ellos podrá tener una capacidad superior a los 5.000 pasajeros.

Para este año se han establecido una serie de excepciones, en las que pueden atracar un máximo de cuatro buques en el puerto. Sin embargo, en 2023 ya no habrá días excepcionados, por lo que no se podrá exceder el número de cruceros por día pactados.