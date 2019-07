Brasil tendrá relaciones con Argentina sin importar los resultados de comicios

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, afirmó este lunes que Brasil tendrá relaciones con cualquier Gobierno argentino independientemente del vencedor de las elecciones presidenciales de octubre próximo en el país vecino.

"Nuestras relaciones con Argentina son de Estado. Por eso, independiente del Gobierno que sea elegido, trabajaremos juntos para buscar lo mejor para nuestros dos países", afirmó Mourao, un general de la reserva del Ejército, en una rueda de prensa que concedió a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.

Sobre la preferencia manifestada reiteradamente por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por la reelección de Mauricio Macri, el vicepresidente afirmó que no se puede dejar de apoyar a un jefe de Estado con el que ya se tienen buenas relaciones, pero aclaró que la relación entre los dos mayores países del Mercosur está por encima de los Gobiernos.

"El apoyo de nuestro presidente a Macri obedece a que, por los lazos de amistad ya conseguidos, espera que el gobernante argentino pueda ser reelegido", afirmó.

Mourao destacó la importancia de la relación entre ambos países un día después de que Bolsonaro, en una entrevista publicada por el diario Clarín, reafirmara su respaldo a la reelección de Macri y su preocupación por un posible triunfo de la formula que tiene a Alberto Fernández como titular y a Cristina Fernández como candidata a vicepresidente.

"Si vuelve la gente de Cristina Kirchner yo creo que Argentina tendrá serísimos problemas. Lo que está en juego es la libertad y la democracia", afirmó Bolsonaro.

El presidente brasileño cuestionó duramente a Alberto Fernández por ser crítico del acuerdo de libre comercio alcanzado a finales de junio por el Mercosur y la Unión Europea.

"Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia de que yo no voy a interferir políticamente en otro país", agregó.

Para el vicepresidente brasileño, en cambio, Argentina y Brasil son dos socios inseparables con características y capacidades que se complementan.

"Hace tres meses me reuní con la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, y conversamos sobre la posible creación de una especie de OPEP de los alimentos, que sería muy importante para el Mercosur debido a que somos importantes exportadores de alimentos", afirmó.