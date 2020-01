Hillary Clinton carga contra Bernie Sanders: "No le gusta a nadie"

La excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha criticado en un documental que se estrenará en marzo en la plataforma Hulu, su antiguo rival en las primarias demócratas hacia la presidencia de 2016 Bernie Sanders "nunca ha conseguido nada" pese a llevar "años en el Congreso".

En una entrevista en The Hollywood Reporter este martes, Clinton se reafirma en sus palabras, donde ha asegurado también que Sanders "no le gusta a nadie". Preguntada si apoyaría al senador si ganara las primarias, ha evitado mojarse. Pero ha añadido que se siente "mal" por aquellas personas que se sintieron atraídas por él.

"No es solamente él, es toda la cultura a su alrededor. Su equipo de campaña, sus simpatizantes más destacados, o los Bernie Bros (nombre que se le da a ciertos seguidores de Bernie Sanders muy activos en redes sociales que son especialmente agresivos en su defensa al candidato) y sus incansables ataques a otros candidatos, especialmente las mujeres", apunta Clinton en la entrevista.

Estas declaraciones llegan días después de las imágenes en el último debate electoral celebrado en Iowa donde se pudo ver como, al finalizar la senadora y precandidata demócrata Elizabeth Warren se acercó a Bernie Sanders, este le estrechó la mano, pero ella, sin devolver el gesto, le reprendió por su comportamiento en el debate. "Creo que me has llamado mentirosa en la televisión nacional", le reprocha Warren. Ante el desconcierto de Sanders, Warren repite la frase. "No lo hagamos ahora. Si quieres tener esa discusión, la tendremos", responde Sanders. "En cualquier momento", le reta la senadora. Sanders continúa: "Tú me has llamado mentiroso. Has dicho que yo... No lo hagamos ahora".

El pacto entre Sanders y Warren para no atacarse en los debates llegó a su fin hace pocos días a raíz de un artículo de la CNN que cuenta que, en una reunión privada en 2018, Sanders supuestamente le dijo a Warren que una mujer no podría vencer a Donald Trump, que opta a la reelección en noviembre.

Preguntada por estas supuestas declaraciones que Sanders niega, Clinton ha asegurado que es "falso" puesto que ella ganó en votos a Sanders en las primarias --en 4 millones-- y a Trump en las elecciones presidenciales por alrededor de 3 millones de votos, aunque el sistema electoral dio la victoria al republicano.

La exsecretaria de Estado durante la presidencia de Barack Obama ha añadido que "forma parte de un patrón". "Dijo sobre mi que no estaba cualificada. Tenía más experiencia que él, y he hecho muchísimo más de lo que él ha hecho, pero ese fue su ataque hacia mí".

Clinton pide a los estadounidenses que "estén atentos" porque "idealmente" hay que elegir a un presidente "que nos vuelva a unir y que no haga la vista gorda o sea premiado por el tipo de insultos, ataques y comportamientos degradantes y humillantes" de la actual administración.

Preguntada por la cobertura de los medios de cara a las elecciones de noviembre, la excandidata demócrata no cree que haya mejorado respecto a hace cuatro años. "Al principio estaba esperanzada, ha llegado a haber seis mujeres en la carrera demócrata, como un equipo de baloncesto y una suplente", pero asegura que a medida que la campaña ha avanzado han vuelto los estereotipos, en muchos casos relativos al género. "Es una lástima", ha añadido.

Durante la entrevista, Clinton ha evitado responder con claridad si apoyaría a Sanders si saliera elegido como el candidato demócrata a batirse a Donald Trump el próximo 3 de noviembre: "No hemos llegado a ese punto. Aún estamos en una campaña de primarias muy intensa".

Según las encuestas de cara a los caucus de Iowa que se celebrarán el 3 de febrero, Joe Biden se sitúa a la cabeza con el 20,7% de los apoyos en Iowa, seguido de Sanders (20,4%) y Warren (18,7%).